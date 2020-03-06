圖片版權 Getty Images Image caption 中國審查網路言論已經行之有年

總部位於加拿大多倫多的「公民實驗室」（Citizen Lab）發現，微信封鎖了一些有關新冠疫情的關鍵詞以及對習近平的批評字眼。該團隊指出，隨著疫情越嚴峻，封鎖的關鍵詞也持續增加。

雖然中國審查網路言論已經行之有年，但這份報告稱，中國官員承認疫情嚴重的前幾周，中國就已經對疫情言論進行審查。

2019年12月31日，中國首度通報湖北省武漢市出現起因不明的肺炎病例，但是對公眾隱滿信息，低估風險，未及時提供足夠資訊。

直至2020年1月20日，中國領導人習近平才就疫情作出指示，要求遏制疫情。在這之前，無論北京的中央政府還是疫情中心的湖北及武漢地方政府，均未就疫情進行太多回應。

目前還不清楚應用程序審查有關疫情的關鍵詞，是應政府要求或平台自我審查，但該報告指出，有可能是應用程序為了避免官方譴責而進行「過度審查」的結果。

遭屏蔽的關鍵詞

隸屬於多倫多大學的公民實驗室周二（3月3日）發表名為《遭審查的傳染病》的報告。

該研究團隊發現，1月1日至31日，微信審查了132個關鍵詞組合。另外，2月1日至15日這兩周，則增加了384個新關鍵詞。

報告稱，受審查的關鍵詞包括中國領導人習近平、新冠肺炎的事實資訊、政府的流行疾病政策的參考資料、有關中港台疫情爆發的回應，以及最早對外發出疫情警訊的醫師李文亮。

「疫情+顏色革命+李文亮」、「聲音+人傳人+李文亮」、「冠狀病毒+人傳人+李文亮」等詞組也會遭到審查。

供職於武漢一家醫院的醫生李文亮在治療新冠肺炎患者時遭到感染，最終於2月7日逝世。

你的器材不支持播放多媒體材料 微信上，到底什麼能說，什麼不能說呢？

審查的字句組合還包括「中國共產黨+最大的威脅+這個時代」、「共產黨+肺炎+表現+統治」及「地方官+疫情+中央+隱瞞」等。

公民實驗室發現另一個應用程序、中國直播平台YY，2019年12月31日也將45個關鍵字加入了言論審查清單中，大部分與不明病毒有關，像是「武漢不明肺炎」及「武漢海鮮市場」。

該報告稱，YY已經不再審查某些關鍵詞，而微信有可能隨著疫情持續發展，而停止審查這些關鍵字。

目前也無法確定未來有哪些關鍵字會持續受到審查。這份公民實驗室的報告補充稱，中國的審查制度是民間「自律」，公司必須對其平台上的言論內容負責。

被審查制度剝奪的公民權

微信是全球第4大社群媒體平台，每月活躍用戶有8.06億人，除了能通訊聊天，還提供支付、叫車與其他服務，政府部門通常通過該應用程式發佈官方聲明，可說是中國人不可或缺的通訊軟件，宛如WhatsApp，Facebook，Apple Pay的結合。

國際特赦組織（Amnesty International）研究員潘嘉偉（Patrick Poon）向BBC表示，審查如此大範圍的關鍵詞，就連不敏感的字也包括在內，讓人感到震驚。

他說：「這展現中共政府對超出官方論述的討論有多麼緊張，這控制了社會並剝奪公民獲取信息及言論自由的權力。」

中國的審查制度無處不在。諸如Google和Wikipedia之類的網站被屏蔽，中國的社交媒體刪除被認為威脅社會穩定或執政的共產黨的內容並不少見。

自由評論員江沂曾在BBC中文撰文指出，除了官方以政策、程序、行政、法律手段去打壓新聞、言論、結社自由外，民間的「自我審查」亦愈趨嚴重。

討論疫情曇花一現

新加坡管理大學教授雅各森（David Jacobson）向《BuzzFeedNews》表示，資訊審查對中國人民會造成極大影響。

雅各森說，在疫情爆發期間，他對於中國政府在一定程度上允許網路公開交流感到驚訝。

他舉例，律師和公民記者陳秋實曾通過社交媒體在武漢實地直播報導。

在帳戶遭封鎖、相關視頻被刪除之前，他直播了好幾天。陳秋實的好友徐曉冬後來通過網絡直播表示，陳秋實被當局以擔心感染為由強制隔離，但不知實際位置。

雅各森說：「看到陳秋實到武漢令我感到驚訝。」他更想知道，這是否表明中國共產黨內部存在衝突。