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新冠病毒疫情爆發後，中國一些特殊群體受到疫情的影響，他們的生活甚至健康受到嚴重威脅。

這些脆弱群體包括艾滋病病毒感染者、癌症患者和透析者等非新冠病患，還包括養老院裏需要照顧的老人。

美國杜克大學衛生政策與籌資博士後研究員茅雯輝對BBC中文表示，應該將湖北和其他地方情況做區分。在疫情逐步得到平穩控制情況下，盡量恢復對常規疾病的診療。她同時呼籲中國大力推動和落實分級診療，讓基層社區醫院發揮更大作用。

你的器材不支持播放多媒體材料 肺炎疫情：行走在空蕩蕩的北京

「驚慌」的艾滋病人

中國的官方數據顯示，截至2018年中國有約125萬艾滋病病毒感染者。

聯合國艾滋病規劃署說，中國各個城市的封鎖也意味著遠離家鄉的艾滋病病毒感染者無法返家得到基本的治療服務等。

聯合國艾滋病規劃署日前對中國1000多名艾滋病毒感染者的調查發現，2019新冠疫情的爆發，對他們的生活造成重大影響。

圖片版權 Getty Images Image caption 對艾滋病患者來說，藥物和治療都很重要。這可能和一線救災物資同樣重要。（資料圖）

一名中國艾滋病活動人士匿名告訴路透社，他組建了一個有100名艾滋病病友的微信群組，他們大多在湖北省。他在群裏和病友分享有限的藥物資源。一些艾滋病患者非常害怕讓別人知道他們迫切想離開所在城市。

「（患者）非常驚慌。我必須不斷地安慰他們，」不願透露姓名的群主說，「對患者來說，藥物和治療都很重要。這可能和一線救災物資同樣重要。」

造成艾滋病人藥物短缺的其中一個可能原因是，中國國家衛健委將抗艾滋病的藥物洛匹那韋/利托那韋（商品名：克力芝）納入診療方案，現在該藥正用於新冠肺炎病人的臨牀實驗。此後市場上出現克力芝的搶購潮。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國新冠狀病毒疫情持續擴散，中國大陸社交媒體出現大量有關疫情的短片。有人因未有佩戴口罩被捕，有人因為發佈有關疫情的訊息而被相關部門上門訓示，亦有警察將懷疑染病的人鎖在家中。

腫瘤患者和透析者

根據湖北官方的說法，中國各省援助湖北的醫護人數已超過3萬人。中國多地醫院非緊急服務的科室有的關閉，有的減少服務量。

為防止交叉感染，有些醫院暫時關閉腫瘤科、血液科、血液透析中心等科室，一些急需化療的癌症患者、急需輸血的白血病患者、急需接受透析的尿毒症患者等非新冠肺炎危重病人，求醫無門。

圖片版權 Getty Images Image caption 血液透析室產生感染的危險因素較多，易發生交叉感染。在疫情期間，如果有新冠病毒的攜帶者進行過血液透析，會導致機器染毒，這種情況下病毒的傳染性極高。

嚴重的尿毒症患者或者急性腎功能衰竭患者，如果不能按時進行血液透析治療，會產生嚴重併發症，甚至死亡。多家中國的醫院醫師和相關醫務機構研究員曾撰文指出，血液透析室產生感染的危險因素較多，易發生交叉感染。在疫情期間，如果有新冠病毒的攜帶者進行過血液透析，會導致機器染毒，這種情況下病毒的傳染性極高，此後再使用機器的患者很可能會被感染。

而一些腫瘤患者也被要求擇期手術。接受過化療的病人大部分白細胞偏低，常出現發熱症狀，這恰恰與新冠肺炎的臨牀症狀相似，因而在臨牀上不好排除。

中國媒體報道稱，一位廣東深圳的食管癌中期患者在進行化療治療後，應在2月1日入院進行手術切除腫瘤。但因疫情爆發，很多醫院不收新病人，手術被迫延期，他陷入了困境。

中國官方通訊社此前也發文指出，期待醫衛部門等能系統考慮，統籌安排，力所能及地為其他急病、重病患者留出一條生命通道。

美國杜克大學衛生政策與籌資博士後研究員茅雯輝對BBC中文表示，要將湖北和其他地方情況做區分。在疫情逐步得到平穩控制情況下，盡量恢復對常規疾病的診療。可以通過延長處方時間、或者借助科技手段做遠程會診，這樣一方面減少人群聚集中病毒的傳播風險，另一方面不耽誤疾病的治療。

另外對於其它慢性病的治療，茅雯輝認為中國應更大力推動和落實分級診療，讓基層社區醫院發揮更大作用。她說，基層社區醫院應該分擔的角色是對其它非肺炎類的慢性疾病的治療。比如糖尿病、高血壓等患者，如果能在社區得到很好照顧，他們也不需要去大型綜合性醫院。

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脆弱的老人

為了控制疫情的蔓延和傳播，武漢1月進行封城和封閉式管理後，一些脆弱的群體成為感染的高發群體。比如養老院和福利院的老人。

中國媒體《南方周末》的報道稱，武漢養老院的多名老人感染新冠病毒後死亡。該報道引述一份武漢市民政局下發給各福利院長的通知顯示，「武漢市有養老機構老人外出就醫後，返回養老院導致院內人員被交叉感染新冠肺炎的事故發生。」

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住在福利院和養老院的老人，大多高齡，很多生活無法自理，再加之免疫力低下，有病史，成為新冠疫情裏的易感人群。

報道稱，福利院希望家屬將已確診和疑似患病的老人接出福利院治療。但武漢實行封閉式管理後，有些家屬正因隔離無法出門，而且短期內無法為老人找到住處。亦有家屬擔心，因為擔心交叉感染，一旦將老人接出福利院，疫情期間可能就無法再回福利院。

茅雯輝對BBC中文表示，此次疫情後，中國公共衛生事件的應急方案應更新和細化。比如武漢封城後食品供應和醫療物資供應等操作細節有待完善。