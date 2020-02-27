圖片版權 Getty Images Image caption 媽祖信仰被聯合國教科文組織確認為「世界非物質文化遺產」。

台灣的宗教盛事「媽祖繞境」每年吸引百萬人參加，活動為期九天，全程共約340公里，原本預計3月19日舉行，但廟方2月27日宣佈因新冠狀病毒疫情而暫緩。

「媽祖繞境」活動舉辦與否，近日成為台灣社會討論焦點，台灣產學界更有百人髮起連署呼籲暫緩舉辦，他們擔心疫情迅速傳播之際，「媽祖繞境」活動人擠人，可能會提高感染風險。

美國《旅遊生活頻道》曾將台灣的「媽祖繞境」與「麥加朝聖之行」及「梵蒂岡耶誕彌撒」並列為世界三大宗教活動；美國媒體《CNN》也形容媽祖遶境是"全世界最受歡迎的健行活動"。

官方、民間陷入停辦與否的兩難

台灣的「媽祖繞境」活動，總是吸引百萬人潮共襄盛舉，全程共340多公里，信徒會以徒步方式橫跨台中等四個縣市，是一年一度的宗教文化盛事。

今年因新型冠狀病毒疫情，民間傳出暫緩的聲音，台灣當局則呼籲廟方考慮延期。台灣衛生福利部長陳時中更呼籲：「不要讓媽祖憂心，互助互利，做一個讓大家都接受的結果，疫情不可輕忽。」

圖片版權 Getty Images Image caption 「媽祖繞境」每年吸引上百萬人參與，其中不乏國際遊客（資料照片）。

2月26日，主辦方鎮瀾宮的董事長顏清標宣佈繞境照常舉行，但規模縮小，並取消萬人的大型活動，並強調「媽祖會保護」，請大家不要過度恐慌，這個說法遭到許多網友及學者抨擊。

今天（2月27日）廟方通過臉書改口稱，「繞境活動將延期舉辦，等到疫情穩定再舉行」。

停辦或延期，過去幾天讓主辦方陷入兩難，因為這個決定除了牽涉民俗信仰，背後更隱藏龐大的經濟利益。

有百年歷史的「媽祖繞境」活動已發展成文化活動，隨著參與人潮眾多也帶動觀光商機。據統計，每年「媽祖繞境」創造新台幣30億（約人民幣7億）的商機，其中包括文創商品、攤販、金紙店、餐廳等，這尚未包括數千萬新台幣的香油錢收入。

顏清標在記者會上指出，希望台灣衛生福利部做出專業判斷，讓宮廟有所遵從。

台灣當局始終並未針對繞境活動作出舉辦與否的決定，只稱「大型宗教活動應依疫情發展考慮延期」，主管宗教團體的內政部則強調「無法禁止宗教活動」。

「媽祖繞境」是否停辦？官方遲遲未有定案，甚至與地方宮廟有互踢皮球的意味，新加坡《聯合早報》更稱，「這不不但讓龐大信眾著急，也讓外界對執政當局產生負面觀感」。

繞境活動舉辦與否，民間也有正反聲音，一方希望能照常舉辦，一方則因韓國新天地教會發生群聚感染而呼籲取消，更有上百名醫師、教授及產業界人士連署呼籲暫緩。也有不少網友湧入蔡英文的臉書希望她下令停辦繞境活動。

媽祖研究專家、台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢通過臉書表示，疫情期間，大型活動舉行與否不應仰賴「神明將會保佑」或憑「自己感覺」，應聽從專家建議。

他並指出，民俗活動取消或延期並非首例，以往台灣也曾經因二次大戰和「二二八」事件、蔣公（蔣中正）逝世取消辦理。

圖片版權 Getty Images Image caption 信徒參與「媽祖繞境」活動（資料照片）。

另一名文化學者黃偉強則認為，很多產業都仰賴每年的繞境進香活動生存，只要能維持境最核心的儀式，縮小規模或延期都是可以考慮的方式。

他並表示，有些宮廟因為每年農曆1月到3月太多進香活動，而刻意選擇在年底舉辦進香活動。

「媽祖繞境」的魅力

究竟「媽祖繞境」進香為何總能吸引百萬人參與，且徒步行走上百公里，有人就算走到腳起水泡仍要繼續走進下去，到底「媽祖繞境」的魅力何在？

台灣民間宗教信仰文化興盛，宮廟眾多，其中媽祖是最普遍信仰的神明之一。媽祖信仰在2009年被「聯合國教科文組織」（UNESCO）確認為「世界非物質文化遺產」（Intangible Cultural Heritage）。每年農曆3月媽祖誕辰，全台各地的媽祖廟都會舉行大型的祭祀、進香及繞境等慶祝活動。

其中，台中大甲鎮瀾宮的「媽祖繞境」活動規模最為盛大，繞境途中皆人山人海且鞭炮聲不絶於耳。最著名的是信徒會跪趴在神明出巡或繞境的路上，讓「神轎」從身上穿過，代表隊神明的尊敬及謙卑，進而乞求庇佑達成信徒的心願。

圖片版權 Getty Images Image caption 媽祖是台灣最普遍信仰的神明之一。

參與繞境的民眾在為期九天八夜的行程中，會行經彰化、雲林、嘉義等地的宮廟，途中還會有民眾自掏腰包辦「流水席」，讓參與的民眾可以品嚐在地佳餚。

隨著時代演進，配合媽祖繞境，廟方和廠商還會推出文創商品，甚至還有手機應用程序衛星定位，可以通過該程序追蹤「媽祖繞境」的路線。

台灣中央研究院人文社會科學研究中心、從事宗教研究的博士後研究員洪瑩發曾向媒體表示表示，不同於有些宗教活動必須是信徒或具備一定神職位階才能參與，「媽祖繞境」不同，走路及凖備飲食是算是參與其中，因此「在這個過程，很容易變成一個參與者」。

信仰媽祖的文化遍布中國東南沿海

因為地域、文化相近，過去台灣"媽祖繞境"也吸引許多大陸遊客參加，像是2017年就有上百名廈門的媽祖信徒參與繞境活動。

不過，台灣當局為防止疫情已禁止中港澳公民入境。

近幾年，台海兩岸曾多次舉辦與媽祖有關的交流活動。

2019年6月，來自天津天后宮一行80多人，帶著五尊媽祖到台灣參訪10座媽祖宮廟，吸引大批民眾參與。

更早前，2017年來自福建的湄洲媽祖也曾到台灣繞境17天，巡訪北部和中部的多處廟宇，受各地信眾盛大歡迎。

受疫情影響的活動

除了「媽祖繞境」確定暫緩舉辦，台灣許多大型活動也因為新冠狀病毒疫情而暫緩。

台灣總統蔡英文表示，為了全力投入防疫工作，將暫停五月總統就職活動的籌辦工作，只要疫情仍有疑慮，5月20日就職當天將不會舉辦大型群眾活動。

另外，有許多年度馬拉松活動也因為疫情而取消，新北市政府取消具有國際知名度的萬金石馬拉松，並將保留所有選手賽事資格至2021年，另外台南古都馬拉松也宣佈延期舉辦。

每年眾所矚目、原定3月中旬在台東舉辦國際鐵人三項賽事，主辦方考量外籍選手近千人需轉機來台，為避免搭機群聚傳染風險，將賽事延後到今年9月舉行。

台灣有多個縣市政府都宣佈延後中小學的畢業旅行，高雄市政府日前宣佈「500人以上室內大型活動一律取消」，包括當地駁二的假日市集，富邦馬拉松和國際管樂節都延期或取消。