新冠疫情：武漢患病者離漢抵京暴露防控漏洞 牽動北京神經
近日一名武漢的新冠病人順暢離漢到北京的病例引發公眾疑問，武漢至今仍處於封城狀態，為何出現防控漏洞？
中國媒體報道稱，該名姓黃的女病人是武漢的刑滿釋放人員，由家屬駕車接離武漢到北京，來京前已有發熱症狀。黃女士所涉及的三個地點：監獄、武漢、北京皆觸動防控神經。
北京市疾控中心的說明中，列出了幾個關鍵信息：2月18日黃女士開始間斷性發熱5天，伴咽部不適，當時居住地為武漢。黃女士2月22日凌晨2:00由其北京家屬自駕車到京，經體溫篩查後入住其家屬所在北京東城區一小區。
2月23日19:00因發熱被轉運到發熱門診進行排查，2月24日被確認為新冠肺炎確診病例，並轉運至市級定點醫院隔離治療。該女士進京後的密切接觸者為其3名家屬，無其他密切接觸者。
即使密切接觸者只有家屬，尚未有明確信息證明該女士傳染其他人。但公眾仍舊質疑武漢為何出現防控漏洞。
武漢的防控漏洞
這名抵京的病人並不是武漢近期暴露出的唯一防控漏洞。監獄的封閉式管理成為了防控的另一個死角。
中國媒體《財新》報道稱，黃女士為武漢女子監獄服刑人員，2月18日為刑滿釋放的日子，其家屬稱去接應黃女士時並不知道其已發燒，對方瞞報監獄情況。在開車回北京的路上，才發現武漢女子監獄爆發疫情的消息上了熱搜，回京後他們依法申報，配合疾控工作。
2月21日時，湖北曾通報全省監獄系統共有新冠肺炎確診病例271例，其中武漢女子監獄確診230例，為輸入型病例。湖北省衛健委稱，
2月20日晚間接到監獄部門手工通報的病例情況。
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除此之外，武漢政策的朝令夕改也被外界批評。
截至2月27日，除開湖北以外的省份連續多日出現新冠病人確診人數下降，各省省內客運逐漸恢復，但武漢的封城政策依舊，省內客運停運，小區實行嚴格網格化封閉式管理。
武漢此前出現過防控政策朝令夕改的情況：2月24日中午時分，武漢市疫情防控指揮部發佈一則通告（第17號令）提到，「滯留在漢外地人員可以出城」。三小時後，武漢發佈第18號令，宣佈17號令無效。並稱朝令夕改是由於內部工作流程缺失造成。從時間線上來看，該名離漢病人是在政策漏洞之前離開的武漢。
公眾質疑是否動用私權
作為疫情重災區的武漢，從1月23日開始嚴格封城，至今政策依舊，為何發熱病人可以自行離漢？
在中國社交媒體微博上，網友接連發問。
網友「四十是四十大盜」問：「我們這些健康的外省人困在湖北出不去，有病的還能跑出所謂管控最嚴的武漢？」
另一位網友稱：「是不是動用了關係，是不是特權階級？這點是當前中國的敏感話題，有的人聽話，在武漢絶戶了，而你可以逃出去，憑什麼？」
據中國媒體《財新》的報道，黃女士原為湖北省宣恩縣水利水產局財務股副股長兼出納。因犯貪污罪獲刑十年，後獲得減刑，於2020年2月18日刑滿釋放。
《財新》援引知情人士稱，黃女士有一名在北京工作的女兒，當時還沒結婚，案發時就在北京買了房子。「她的家庭條件非常好，從17歲開始就做財務工作，搞了幾十年。」他說，黃女士在宣恩縣水利水產局和幾任局長關係要好，加之此前單位管理比較鬆散，她在用錢方面有較大自主性。「她的背景就是她在家全部做主。」
為了解答公眾疑問，中國司法部稱2月26日聯合調查組已赴湖北就該事件進行調查。湖北省委書記應勇也回應稱：要迅速查清事實，依紀依法嚴肅處理，及時回應社會關切。此事還是否涉及其他違法違紀問題，也要徹查。不論涉及到誰，都要一查到底。
牽動北京神經
北京截至2月27日，已有410例確診病例，疫情造成5人死亡。2月14日開始，北京對所有返京人士實施為期14天的自我隔離，並稱將嚴懲拒絶隔離或不遵循官方規定的人。
中國國家主席習近平在2月23日的疫情防控和和經濟社會發展工作部署會議上的講話指出，要全力做好北京疫情防控工作。因首都安全穩定直接關係黨和國家工作大局。他強調要守住入京通道第一道防線，做好健康監測和人員管理。
因防控需要，中國已宣佈推遲在北京召開的「兩會」。
北京是現階段防控重點，一名已發熱病人暢通無阻入京，自然牽動北京神經。
「對北京疫情他們是非常緊張的，」中國歷史學者章立凡此前評論，「他們說湖北勝則全國勝，實際上，如果北京被（疫情）攻陷了，中央政權就可能癱瘓，這是非常大的危機。」
北京已於2月26日成立調查組調查該名病人如何進京和進社區。