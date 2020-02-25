圖片版權 BBC Chinese Image caption 桂敏海。攝於2007年。

中國浙江寧波中級人民法院2月24日發佈公告稱，香港銅鑼灣書店股東桂敏海因「為境外非法提供情報罪」判處有期徒刑十年。

寧波法院官網稱，2020年1月，浙江省寧波市人民檢察院向寧波市中級人民法院提起公訴，指控桂敏海犯為境外非法提供情報罪。經過開庭審理，寧波市中級人民法院在周一（2月24日）公開宣判，認定桂敏海罪名成立，判處有期徒刑十年，剝奪政治權利五年。

公告稱，桂敏海表示認罪服判不上訴。並稱1996年加入瑞典國籍的桂敏海「2018年經其本人申請依法恢復中國國籍」。

法院指，案件辦理過程中，司法機關充分保障了桂敏海享有的各項訴訟權利。公告中並未給出任何庭審圖片。

2015年，桂敏海在泰國度假時失蹤，後證實被中國大陸當局拘留，他在中國官方電視台上自稱涉及10多年前的一宗交通事故肇事逃逸案件。

2015年10月至12月期間，香港銅鑼灣書店和巨流傳媒公司的五位出版人在香港消失，後來在中國大陸被拘留。巨流傳媒公司的出版物通常涉及中國領導人的個人生活。

桂敏海因涉嫌交通違法被判處兩年徒刑，於2017年獲釋。他於2018年1月再次被中國逮捕，被指控洩露國家機密，此後一直遭中國大陸拘留。