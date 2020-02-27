圖片版權 Getty Images Image caption 大邱是韓國疫情最嚴重的地區。

2月25日上午，從韓國仁川出發的濟州航空7C8501航班在10點56分抵達目的地山東威海。威海方面稱，飛機落地後，163名乘客中有5名乘客被發現體溫異常，送至醫院進行診察，機上所有其他乘客均被威海當局送到賓館，進行14天集中隔離。

自新型冠狀病毒肺炎疫情爆發以來，中國罕有如此對外來入境人員集中採取措施的行動。之所以會集中對這個航班實行強制隔離，是因為這次航班來自韓國。

過去一周以來，韓國確診病例急劇增加。截至北京時間27日早上10點，韓國境內確診人數已達1395人，此前一天新增確診數超過300，已成為中國外確診病例最多的國家。

同一時間，中國除湖北之外地區的官方確診數字正在不斷下降。山東、上海、浙江等地已經連續多天通報沒有新增確診病例。在多個地方響應習近平號召，逐漸開始復工，恢復生產生活秩序的時候，鄰國韓國突然爆發的疫情讓許多中國人緊張起來。

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強制隔離令

2月24日，不少中國網民在社交媒體微博、微信上開始討論，25日首爾前往山東青島的幾趟航班票價突然升高多倍，由平時的人民幣500元左右變為3500元以上。「韓國人全往青島來了」這樣的消息開始在網上傳播，「請山東省政府限制韓國人入境」、「請遼寧省政府限制韓國人入境」等話題在微博上熱度持續。

圖片版權 Reuters Image caption 韓國當局對新天地教會附近區域進行消毒

儘管之後有中國媒體報道稱，最近從韓國前往青島等地的人員大多為中國籍，韓國籍人士多以在中國工作人士及學生為主，當天晚間，青島市還是宣佈，嚴格防控境外疫情輸入，24日起對有發熱症狀或密切接觸確診者的入境人員集中隔離，其他入境人員也均需隔離觀察14天，其中境內有居所的在家隔離，商務旅遊等短期居住人士則前往指定賓館。

有大量韓國人定居的山東威海、煙台，吉林延吉，遼寧大連也紛紛宣佈不同入境控制政策。周二起，從日本、韓國等國入境威海的人員，不論國籍，一律集中實行14天隔離，免費安排到酒店居住。吉林延吉要求所有從韓國入境人員不得由親友到機場迎接，地方當局統一將所有人員送至各自目的地，同時所有人簽署法律責任書，自行在家隔離14天。

另外，香港特區政府自周二起禁止所有非香港居民從韓國入境，澳門特區政府要求過去14天內曾前往韓國的人員入境澳門時接受醫學檢查。

「過分舉措」

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韓聯社稱，這是中國首次對來自韓國的入境人員進行全員強制隔離。韓國外交部長康京和25日稱，中國部分地方政府強制隔離從韓國入境人員的做法屬於「過分舉措」。她還指出，韓國方面一直避免過度限制從中國入境的人員，現在也有必要確保中方相應保持克制，避免過當限制。

韓國此前規定，抵韓前14天曾去過湖北省的所有外國人，無論自中國直接來韓，或經第三國來韓，均不得入境，從中國前往韓國的所有人員均需在入境區特設地帶進行申報後才可以進入韓國。

在中國疫情加重時期，面對韓國國內發起的禁止人員從中國入境韓國要求，以及新加坡等國家和地區對中國「封關」的措施，韓國一直沒有針對中國入境人員採取太多實質性限制舉措，也曾向中國捐助口罩、防護鏡等物資。2月20日文在寅還在與習近平通電話時表示，「中國的困難就是韓國的困難」。

中國外交部此前多次對一些國家對中國採取關閉邊境等「過度限制措施」表示不滿，稱這種做法與世界衛生組織建議相違背。

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國總統文在寅（左二）25日視察疫情嚴重的大邱市時，向民眾道歉。

面對中韓兩國對彼此政策的「溫度差異」，韓國一些民眾表示憤怒。「文在寅是中國總統嗎？」一名韓國網民留言道。「真是讓人哭笑不得，可以到處走的是中國人，現在把我們當成病毒的也是中國人，」另一名韓國人寫道。在韓國總統府青瓦台官方網站上，一封題為《敦促彈劾文在寅總統》的請願信已有近82萬人聯署。

中國外交部發言人趙立堅26日表示，「疫情沒有國界」，一些國家近期為加強疫情防控，針對人員出入境採取了一些「必要措施」，出發點大多是維護本國和外國公民的身體健康和生命安全，只要措施是「科學、專業、適度」的，「大家都應該能理解」。

他還提到，中國防控疫情的一個重要經驗是「少出門、不聚集，最大程度減少檢查感染風險」，願同韓日兩國加強口岸防控措施，減少不必要的旅行。