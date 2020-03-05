新冠疫情：中國學生集體在線上課，老師卻因「違規」被屏蔽

圖片版權 Getty Images Image caption 由於新冠肺炎疫情，北京清華大學的大學生們如今通過網絡在家在線上課。

隨著新冠疫情在中國持續蔓延，絶大多數中國大學和中小學已將教室搬到網上，要求學生們在線上課。但令人措手不及的是，很多老師發現自己因發佈「違規圖片」或討論政治議題遭到封禁。

很多教師對於平台和審查人員的過度反應感到困擾，一些學生也在社交媒體上表達了他們的不滿。

21歲的夏上樂在江蘇一所大學就讀護理專業。她對BBC說，不久前她的老師因在上課時發佈了一張外科感染的效果圖而被屏蔽。

「還有一次，老師給我們放了一個做胃鏡的視頻，結果還沒放幾秒鐘就被停止了，」夏上樂說。「老師只能下課，把文件發到群裏讓大家自己看，」夏上樂說。

她的老師的經歷並非罕見。在中國社交媒體上，#醫學生上網課有多難#日前成為微博的熱門話題，閲讀量接近1億，很多網友紛紛留言他們哭笑不得的經歷。

在一個例子中，一名婦產科護理學教師通過聊天應用QQ在線授課，但僅過了幾秒鐘就遭到封號。她隨後在微信上說，回想很久後，認為「估計是提到了外生殖器解剖」。

「我一個教婦產科的，你讓我講啥？估計我所有的專業名詞都涉黃，」她說。

圖片版權 Weibo Image caption 一名生物老師據稱在課程直播時遭到平台封禁。

但因在線教課，而被處罰的遠非只有醫學教師。在短視頻平台抖音上，一名政治老師因使用「敏感」政治詞匯而被封禁，直接從課堂上「消失」。

中國擁有嚴格的互聯網管理法規，任何被視為是色情、暴力、政治敏感及歪曲歷史的內容，都可能遭到處罰，這種審查通常由官方與互聯網公司的合作來進行。

據《南華早報》報道，在河南中部一所中學教歷史的王老師表示，她的包括試卷在內的教學材料，疑因為包含政治敏感詞，無法通過社交軟件發送給學生們。

「這個學期我們學中國古代政治制度史，必須使用『獨裁』、『君主制』和『官僚主義』等詞語。我想可能因為這個無法發送，」王老師說。「其他班有同樣的情況。」

在微博上，一名山東青島的網友遇到類似的情況。她表示，自己在網課直播平台裏回答歷史老師有關《共產黨宣言》的問題，但她的答案遭到了屏蔽。

圖片版權 CNS Image caption 廣州一名老師正在為學生開線上班會課。

有關新冠肺炎疫情的最新進展，BBC中文詳細報道在這裏：

就連以英語進行的課程，有時也「難逃法網」。社交媒體上的圖片顯示，一名英語老師在聊天群中向學生講解閲讀理解，但被系統提示「該群因涉及違法違規內容，已被永久封停」。

「為了避免出現不合規的情況，現在往往通過關鍵詞處理，就會有一刀切的問題，」中國教育學者、上海交通大學教授熊丙奇對BBC說。「官方的擔心是，之前一個老師面臨的是小眾範圍，現在可能是成百上千個學生。」

時評人「五岳散人」對此提出批評。他反問道，這豈不是意味著網絡平台受眾的分辨能力、自我管理能力連未成年人都不如？

全國網課教育

按照慣例，中國的新年假期原定於1月30日結束。對於學生來說，通常在元宵節（2月8日）前需要返回學校，但持續的新冠肺炎疫情讓中國決定延遲開學。中國媒體報道說，全國90%以上的學校已經開通了網上授課。

夏上樂說，她所在的大學在2月17日通知她們開始上課，但不要前往學校，而是在家通過QQ、騰訊課堂、釘釘等平台進行上課，每天上午下午各一個小時。

「來上課的人其實蠻多的，能有95%，但是注意力總是被轉移，上課也經常遇到哭笑不得的事情，」她說。

「比如總有人忘記關麥克風，結果和家長吵架全班都聽到了。還有老師點我回答問題時，因為系統問題我沒辦法（點擊）舉手，」她說。

圖片版權 CNS Image caption 北京清華附中的一名老師正在通過網絡講課。

在專業課程外，體育課也不能少。在清華大學的一場在線體育課上，一名體育老師在家中為學生們上排球課。由於缺乏專業的器械，學生們就地取材，手提大米、礦泉水瓶、啞鈴等進行訓練。

除了大學生，很多中小生同樣要嘗試面對屏幕學習。一名北京的家長對BBC表示，學校雖然沒有要求孩子每天固定時間上直播課程，但要求孩子每周完成40個課時的錄播課程，通過微信等方式交作業。

對於一些農村和偏遠地區的老師和學生來說，在線教育面臨著基礎設施缺乏的難題。

上周，一名河南焦作的小學數學老師家中沒有安裝網線，但因為要給學生上課，她只好來到自家屋頂上，「蹭」鄰居家的網，每天要在戶外工作八個小時。

在上海，地方政府宣佈從3月2日開始開展在線教育，課程從小學一年級到高中三年級，包括12個年級2019學年第二學期的課程。這些課程除了互聯網，還將通過電視直播，以供接觸網絡不便的學生收看。