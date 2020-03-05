圖片版權 Getty Images Image caption 台北街頭幾乎人人都戴上口罩。

新冠病毒疫情爆發後，全球先後出現搶購口罩的浪潮，隨後中國、日本、印度、台灣等地的廠商積極增加口罩產能，因疫情掀起的一場「口罩戰爭」已在各地上演。

台灣政府1月底禁止口罩出口，但產量仍不及需求，因此強制徵用口罩工廠，並投入大批資金及人力生產口罩，同時隨疫情調整相關措施，政府宣佈要努力在3月中成為全球第二大口罩產地。

BBC中文通過梳理台灣口罩政策，以及通過口罩廠商的說法，解析口罩荒如何發生？人口僅有2300多萬的台灣，口罩產量又將如何做到全球第二。

政府「徵收」口罩

「接到經濟部的電話說要徵收工廠時，我還以為是詐騙集團呢！」製作醫療用耗材、位於台灣嘉義的昭惠公司董事長黃惠豐對BBC中文表示，得知政府要徵收口罩時，還以為是詐騙，所以趕緊問有沒有公文，隔天政府官員就拿著公文來了。

新冠狀肺炎疫情爆發時，台灣經濟部1月24日宣佈暫停口罩出口，優先供應台灣內部的需求，約一周後，1月31宣佈徵用所有口罩工廠，統一管理口罩的分配及產量，當時每片口罩賣台幣6元（人民幣1.3元）、每人限購3片，引發搶購潮。

2月6日開始，購買口罩必須憑證件，實行實名制購買。口罩價錢降至一片新台幣5元（人民幣1.1元）且僅限在藥局販售，逐漸降低民怨。

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣新北市排隊買口罩的人潮。

得知政府徵收口罩，黃惠豐鬆了一口氣，因為徵收口罩減少了很多困擾。他向BBC中文表示，疫情剛爆發時，就有許多中間商增加訂購量，甚至有人租賃大卡車要來載貨，但他的產能並沒有那麼多。

另外還有很多親戚、朋友會有購買需求，「政府徵收口罩，讓我不用面對這些人情壓力。」

讓人有些意外的是，台灣口罩生產商幾乎都對政府「徵收口罩」政策表示滿意，因為醫療口罩的成本一片大約是6毛新台幣（約人民幣0.13元），賣給中盤商的價格約新台幣1.5元（約人民幣0.34元），但政府是以新台幣2.5元（約人民幣0.58元）徵收。黃惠豐說：「除非是想要漲價的工廠，否則這價錢對我們來說不錯了。」

口罩利潤薄弱，台灣的口罩產業此前多移至中國，至今台灣有高達9成的口罩都是依賴進口。

但也有部分工廠對政府採取的徵收政策表示不滿，認為徵收壓縮利潤，雖不至於虧本但利潤很少。隨著台灣政府宣佈徵收口罩延至4月底，也有口罩廠商表達不滿。華新醫材集團專員徐志遠向媒體表示，卡在國內出不去的訂單已累積達千萬片，若政府繼續徵用，除無法對現有訂單廠商交代，也不敢接新的訂單。

雖有廠商抱怨，但黃惠豐向BBC中文認為，少數想借著疫情漲價的廠商可能有反彈聲音，但他強調大部分業者都對政府政策「表示滿意」。

台灣的口罩文化

從事口罩相關產業約30年的黃惠豐表示，台灣需求最大的口罩是以保暖為主的棉制口罩，通常在冬天時需求量較多，騎機車面對空氣污染也會使用，至於工業用口罩則是作業員為防塵使用。

回朔台灣的口罩史，能發現日治時期台灣人就已建立基礎醫療知識。像是1920年代台灣流行性腦膜炎，當時的公衛宣傳單中，警示「因為台南地區正在流行，請注意」。顯示當時使用口罩已是重要的防疫觀念。當時的報章媒體，也曾出現多篇有關配戴口罩的投書、報導，甚至還有漫畫。

圖片版權 Getty Images Image caption 2月6日開始，台灣購買口罩必須憑證件，採實名制購買。

2003年爆發SARS疫情時，台灣人一度搶買口罩，醫療口罩在這時候需求量才開始大增。這一次面對新冠病毒，台灣再次出現恐慌式搶購。

業者預估，過去同一時段每天台灣約有200萬至300萬人會戴口罩，現在每天則至少超過1000萬人，是平時的3倍多。

誰在漲價？

台灣政府徵收口罩並控制口罩價格，但仍有人在網路上以兩倍價錢販售口罩，黃惠豐認為漲價的應該是中下游廠商。

他解釋，一次性醫療口罩的主要原料為三層不織布，包括最外層的防潑水層、中間過濾病毒的的熔噴不織布及吸汗水的最內層。「因為台灣中小企業龐大，生產這些不織布的工廠多，貨源充足，他們也沒有在疫情期間漲價，因此他推估漲價的應該是中下游。」

台灣「熔噴技術不織布」的最大供應商是位於桃園的敏成股份有限公司，從1月30日開工後就24小時不停機，平均每日製造5噸不織布濾材，可提供醫用口罩工廠每日產出500萬片口罩，並稱婉拒外國口罩廠包產線。

台灣政府強調，相關口罩材料台灣都有生產，至6月應供應無虞。

不過，中國大陸方面情況則有所不同，口罩漲價的原因是製作口罩的成本增加，因此廠商其實不賺錢。據當地媒體報道，隨著口罩成為必須品後，口罩機的價格也水漲船高，從過年前一台10萬人民幣漲價至一台50萬， 加上返工的工人因為特殊階段返工，工資也比平常要高，導致口罩的生產成本比原來高出幾倍。

買機器、增產線

台灣當局斥資1.8億台幣採購60台製造口罩的機器，結合產業界陸續派出上百位專業人力，到工廠協助。經濟部預估，60多條新加開的生產線加上既有產能，台灣的口罩日產量可望超過1000萬片，這一目標一旦實現，台灣將躍升為全球第2大口罩產地，僅次於中國。

位於嘉義的口罩工廠的作業員忙碌不已，不斷地將機台上的口罩放到盒子內排好、裝箱。目前擁有一條生產線以及三個機台的昭惠公司，派出三個作業員，一天輪兩個班次、共16個小時不斷作業，確保產量充足。

黃惠豐並說：「已經緊急招聘作業員，趕快訓練可以上工。」並稱，政府將提供一個機台，還有派出軍人和人力協助，過去一個月能生產100萬個口罩，增加一條生產線後未來一個月能生產300萬個。

圖片版權 YASCO Image caption 台灣政府派出軍人協助製作口罩，力拼3月中產能達到全球第二。

台灣政府與廠商約定，每台機器至少須生產500萬片口罩給政府，120萬片是無償提供，其餘380萬片，政府以每片2.5元收購，達到此標凖後，機台就會免費贈送給廠商。

除了台灣，各政府也都積極增加口罩產能。作為全球最大的口罩供應地，中國大陸目前口罩日產能已經突破1億個，就連蘋果代工廠富士康也投入生產口罩，台灣鴻海集團向媒體表示，深圳龍華的廠房已開始生產口罩，累計已經生產、交付400萬個。

根據日本媒體報道，日本正在擴大口罩產能，預計3月的口罩月產量將超過6億個。日本經濟產業省向媒體表示，日本國內販售口罩中，只有3成是日本製造，另外7成是在中國製造再進口到日本。

另外，法國總統馬克龍3月3日在推特發文宣佈，政府開始徵收所有現有庫存和未來生產的口罩，以確保把口罩留給病患和醫護人員使用。

生產過剩的疑慮

因為新冠疫情，過去乏人問津的口罩產業一夕爆紅，需求量大增，但若疫情未來緩和，如此龐大的產量和新增的口罩機器又該何去何從？

從事醫療耗材約30多年的黃惠豐回憶，2003年SARS爆發時，台灣許多口罩工廠大力增加產線，後來疫情突然緩和，導致一堆口罩工廠產能過剩，產品賣不出去，最終倒閉，並說：「口罩廠商應該都有吸取當年SARS的經驗了！」

黃惠豐解釋，這次的口罩工廠，若單純只做內需，疫情緩和可能會受到影響收入。但若有外銷就可以繼續生產。

他強調：「增加的機器是由政府贈送，若疫情緩和，頂多就是不生產，不會因此虧損。」

口罩生產商似成為這波疫情的「受惠者」，但黃惠豐仍希望疫情趕快減緩，他透露，醫療用紗布的原物料都在中國大陸，若產業停擺對全球影響會非常大，「無法想像」。