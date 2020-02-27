圖片版權 EPA Image caption 一名戴著防護口罩的婦女在北京三里屯的一個空曠的購物和住宅區中行走。

近日一名武漢的新冠病人順暢離漢到北京的病例引發公眾疑問，武漢至今仍處於封城狀態，為何出現防控漏洞？

中國媒體報道稱，該名姓黃的女病人是武漢的刑滿釋放人員，由家屬駕車接離武漢到北京，來京前已有發熱症狀。黃女士所涉及的三個地點：監獄、武漢、北京皆觸動防控神經。

北京市疾控中心的說明中，列出了幾個關鍵信息：2月18日黃女士開始間斷性發熱5天，伴咽部不適，當時居住地為武漢。黃女士2月22日凌晨2:00由其北京家屬自駕車到京，經體溫篩查後入住其家屬所在北京東城區一小區。

2月23日19:00因發熱被轉運到發熱門診進行排查，2月24日被確認為新冠肺炎確診病例，並轉運至市級定點醫院隔離治療。該女士進京後的密切接觸者為其3名家屬，無其他密切接觸者。

即使密切接觸者只有家屬，尚未有明確信息證明該女士傳染其他人。但公眾仍舊質疑武漢為何出現防控漏洞。

武漢的防控漏洞

這名抵京的病人並不是武漢近期暴露出的唯一防控漏洞。監獄的封閉式管理成為了防控的另一個死角。

中國媒體《財新》報道稱，黃女士為武漢女子監獄服刑人員，2月18日為刑滿釋放的日子，其家屬稱去接應黃女士時並不知道其已發燒，對方瞞報監獄情況。在開車回北京的路上，才發現武漢女子監獄爆發疫情的消息上了熱搜，回京後他們依法申報，配合疾控工作。

2月21日時，湖北曾通報全省監獄系統共有新冠肺炎確診病例271例，其中武漢女子監獄確診230例，為輸入型病例。湖北省衛健委稱，

2月20日晚間接到監獄部門手工通報的病例情況。

圖片版權 Getty Images Image caption 一名北京婦女在街上騎自行車時戴著防護口罩。

除此之外，武漢政策的朝令夕改也被外界批評。

截至2月27日，除開湖北以外的省份連續多日出現新冠病人確診人數下降，各省省內客運逐漸恢復，但武漢的封城政策依舊，省內客運停運，小區實行嚴格網格化封閉式管理。

武漢此前出現過防控政策朝令夕改的情況：2月24日中午時分，武漢市疫情防控指揮部發佈一則通告（第17號令）提到，「滯留在漢外地人員可以出城」。三小時後，武漢發佈第18號令，宣佈17號令無效。並稱朝令夕改是由於內部工作流程缺失造成。從時間線上來看，該名離漢病人是在政策漏洞之前離開的武漢。

公眾質疑是否動用私權

作為疫情重災區的武漢，從1月23日開始嚴格封城，至今政策依舊，為何發熱病人可以自行離漢？

在中國社交媒體微博上，網友接連發問。

網友「四十是四十大盜」問：「我們這些健康的外省人困在湖北出不去，有病的還能跑出所謂管控最嚴的武漢？」

另一位網友稱：「是不是動用了關係，是不是特權階級？這點是當前中國的敏感話題，有的人聽話，在武漢絶戶了，而你可以逃出去，憑什麼？」

圖片版權 Getty Images Image caption 戴上防護面具的一名北京保安在為進入住宅小區的人員測量體溫。

據中國媒體《財新》的報道，黃女士原為湖北省宣恩縣水利水產局財務股副股長兼出納。因犯貪污罪獲刑十年，後獲得減刑，於2020年2月18日刑滿釋放。

《財新》援引知情人士稱，黃女士有一名在北京工作的女兒，當時還沒結婚，案發時就在北京買了房子。「她的家庭條件非常好，從17歲開始就做財務工作，搞了幾十年。」他說，黃女士在宣恩縣水利水產局和幾任局長關係要好，加之此前單位管理比較鬆散，她在用錢方面有較大自主性。「她的背景就是她在家全部做主。」

為了解答公眾疑問，中國司法部稱2月26日聯合調查組已赴湖北就該事件進行調查。湖北省委書記應勇也回應稱：要迅速查清事實，依紀依法嚴肅處理，及時回應社會關切。此事還是否涉及其他違法違紀問題，也要徹查。不論涉及到誰，都要一查到底。

牽動北京神經

圖片版權 XINHUA Image caption 進駐武漢江夏方艙醫院的湖南醫護人員查看新冠肺炎患者的CT影像結果，確認其是否可以出院。

北京截至2月27日，已有410例確診病例，疫情造成5人死亡。2月14日開始，北京對所有返京人士實施為期14天的自我隔離，並稱將嚴懲拒絶隔離或不遵循官方規定的人。

中國國家主席習近平在2月23日的疫情防控和和經濟社會發展工作部署會議上的講話指出，要全力做好北京疫情防控工作。因首都安全穩定直接關係黨和國家工作大局。他強調要守住入京通道第一道防線，做好健康監測和人員管理。

因防控需要，中國已宣佈推遲在北京召開的「兩會」。

北京是現階段防控重點，一名已發熱病人暢通無阻入京，自然牽動北京神經。

「對北京疫情他們是非常緊張的，」中國歷史學者章立凡此前評論，「他們說湖北勝則全國勝，實際上，如果北京被（疫情）攻陷了，中央政權就可能癱瘓，這是非常大的危機。」

北京已於2月26日成立調查組調查該名病人如何進京和進社區。