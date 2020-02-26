香港高額財政赤字下仍然派錢 能否挽回民望成疑

圖片版權 EPA Image caption 香港政府建議向每名居民派發現金，但學者認為這不會改善政府的民望。

香港政府公布新一份財政預算案，十多年來首次錄得財政赤字，財政司司長陳茂波指出受去年的「反送中」示威浪潮和新型冠狀病毒疫情影響，政府多次提供補助計劃，因此支出大增。

外界早前關注政府會否向香港市民派發現金，陳茂波周三（2月26日）公布預算案期間一如預期，宣佈向每名香港永久性居民派發10,000港元（約合1280美元），長居海外但在香港有銀行帳戶的香港市民也會受惠，最快七月至八月會收到款項。

香港經濟去年在過去十多年來首次收縮，新型冠狀病毒疫情預計也會進一步打擊經濟和就業市場，因此各個政治派系早前都分別要求政府向市民派發現金。

各界對香港預算案的評價不一，部份政黨歡迎政府針對受經濟收縮影響的中小企業提供低息貸款，但一些意見認為，政府應該進一步向部份受影響的基層工人提供金錢上的幫助。

泛民主派留意到預算案同時增加向警察撥款招聘人手，以及購買新的防暴裝備，批評政府不解決警察在處理示威浪潮期間涉嫌濫用暴力的問題，派發現金也不會消減部份市民的不滿。

圖片版權 AFP Image caption 陳茂波宣佈香港近年首次錄得財政赤字，而且金額是歷來最高。

派錢的爭議

香港特首林鄭月娥發表聲明，形容財政預算案的建議「果斷、實質」，可以為有需要的市民提供具體協助。她又認為香港在過去累積許多儲備，現在是時候使用這些儲備幫助香港渡過難關。

一些代表中小型企業的立法會議員也歡迎香港政府的措施，其中代表商界的政黨——自由黨主席張宇人高度讚揚預算案，認為當中政府協助公司取得貸款的做法可以幫助企業資金短缺的問題。

但部份議員也留意到派錢計劃沒有包括18歲以下的市民，以及非永久居民。親北京政黨民建聯立法會議員陳恆鑌認為，這些非永久居民在疫情中也是受害一群，希望政府有另外方法幫助這些人。

泛民主派議員也留意到，香港政府在預算案中同時建議大幅增加警隊的預算，包括讓購買六輛通常用作處理示威的裝甲車。民主派政黨要求立法會把派發現金計劃和警隊預算的方案分開審議，否則不排除否決議案。

陳茂波之後指出，他沒有計劃把財政預算案部份抽出，讓立法會獨立審議。如果立法會最後投票否決預算案，警隊的預算和派錢計劃都會一同告吹。

圖片版權 AFP Image caption 立法會外有政黨示威，要求政府進一步加強對基層工人的援助。

破底民望下的預算案

預算案其他內容包括教育、環保、醫療、社會福利等其他經常性開支。議案將會提交立法會一個委員會作詳細審議，之後會重交立法會讓所有議員投票表決。

香港早前有學者進行民意調查，發現受訪者中滿意林鄭月娥表現的只有9%，是香港1997年主權移交以來，民望最差的行政長官。

香港去年因為《逃犯條例》修訂案引起示威，示威支持者不滿林鄭月娥不答應無條件釋放被捕示威者等「五大訴求」。她按示威者要求正式撤回修訂案後，又引起政府支持者不滿她對示威者妥協。

新型冠狀病毒爆發以來，香港政府經常被批評反應緩慢，也沒有好好控制口罩、消毒液等防疫用品的價格和供應，讓許多商人提價出售，表現甚至比澳門政府更差。

學者普遍認為，香港政府派發現金對挽回民望沒有太大的幫助。香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽接受香港媒體訪問時指出，近年市民已經習慣政府退稅等安排，對派錢計劃不會有太大反應，頂多只是讓民意「回升一至兩分」。