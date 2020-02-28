圖片版權 AFP Image caption 黎智英離開警署時沒有回應媒體任何提問。

香港示威隨著新冠肺炎疫情爆發而稍有緩和跡象之際，香港壹傳媒集團創辦人黎智英、香港民主黨前主席楊森和工黨副主席李卓人周五（28日）被香港警方拘捕，他們被指去年8月31日參與未經批准集會，黎智英另外被指涉嫌恐嚇記者。

三人已被落案起訴，但獲准保釋，將在今年5月5日出庭應訊。香港民主派認為這是具選擇性的政治檢控，是新一輪「大圍捕」的開始。

李卓人和楊森均說，早有心理凖備被捕，但強調香港人有遊行集會的權利，不用警方批准。黎智英離開警署時沒有回應媒體任何提問。

香港警方稱，是在調查後進行拘捕行動，並沒有政治考慮。

圖片版權 Reuters Image caption 2019年8月31日，示威者以宗教名義號召一場沒有警方批准的集會。

圖片版權 Getty Images Image caption 8月31日的示威，也是從和平集會演變成暴力街頭衝突。

「大算帳時代」

香港去年6月起因為《逃犯條例》爭議觸發長達多個月的反政府示威和警民衝突，截至1月初超過7000人被捕。

去年8月31日的抗議前夕，民間人權陣線向警方申請遊行集會被拒，多名民主派政客及社運人士在前夕被捕。

但「反送中」示威者繼續在網上以宗教名義號召示威活動，有成千上萬的人參與，最終演變成多區大規模暴力警民衝突，多人此前已被捕並被落案起訴暴動、非法集會等罪名。

黎智英另外涉嫌刑事恐嚇記者的案件，是發生在2017年6月，據《東方日報》片段，當時《東方日報》記者採訪「六四」祈禱會時，意圖採訪黎智英時，但遭黎智英用粗口辱罵，並揚言「我一定會找人搞你」。

根據香港法例，非法集結罪和刑事惡嚇罪，如果經公訴程序定罪，最高可被判監5年。

香港警方周二上門拘捕黎智英、李卓人和楊森，3人分別被帶到九龍城、長沙灣及西區警署。

香港警方港島總區刑事署理高級警司黃東光指，三人都被落案，在5月5日在東區法院應訊。黃東光被記者問到，行動是否涉及政治考慮時回應說，警方是在完成調查後進行拘捕，沒有政治考慮。

為什麼今天會拘捕此三人？警方也沒有加以解釋。

中國官方新華社在8月31日其中一段視頻，點名顯示三名被捕人士曾經出現在示威現場。

民主派人士在警署外聲援被捕人士。工黨表示，譴責警方濫捕，打壓香港人的示威權利，也顯示香港政府和警方沒有打算與市民修補撕裂，強調拘捕不會嚇退示威者。

李卓人離開警署時說，當日有多人與他一同參與集會，不知當局有何檢控凖則，形容現在是「大算帳時代」，檢控會陸續到來。他強調，香港人有權集會和遊行，不用經警方批准，法例要求遊行集會要向警方申請，本身已經違反人權和侵犯市民發聲的權利，他說早已預了會被有被追究的一天，但強調自己會繼續抗爭。

民主黨稱，當天數以十萬人參與公眾活動，三人並非公眾活動發起人，質疑是政治檢控和選擇性執法。楊森說，他參與的該次集會是和平、理性、非暴力，認為集會是香港人的基本權利，不會後悔自己的行為，質疑警方是想製造寒蟬效應，呼籲其他香港人在強權政府前站起來，繼續為民主人權自由付出努力。

事件發生之時正值財政司司長剛剛公布財政預算案後，預算案向18歲或以上香港永久居民派一萬港元外，也大幅度增加警隊預算，民主派正蘊釀否決預算案。

香港學運領袖黃之鋒稱，民主派表示反對預算案，就發生這次拘捕行動，「時間來得巧合到不能再巧合」，他表示，至今仍然80多人在監獄還押，香港政府對示威者的「清算行動」從未平息。

香港警方和建制派人士多次強調，任何人犯法都要受到制裁，並強烈譴責暴力事件。建制派新民黨主席葉劉淑儀認為警方是依法辦事，相信法庭會公正處理。

三人是誰？

黎智英創辦的壹傳媒集團，旗下報章包括《蘋果日報》和《壹周刊》等，其支持民主及反共立場鮮明，多年來被中國官媒針對，被封為「禍港四人幫」之一，指控他與美國關係密切。

2019年7月反修例風波爆發初期，黎智英赴美時獲美國副總統彭斯及美國國務卿蓬佩奧接見，討論香港情況。

他在去年8月接受美國媒體訪問時說自己是「有良心的搞局者」，不會屈服於強權，他否認抗議活動有美國財政上的支援，但承認美國是在政治和道德上支持香港示威者值。

2014年，香港爭取普選的「佔領運動」，黎智英也是最後清場時被捕人士之一，其後一度被指涉嫌組織和參與未經批准集結，但後來獲釋。

同年，他曾經被廉政公署調查，被指向立法會議員作出捐款而涉嫌違反賄賂條例，但最後因證據不足而沒有被檢控。

圖片版權 Getty Images Image caption 李卓人說，香港人有權集會和遊行，不用經警方批准。

李卓人是香港民主派資深政客，以工運為主線，現為工黨副主席及爭取「平反六四」的支聯會主席。他從香港主權移交前，已開始在立法機關擔任議員，在2016年時參選立法會選舉落敗後，宣佈為了讓路給年輕人不會再參選。

在反修例風波中，他最明顯的參與是在10月1日的大遊行，該次遊行同樣是由民陣最先發起，但遭警方反對，之後他與另外三名民主派人士以個人身份，承接民陣帶頭遊行。他當時表示，帶頭遊行是公民抗命的表現，清楚法律後果。

楊森在2002年至2004年擔任香港民主黨主席，當時香港經歷非典疫情及23條爭議。

他擔任立法會議員至2008年，多年來是民主黨的核心成員，他在2018年退役民主黨中委會，退休後，他擔任香港大學社會工作及社會行政學系助理教授，在很多民主派抗議活動中，都會看到他的身影。