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新冠病毒疫情在全世界影響數十個國家之際，最先發現病毒感染的中國，防疫工作似乎有勝利在望的趨勢。

從2月下旬開始，中國官方公布的確診病例、疑似病例和死亡人數都呈下降趨勢。世界衛生組織官員對中國採取的防疫抗疫措施多次表示讚賞，其中包括誇獎中國採取了 「歷史上最勇敢、最靈活、最積極的防控措施」。

就在中國國內對這些讚揚自豪之際，傳出消息稱中共中央政治局委員、副總理孫春蘭在武漢督導抗疫時，遭遇居民隔窗高喊「假的、假的、全部都是假的」。

這一消息在官方中央電視台的新聞報道中獲得證實。央視新聞報道稱：「針對群眾現場反應的困難和問題，孫春蘭立即要求省市領導立即調查，不迴避矛盾，杜絶形式主義、官僚主義、要堅持務實作風，實事求是、切實解決問題，提升群眾滿意度。」

中央電視台並沒有在報道中說明群眾現場反應了什麼困難和問題。在3月6日的中國國務院記者會上，中國官員還提及「大家在媒體也都看到了一些小視頻。」

中國其他的官方媒體《人民日報》、《環球日報》等還罕見地將相關的視頻發表在社交媒體上，一起營造了中央領導傾聽群眾呼聲解決基層問題的正能量。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @globaltimesnews "It's fake! It's fake!" shout residents of a community in #COVID19 epicenter Wuhan in a viral video on China’s social media. They have accused property management of cheating them by only appearing to provide promised necessities. Investigation is underway https://t.co/kzq4gbB4RM pic.twitter.com/0ujObfedR8 — Global Times (@globaltimesnews) 2020年3月6日

什麼問題？

在中國媒體的報道中，武漢居民上午「隔窗舉報」，而孫春蘭下午即召開會議要求「深入調查」。

那麼居民們向她舉報的，她又要求調查的究竟是什麼問題呢？

有報道稱，居民社區物業假裝讓志願者送菜送肉給業主，實際工作不到位的情況。

這樣的問題，在武漢自1月23日封城以來，恐怕只是居民們面對的無數問題中的一個。官方如此「雷厲風行」、「上令下達」、「齊心協力」、「步調一致」，的確是歷經封城困苦的武漢居民最希望聽到的好消息。

造假問題？

在武漢居民向孫春蘭抱怨生活問題之前，中國媒體曾經刊發另一條涉及復工造假的消息。

中國財新網3月2日曾經引述多個地方的基層管理人員透露的情況報道稱：開燈開空調開機器「衝指標」全國復工數據有多少水分？

報道稱，中央檢查組將以街道用電量來考核復工率，為達到官方的復工用電目標，部分工業企業被地方基層官員要求全天開機器，辦公企業被要求全天開空調電腦。

圖片版權 NASA Image caption 中國1月和2月的空氣質量對比

這一報道被中國內外多家媒體轉載後，現在該報道已經從財新網上刪除，而刪除的原因卻沒有解釋。

3月6日的中國國務院新聞發佈會上，中國工業和信息化部副部長王江平說，目前，除湖北省外，工業大省如浙江、廣東、山東、江蘇等省開工率已超過95%。中小企業的復工復產率也在提高，達到52%。

中國官員沒有解釋的是，這些數字是如何獲得的？ 中央政府又有什麼辦法確保基層沒有造假。

好消息？

好在國際衛星圖片也顯示中國的經濟活動可能正在逐漸恢復中。

捷克氣象預報網windy.com統計的氣候監測服務數據顯示，中國工業中心地區的二氧化碳濃度全面攀升。二氧化碳主要經過燃燒石油、煤炭和天然氣等化石燃料產生進入到大氣中。

而今年2月，中國為了防止疫情擴散大規模停工停產限制人員流動之際，中國境內的二氧化碳濃度曾大幅降低。

中國百度最新發佈的復工搜索大數據也顯示：全國各行業復工比例已陸續接近節前水平。