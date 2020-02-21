肺炎疫情 中共政治局決定恢復生產和交通

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自武漢爆發肺炎疫情，1月23日宣佈封城控制疫情近一個月後，中共中央政治局周五（2月21日）召開會議，決定各地根據疫情採取相應措施恢復經濟和社會秩序，「復工復產」。

這次由中共最高領導人習近平主持的政治局會議，在中央電視台《新聞聯播》報道時，仍然沒有視頻畫面；官方新華社也沒有發表政治局開會時的照片。

中國官方媒體的報道，像往常一樣首先突出習近平「時刻關注疫情、親自指揮、親自部署」，然後公布了中共最高層在關係到疫情和國計民生方面的重大決定。

歸納起來，有以下重點：

全國疫情發展拐點尚未到來；

湖北和武漢防控病毒傳播仍然形勢嚴峻複雜；

針對不同區域的疫情，應該有不同的防控策略；

肺炎疫情對中國經濟帶來明顯影響；

推動恢復生產，恢復人員流動、物資流動和資金流動；

首先恢復交通運輸，安排勞工跨區返回工作崗位；

優先保障在全球供應連中有重要影響的龍頭企業和關鍵環節的生產。

恢復交通

勞工短缺是中國企業復工面臨的首要問題。正是因此，中共政治局會議要求首先恢復交通運輸。前段時間在公路上設置的防疫檢查卡點被要求取消，公共交通恢復，同時用包車，聯程運輸等方式保障農民工回城工作。

為了防控疫情，中國多個省市內部客運全面停運之外，還停止了省際間的客運班線，很多城市暫停或者部分暫停了市內公交線路。各地很多高速公路封閉。

隨著中共高層決定恢復生產和交通，中國多家航空公司宣佈恢復航班服務。

不過，很多外國航空公司仍然沒有恢復往返中國的航班。

英國航空公司（BA）在2月初決定停飛前往北京和上海的航班至3月底，但在周五（21日）英航宣佈延長停飛中國的時間至4月17日。

中國爆發的新冠病毒肺炎，除了對中國本身的經濟造成重大影響，也重創國際航空業。本周國際航空運輸協會（IATA）警告說，目前的疫情可能造成的行業損失高達近300億美元。

世衛組織

就在中共政治局決定復工復產的同一天，世界衛生組織宣佈，專家小組將在周六（2月22日）與中國專家一起前往疫情的中心城市——武漢。

正在中國的世界衛生組織國際專家小組，原本只計劃走訪北京、廣東和四川。

這將是世界衛生組織第一次進入疫情中心進行考察。

在周五的例行記者會上，世界衛生組織總幹事譚德塞表示，雖然湖北的新增病例繼續下滑，但是世衛組織關注山東省病例的增加，並正在要求得到更多的有關信息。

另外，譚德塞表示雖然中國之外的病例總數仍然相對較小，但是感染途徑不明的病例，如沒有去過中國的人或與確診病人有過接觸的人被感染病例仍然讓世界衛生組織感到擔心。

圖片版權 Reuters Image caption 中共政治局會議承認肺炎疫情對中國經濟帶來明顯影響

目前，如果不計滯留在日本的郵輪上的病例，韓國成為僅次於中國的出現最多病例的國家，確診人數已超過200例，3人死亡。

而在意大利北部，周五確診了16個感染病例。意大利衛生部長表示，在病例出現的威尼托（Veneto）和倫巴第（Lombardy）地區，所有的公眾活動，包括學校、辦公樓、體育活動等都暫停。

而為包括英國政府和世界衛生組織在內的機構提供諮詢的倫敦帝國理工學院的MRC全球傳染病分析中心（MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis）周五公布的的數據模型分析報告估計，全世界大約三分之二從中國輸出的感染病例仍然還沒有被發現。"

按此模型推算，在中國以外的世界其它地方，目前已經有超過3000個病例存在。

據世界衛生組織周五公布的數據，中國目前的確診病例為75567人，死亡2239人。而中國以外共確診了1152個病例，8人死亡。