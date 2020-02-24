新冠肺炎：習近平在17萬人大會上傳遞的信息

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中國新型冠狀病毒肺炎疫情仍然嚴峻，累計確診病例超過77000宗。面對這場危機，中國領導人習近平再度出席會議「親自部署、親自指揮」。

學者認為，此次會議習近平講話的重點在於肯定近期疫情防控的成績，並推動一些地區「復工復產」。

習近平說了什麼？

習近平周日（2月23日）召開統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議時稱，此次疫情是中共建政以來發生傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件，黨中央做了大量工作，成功控制了疫情發展。

「實踐證明，黨中央對疫情形勢的判斷是凖確的，各項工作部署是及時的，採取的舉措是有力有效的。防控工作取得的成效，再次彰顯了中國共產黨領導和中國特色社會主義制度的顯著優勢。」他說。

他表示，今後要著力做好以下工作，包括堅決打好湖北保衛戰、武漢保衛戰、全力做好北京疫情防控工作、科學調配醫療力量和重要物資、加快科技研發攻關、擴大國際和地區合作和提高新聞輿論工作有效性等。

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他在講話中稱，首都安全穩定直接關係黨和國家工作大局，「要堅決抓好外防輸入、內防擴散兩大環節，盡最大可能切斷傳染源，盡最大可能控制疫情波及範圍」。

習近平在講話中特別提到，為了經濟發展，要推動一些企事業單位復工復產。

「經濟社會是一個動態循環系統，不能長時間停擺。在確保疫情防控到位的前提下，推動非疫情防控重點地區企事業單位復工復產，恢復生產生活秩序，關係到為疫情防控提供有力物質保障，關係到民生保障和社會穩定，關係到實現全年經濟社會發展目標任務，關係到全面建成小康社會和完成『十三五』規劃，關係到我國對外開放和世界經濟穩定。」他說。

參會規模龐大

根據新華社報道，中共中央政治局委員、中央書記處書記，國務委員都出席會議。會議以電視電話會議形式召開，中國各省區市和新疆生產建設兵團以及各市（地、州、盟）、縣（市、區、旗），中央和國家機關各部門、各人民團體，解放軍和武警部隊團級以上單位設分會場。

《人民日報海外版》旗下賬號「俠客島」稱，這次電視電話會議共有17萬人參加，「可以說是有史以來規模最大的一場電視電話會議」。

「俠客島」稱，參會規模龐大說明會議內容十分重要、緊急，而且會議內容不再以文件傳達方式層層轉發，「以減少中間層級的信息消減和曲解」。

重點是復工復產？

「整個講話的邏輯結構非常清楚，」中國獨立政治學者陳道銀說，「這段時間針對習近平的輿論很多，講話中首先肯定他的領導是有力的，強調他作為黨的核心、作為人民領袖親自部署是稱職的。」

歷史學者章立凡也認為，講話傳遞的信息是「不承認自己以前有失誤」。

「現在完全是靠一個舉國體制來應對疫情，但舉國體制有一個巨大問題就是一個人說了算，如果他不點頭，什麼事情都啟動不了，這就是疫情為何會被壓制和延誤，」他說，「現在這個說法就是文過飾非，對以往的錯誤並沒有做任何的自我檢討。」

陳道銀指出，其次習的重點是，在他的指揮下疫情得到基本控制，目前防控重點在湖北和北京，兩地之外的地區重點是復工復產，「為什麼要復工復產？國民經濟發展各項指標，2020全面建設小康的目標一定要完成」。

陳道銀總結，此次會議實際上是一次動員會，動員重點就是復工復產。

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習近平用了不少篇幅部署企業復工復產。他認為，非疫情防控重點地區要分區分級制定差異化防控策略，低風險地區將防控策略調整為外防輸入，全面恢復生產生活秩序，中風險地區要依據防控形勢有序復工復產。

歷史學者章立凡表示，習近平主張恢復生產也是出於維穩的考量，「因為他擔心經濟要崩潰，如果經濟崩潰，政權也很難維持」。

另外，近日不少消息稱北京疫情防控形勢嚴峻。根據官方數據，北京已經確診197例新冠肺炎，4人死亡。除了湖北，習近平在講話中特別強調了要保障首都安全。

「對北京疫情他們是非常緊張的，」章立凡評論，「他們說湖北勝則全國勝，實際上，如果北京被（疫情）攻陷了，中央政權就可能癱瘓，這是非常大的危機。」