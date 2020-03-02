３月１日，中國《網絡信息內容生態治理規定》（《規定》）正式生效，引發普遍關注。

有媒體分析稱，這可能是中國迄今推出的最為全面、最為嚴厲的網絡審查和信息控制舉措之一。

面對「禁網」、「封網」等質疑，中國官媒加力宣傳《規定》出台實施的現實意義。

但是，中國網民仍在不無悲哀地調侃，「今後只有好消息」了。

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今後還能說什麼？

《規定》2019年底由中國國家互聯網信息辦公公室審議通過後公開發佈，對中國網絡信息內容生產者、服務平台、服務使用者應該做什麼、不准做什麼分別作出了具體規定。

在中國網絡上，今後哪些內容會獲綠燈放行呢？

綜合一下，宣傳和中共一致的方針政策、核心價值觀絶對是沒有問題的。比如，規定第五條說，「鼓勵」網絡信息內容生產者製作、複製、發佈含有下列內容的信息：

宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想

宣傳黨的理論路線方針政策和中央重大決策部署

展示經濟社會發展亮點，反映人民群眾偉大奮鬥和火熱生活

弘揚社會主義核心價值觀，宣傳優秀道德文化和時代精神

圖片版權 Getty Images Image caption 中國政府審查、監控網絡本身並不是新聞

今後不能說什麼？

獲《規定》亮紅燈的內容涵蓋面非常廣，很難綜合概述。比如，《規定》第六條說，網絡內容生產者「不得」製作、複製、發佈含有下列內容的違法信息：

反對憲法基本原則

危害國家安全，洩露國家秘密，顛覆國家政權，破壞國家統一

損害國家榮譽和利益的

歪曲、醜化、褻瀆、否定英雄烈士事蹟和精神

其他被禁止的內容還包括：宣揚恐怖主義，煽動民族仇恨，宣揚邪教和封建迷信的；散佈謠言，散佈淫穢、色情等等。

特別值得注意的是，第六條最後特別指出：「法律、行政法規禁止的其他內容」也都將整肅。誰來判斷、如何詮釋這個「其他內容」呢？

除此之外，《規定》還開出了另一份清單，詳列內容生產者應當「防範和抵制」的「不良信息」。包括標題黨性質的、炒作緋聞、引發性聯想的內容等等。

圖片版權 EPA Image caption 李文亮之死觸發中國民眾巨大的悲慟和憤怒情緒

為什麼引起關注？

中國當局對互聯網上的內容加以審查和控制、過去幾年還有升級趨勢，這本身並不是新聞。制定《規定》所依據的法律早已公開，其中許多條款其實早己存在。

不過，觀察人士指出，新生效《規定》更上一層樓：「鼓勵」內容生產者宣傳、推廣意識形態性質的內容。

此外，目前正值新冠病毒肺炎疫情肆虐，中國民眾對信息透明和媒體報道真實性的關注大幅提升。

被譽為武漢疫情「吹哨人」的李文亮醫生去世前曾因「散佈謠言」遭遇當局的訓誡。李文亮之死觸發中國民眾巨大的悲慟和憤怒情緒，要求言論自由的呼聲一時間呈鼎沸之勢。

2月24日，無國界記者組織（Reporters Without Borders ) 發表聲明說，「中國當局大力加強了對社交媒體和網民討論群的管控，在這些媒體或微信群中，某些記者和博主大膽發表了獨立的報道，而很多網民也勇於表達憤怒和要求結束言論審查。」

疫情期間，中國官民網絡博弈打拉鋸戰。此時此刻，新規定的出台自然會引發巨大反響。

截至周一下午，在中國新浪微博上，#網絡信息內容生態治理規定今日生效#累計閲讀396.4萬 討論1986。不過，一些有關貼子的評論功能被關閉。可見評論中，有不少網民哀嘆，「從今以後，好消息肯定會越來越多」。

但是，也有部分網民表示，確實受夠了人肉搜索、標題黨等做法。

圖片版權 Wechat Image caption 騰訊《大家》於1月27日刊發一篇文章後，再也沒有更新。2月19日宣佈關閉。

新規定有用嗎？

新規定洋洋灑灑，對怎樣審查、如何處理違規者等細節沒有提及，對負能量內容的界定也比較籠統。

英國媒體援引耶魯大學法學院蔡中曾中國中心的道姆（Jeremy Daum）說，在一個互動性更強的互聯網上，每個人都可能是內容生產者，很難想象（這些標凖）如何推行。

「想象一下，要查清楚一篇博文、一個貼子的標題是不是聳人聽聞，或者，追蹤互聯網上所有含性暗示意思的推文、跟貼......"

按照中國當局的一貫做法，新規定出台後一段時間，可能還會推出實施細則。

至於眼下，中國微博上有評論說，這樣「毫無意義」的規定至少可以給當局「更多的借口」。