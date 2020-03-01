圖片版權 NASA Image caption 1月1至20號， 2月10到25號 兩個時間段中國大氣中的二氧化氮濃度。

美國太空總署（NASA）表示，最近的衛星圖片顯示，中國上空的空氣污染程度大幅度降低，而這「至少有一部分」是因為新型冠狀病毒疫情之下導致的經濟放緩。

太空總署的地圖顯示，中國上空的二氧化氮水平含量下降。

這一變化正值生產者因為要配合控制冠狀病毒疫情而停工， 工廠生產活動創下破紀錄新低。

自疫情爆發至今，中國已經錄得近8萬宗新型冠狀肺炎病例（Covid-19)。

自去年底最先在湖北省爆發以來，疫情已擴散至全球超過50個國家，但是大部分的確診和死亡病例仍然是在中國。

你的器材不支持播放多媒體材料 肺炎疫情：行走在空蕩蕩的北京

二氧化氮是汽車和工廠排放的有害氣體中主要污染物之一。太空總署的科學家表示，它最先出現下降是在疫情爆發的湖北武漢市一帶，然後在中國其他地方亦隨之出現下降。

NASA將2019年頭兩個月的二氧化氮水平與今年的同期作了對比。

太空總署指出，空氣污染程度的下降與限制交通和工商活動的時間相契合。中國有數以百萬計的民眾需要隔離。

圖片版權 NASA Image caption 1月1至20號，1月28號到2月9號， 2月10到25號 三個時間段武漢大氣中的二氧化氮濃度。 上為2019， 下為今年同期。

太空總署戈達德太空飛行中心（Goddard Space Flight Center）的空氣質量研究員劉菲（音）在一份聲明中表示：「這是我第一次看到在如此大一片區域因為一個特定事件而出現如此急劇下降。」

她補充說，她過去曾觀察過2008年經濟大衰退期間的二氧化氮水平，但是當時的下降是較為漸進的。

NASA指出，一月底至二月初的中國農曆新年在過去也曾令污染水平下降，但是往往新年假期過去之後，污染水平就會回升。

「今年，下降的程度比過往的年份更大，而且持續的時間更長，」劉菲說。

「我不感到驚奇，因為全國很多城市都採取了措施，以期將病毒擴散程度降到最低。」美國太空總署（NASA）表示，最近的衛星圖片顯示，中國上空的空氣污染程度大幅度降低，而這「至少有一部分」是因為新型冠狀病毒疫情之下導致的經濟放緩。