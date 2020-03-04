肺炎疫情：香港撤離在武漢居民 隔離設施規模引關注

圖片版權 EPA Image caption 一些早前從日本撤離的香港乘客，回到香港後乘坐政府安排的專車到隔離設施接受觀察。

香港政府周三（3月4日）派出第一批包機接載滯留武漢的香港居民，把他們接載回到香港。

武漢當局自1月起宣佈「封城」，禁止當地居民離開。香港政府早前展開計劃撤離在當地的香港居民，收到約1400宗求助個案。

香港政制及內地事務局長聶德權表示，現在有約3800名港人滯留在湖北省，部分人住在偏遠城市。

接載港人的首批包機將包括兩趟飛機，總共接載超過250人回到香港。香港官員指出，這些人回到香港後，將會直接送到隔離設施作觀察，經過14天病毒潛伏期，確定他們沒有患上新型冠狀病毒後才會讓他們離開。

隨著病毒在全球擴散，香港政府早前宣佈相應提高應對措施，包括禁止過去14天曾經到訪韓國的非香港居民入境，也繼續要求從中國大陸入境香港的旅客在家中自我隔離14天，期間需要定期利用手機向衛生官員申報所在地，證明沒有違反隔離令。

除了自我隔離，香港政府也在不同地點設立隔離設施，安置一些患者的緊密接觸者。一些早前從韓國和伊朗回到香港的旅行團回港後，也被安排住進這些隔離營。隨著入住的人越來越多，外界開始關心這些隔離營能否提供足夠的容量。

圖片版權 HONG KONG GOVERNMENT Image caption 穿著保護裝備的香港政府人員，在武漢天河國際機場為凖備撤離的香港人登記。

除了武漢外，香港政府早前也派出包機到日本，接載乘坐「鑽石公主號」郵輪的乘客到香港。政府當時也安排專車，把他們直接送到隔離設施作觀察。

香港目前設有五個隔離檢疫設施，包括數個度假營、以及兩座新建成的公共房屋大樓，目前使用率約60%。政府另外也在不同地點增設隔離設施，同時擴充現有設施的容量，包括在不同地點以預制組件興建隔離設施，進一步增加容量。

香港政府接受BBC中文查詢時指出，每個設施內都設有不同設計的房間，一些只供單人入住，一些供家庭入住。

香港早在1月已經參考2003年非典型肺災的做法，將一些離開民居的郊外渡假營改建為隔離營。當地媒體近日報道，香港新型冠狀病毒疫情比政府想象中輕微，因此部份隔離設施現在沒有人使用。

官員也表示，政府會安排從不同地方回到香港而需要隔離觀察的人士，入住不同的隔離營，盡量避免令他們擠在同一個地方。

圖片版權 Getty Images Image caption 新型冠狀病毒疫情爆發後，香港政府先後建議徵用不同地區的設施，隔離可能受感染的人，引發多次示威。

爭議不斷

但香港設立隔離設施曾經遭遇許多爭議。當地政府在疫情初期表示，位於郊區的渡假營地無法提供足夠的設施，因此需要徵用位於香港北部一座新建成的公共房屋大樓作為隔離設施，引起居民反彈，批評隔離設施與民居太近，政府在公布計劃前也沒有諮詢當地居民，大樓部份設施之後更被縱火破壞。

現時作為隔離設施的公共房屋大樓位於香港新界區，建議初時同樣引起居民抗議，但最後如常啟用。

另外，因應新型冠狀病毒其中一個病徵為發熱，政府先後宣佈在不同地區設立「指定診所」，讓發熱的病人求診，避免當中感染新型冠狀病毒的病人感染其他求診者。這個計劃同樣引起部份診所所在地區的居民不滿，發起遊行，部份演變成輕微警民衝突。

官員強調這些診所對整體防疫工作十分重要，呼籲市民體諒。