新冠疫情：遭中國社交媒體屏蔽的數百個關鍵詞
- 2020年 3月 6日
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總部位於加拿大多倫多的「公民實驗室」（Citizen Lab）發現，微信封鎖了一些有關新冠疫情的關鍵詞以及對習近平的批評字眼。該團隊指出，隨著疫情越嚴峻，封鎖的關鍵詞也持續增加。
雖然中國審查網路言論已經行之有年，但這份報告稱，中國官員承認疫情嚴重的前幾周，中國就已經對疫情言論進行審查。
2019年12月31日，中國首度通報湖北省武漢市出現起因不明的肺炎病例，但是對公眾隱滿信息，低估風險，未及時提供足夠資訊。
直至2020年1月20日，中國領導人習近平才就疫情作出指示，要求遏制疫情。在這之前，無論北京的中央政府還是疫情中心的湖北及武漢地方政府，均未就疫情進行太多回應。
目前還不清楚應用程序審查有關疫情的關鍵詞，是應政府要求或平台自我審查，但該報告指出，有可能是應用程序為了避免官方譴責而進行「過度審查」的結果。
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遭屏蔽的關鍵詞
隸屬於多倫多大學的公民實驗室周二（3月3日）發表名為《遭審查的傳染病》的報告。
該研究團隊發現，1月1日至31日，微信審查了132個關鍵詞組合。另外，2月1日至15日這兩周，則增加了384個新關鍵詞。
報告稱，受審查的關鍵詞包括中國領導人習近平、新冠肺炎的事實資訊、政府的流行疾病政策的參考資料、有關中港台疫情爆發的回應，以及最早對外發出疫情警訊的醫師李文亮。
「疫情+顏色革命+李文亮」、「聲音+人傳人+李文亮」、「冠狀病毒+人傳人+李文亮」等詞組也會遭到審查。
供職於武漢一家醫院的醫生李文亮在治療新冠肺炎患者時遭到感染，最終於2月7日逝世。
審查的字句組合還包括「中國共產黨+最大的威脅+這個時代」、「共產黨+肺炎+表現+統治」及「地方官+疫情+中央+隱瞞」等。
公民實驗室發現另一個應用程序、中國直播平台YY，2019年12月31日也將45個關鍵字加入了言論審查清單中，大部分與不明病毒有關，像是「武漢不明肺炎」及「武漢海鮮市場」。
該報告稱，YY已經不再審查某些關鍵詞，而微信有可能隨著疫情持續發展，而停止審查這些關鍵字。
目前也無法確定未來有哪些關鍵字會持續受到審查。這份公民實驗室的報告補充稱，中國的審查制度是民間「自律」，公司必須對其平台上的言論內容負責。
被審查制度剝奪的公民權
微信是全球第4大社群媒體平台，每月活躍用戶有8.06億人，除了能通訊聊天，還提供支付、叫車與其他服務，政府部門通常通過該應用程式發佈官方聲明，可說是中國人不可或缺的通訊軟件，宛如WhatsApp，Facebook，Apple Pay的結合。
國際特赦組織（Amnesty International）研究員潘嘉偉（Patrick Poon）向BBC表示，審查如此大範圍的關鍵詞，就連不敏感的字也包括在內，讓人感到震驚。
他說：「這展現中共政府對超出官方論述的討論有多麼緊張，這控制了社會並剝奪公民獲取信息及言論自由的權力。」
中國的審查制度無處不在。諸如Google和Wikipedia之類的網站被屏蔽，中國的社交媒體刪除被認為威脅社會穩定或執政的共產黨的內容並不少見。
自由評論員江沂曾在BBC中文撰文指出，除了官方以政策、程序、行政、法律手段去打壓新聞、言論、結社自由外，民間的「自我審查」亦愈趨嚴重。
討論疫情曇花一現
新加坡管理大學教授雅各森（David Jacobson）向《BuzzFeedNews》表示，資訊審查對中國人民會造成極大影響。
雅各森說，在疫情爆發期間，他對於中國政府在一定程度上允許網路公開交流感到驚訝。
他舉例，律師和公民記者陳秋實曾通過社交媒體在武漢實地直播報導。
在帳戶遭封鎖、相關視頻被刪除之前，他直播了好幾天。陳秋實的好友徐曉冬後來通過網絡直播表示，陳秋實被當局以擔心感染為由強制隔離，但不知實際位置。
雅各森說：「看到陳秋實到武漢令我感到驚訝。」他更想知道，這是否表明中國共產黨內部存在衝突。
中國新型冠狀病毒疫情大事記
國際醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet）公佈的首例後來被證實是新型冠狀病毒肺炎的患者發病。
一張武漢市衛健委的內部通知在網絡上流傳，稱武漢出現「不明原因」的肺炎，並與該市的華南海鮮市場有關。當天，包括武漢市中心醫院醫生李文亮在內的8人在聊天軟件上發佈疫情消息。
武漢市衛健委首次公開通報肺炎疫情，稱該市目前發現了27例「病毒性肺炎」病例，其中7人病情嚴重。但通報指，未發現「明顯人傳人」證據，也未發現醫務人員感染。當日，中國國家衛健委委派專家組抵達武漢指導工作。
華南海鮮市場被關停，有檢疫人員前來檢測物質。同日，武漢市公安局通報稱，8名網友因發佈不實信息被「依法查處」，其中包括李文亮。
武漢市衛健委通報稱，共發現不明原因肺炎病例44例，未發現明顯「人傳人」證據。同日，新加坡宣佈在機場對來自武漢的旅客進行體溫檢測。
中國國家衛健委確認，「新型冠狀病毒」為疫情病原。協和醫院有多名醫護人員陸續感染。
武漢市衛健委稱，被確診的新型冠狀病毒肺炎病例為41例，其中1人死亡。中國向世界分享病毒基因序列。同日，湖北進入省「兩會」時間。按照慣例，當局一般會在兩會期間降低負面新聞報道頻率。
一名武漢遊客在泰國被確診患有新型冠狀病毒肺炎，成為在中國境外確診的首例病例。
日本宣佈確診該國首個感染病例。從1月11日到1月16日，武漢市衛健委連續7天宣佈未有新增病例。次日，湖北「兩會」閉幕。
武漢市衛健委通報有4例新增病例。國家衛健委派出第二個高級別專家組赴武漢考察。武漢市百步亭社區舉行大量人員聚集的「萬家宴」。
武漢新匯報136例確診病例，北京和深圳也在當日通報2例和1例確診病例，這是中國在武漢以外的地區首次報告疫情情況。當日晚上，醫學專家鐘南山在官方媒體首度確定該病毒可以「人傳人」，並有14名醫護人員感染。同日，國家衛健委發佈公告，宣佈將新型冠狀病毒肺炎納入乙類傳染病，但按甲類防控。根據中國《傳染病防治法》，中國的甲類傳染病僅包括鼠疫和霍亂。
美國確診第一例新型冠狀病毒肺炎病例，這是在亞洲以外的首例確診案例。台灣發現首宗新型冠狀病毒確診病例。湖北省委書記、省長等出席春節團拜會並觀看演出，後受到民眾批評。
香港和澳門分別確診當地首宗新型冠狀病毒肺炎個案。
武漢、黃岡、鄂州等多個湖北城市陸續宣佈「封城」，限制公共交通出入。湖北省的感染病例上升至444例，武漢新增8人死亡。同日，浙江、廣東、湖南等多個省市陸續啓動一級應急響應。北京等地宣佈關閉廟會和著名旅遊景點。
中國迎來農歷除夕，但當晚，社交媒體上出現大量前線醫護人員的求助信息，稱「物資不足」。當日，湖北啓動一級應急響應。當局宣佈在七天內緊急興建「火神山醫院」。
美國宣佈關閉武漢領事館，並安排飛機撤離外交人員。
中國國務院總理李克強前往武漢視察疫情。國務院宣佈延長2020年春節假期至2月2日。當日，中國大陸新型冠狀病毒的死亡病例突破100例，累計確診病例增至4515例。
香港特首林鄭月娥宣佈大幅削減來往中國大陸交通服務，包括關閉高鐵西九龍站，暫停所有來往香港和中國大陸的高鐵、輪渡服務。
世界衛生組織（WHO）宣佈新型冠狀病毒疫情構成「國際突發公共衛生事件」。同日，西藏確診首例病例，代表著疫情已蔓延至中國所有省份。
新型冠狀病毒肺炎的全球確診病例突破1萬例，超越2003年「非典」疫情的8100例確診病例數量。澳大利亞政府宣佈拒絕所有來自或途徑中國的非澳大利亞公民入境。
湖北省宣佈對所有疑似病患進行集中隔離，開始建設方艙醫院。同日，火神山醫院交付。
中國春節假期結束的首個交易日，上證綜指暴跌7%，創下四年半以來最大單日跌幅。中國多家媒體收到報道禁令，要求限制對疫情的報道。
李文亮在感染新型冠狀病毒肺炎後去世，終年34歲。他的去世在社交媒體上引發廣泛悼念。
已有36,000人感染新型冠狀病毒肺炎，超過800人死亡，死亡人數超過「非典」在全球的記錄。