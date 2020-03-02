新疆「再教育營」：最新智庫報告指維族人遭強制勞動 涉83家國際公司

圖片版權 Getty Images Image caption 中國青島泰光制鞋有限公司

一份最新智庫報告顯示，超過8萬名中國新疆維吾爾族人被當局轉移到一些全球知名品牌工廠中強制勞動。

2019年12月，中國新疆官員表示，參加「三學一去」（學習國家通用語言文字、法律知識、職業技能和去極端化）的教培學員已全部結業。而澳大利亞戰略政策研究所報告指，中國當局的「再教育」行動目前似乎進入新階段。

報告發現了什麼？

智庫澳大利亞戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）最新報告估計，2017年至2019年，在中國「援疆」計劃下，超過8萬新疆維族人從新疆轉移到中國各地的工廠工作，據稱有的維族工人是直接從新疆「再教育營」中送去的。

報告指，估計的數字較為保守，實際人數可能要高得多。

報告稱，這些維族人通常在工作時間外接受有組織的普通話和思想培訓，一直受到監視，而且被禁止參加宗教活動。包括政府文件在內的許多資料顯示，當局指派了看護人員監管這些維族人，他們行動自由有限。

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報告還指出，對這些新疆人來說，拒絶或逃避這些工作任務極為困難。 另外，新疆自治區政府還會給組織勞工活動的地方政府或勞務派遣機構、勞務經紀人獎勵金，以人頭計價。

近年來，中國政府在新疆設立「再教育營」。中國當局稱此舉是為打擊極端主義及對當地人進行再教育。聯合國專家稱可能有超過百萬維吾爾族及其他穆斯林少數民族人被關在裏面，人權活動人士認為這些人在那裏遭受到包括心理折磨、洗腦等虐待。

新疆維吾爾自治區主席雪克來提·扎克爾去年12月稱，境外一些媒體稱新疆教培中心學員「有上百萬甚至兩百萬」的說法「純屬捏造、毫無根據」，並稱目前參加「三學一去」的教培學員已全部結業。

報告作者之一魯澤（Nathan Ruser）對BBC表示，報告明確指出，中國當局對新疆維族等少數民族的權利侵犯也包括經濟上的剝削。

涉及83個全球知名品牌

澳大利亞戰略政策研究所發現，27家工廠接收了這些從新疆過去的維族勞工，這些工廠分佈在中國的9個省份。

報告指，這些工廠據稱是83個全球知名品牌供應鏈的一部分，中國國外品牌有耐克、蘋果和戴爾等，國內品牌有小米、華為和中興等。

澳大利亞戰略政策研究所說，這些中國和外國公司可能在不知情的情況下參與了侵犯人權的行為，呼籲這些公司立即對工廠工人進行全面調查。

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報告中包含三份案例研究。第一個案例是接收了許多新疆勞工的中國青島泰光制鞋有限公司，這家公司生產美國品牌耐克的運動鞋。

《中國民族報》報道，該公司設立夜校，「把愛國主義教育融入日常教學中，廣泛開展國家通用語言教學、民族理論與政策教育、國情史情教育」。

《華盛頓郵報》記者拜訪了這家位於山東萊西的工廠。報道稱這家工廠看起來像一座監獄，有帶刺的鐵絲網、瞭望塔、攝像頭和警局。

「我們可以四處走動，但不能自己回（新疆），」報道引述工廠內的一名維族女人說。

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第二個案例聚焦安徽浩緣朋製衣有限公司，據稱主要生產阿迪達斯和斐樂的運動裝，有證據顯示其維族工人是直接從新疆「在教育營」中運送過來的。

澳大利亞戰略政策研究所引述中國一份地方政府報告稱，2018年2月，浩緣朋製衣有限公司從新疆運送了63名工人到安徽，這些工人全部都是伽師縣中等職業學校的「畢業生」。報告還稱，其計劃運送工人500人。

澳大利亞戰略政策研究所通過分析衛星圖像與中國官方文件指出，伽師縣中等職業學校自2017年就已是「再教育營」。

第三個案例有關美國品牌蘋果公司。報告指，蘋果供應商歐菲光科技股份有限公司2017年曾接收新疆洛浦縣轉移勞動力700人。蘋果總裁庫克曾到訪該公司。

當地媒體曾報道，洛浦縣引導城鄉富餘勞動力走出家門，「逐步轉變他們的觀念，讓他們成長為『有事幹、有業就、有錢賺、知黨恩、感黨恩、跟黨走、保穩定』的新時代有為青年。」