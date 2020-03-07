新冠疫情：被攔在跨省大橋上的湖北癌症患者後來的故事
一名癌症患者在中國跨省邊境的檢查站被困，她母親流淚的照片傳遍全球。 但是，在這之前和之後發生了什麼？
照片上，陸月靜（音譯，Lu Yuejin）用一隻手提著水桶和一袋衣服。她的另一隻手牽著被羽絨被裹著的女兒胡萍。胡萍需要羽絨被保暖，因為她患有白血病。 但更重要的是，她需要離開家鄉湖北。這位26歲的年輕女子2020年1月起在武漢開始接受化療。但2019年年底冠狀病毒疫情在武漢開始爆發，當地醫院不堪重負。
2020年1月28日，醫院告訴她沒有病房了：她必須去別的醫院。 一家人嘗試了湖北省其他10家醫院，但都沒有病牀。胡萍住在湖北省邊界附近，因此她和母親試圖進入江西省。 但是後來，他們在跨越長江上的一座橋上被困住了。
武漢於1月23日封城，隨後湖北其他地區也被封鎖。出於醫療原因可以離開湖北省，但胡萍沒有拿到相關通行證，母女倆無法過橋。陸月靜聽到這個消息時，開始哭泣。 「請帶上我女兒，」她說， 「我不需要過去……求求你，只要讓我的女兒過去。」
附近是路透社的兩名記者波拉德（Martin Pollard）和彼得（Thomas Peter）。她告訴記者們：「我的女兒需要去九江（江西邊境城市）住院。」
「她需要接受治療。但是他們不讓我們過去。」她說話時，揚聲器發出了殘酷的提醒信息：湖北居民被禁止進入江西。
陸月靜說：「我要做的只是挽救女兒的生命！」 她不斷的乞求著，揚聲器同時也不斷發出警告。生病的胡萍裹著被子，坐在馬路上。
一個小時後，一輛救護車到達了檢查站的另一側，母女被允許進入江西。
路透社記者發表了他們的故事，從《日本時報》到《海灣新聞》，整個世界都看到了陸月靜的眼淚。但是，接下來發生的事情到現在還無人知曉。讀到路透社的報道後，BBC循線找到了胡萍的家人，並訪問到她的未婚夫史筱迪。 他告訴BBC當時在邊界上發生了什麼。他說：「我婆婆當時哭了很久，求那些警察。」
「警察過來詳細詢問原因，並得知胡萍是一名嚴重的白血病患者，需要治療。」
「警察請示上級，弄清楚狀況後，並叫來了救護車。」
胡萍被帶到長江對岸的九江大學附屬第三人民醫院，最終住進了醫院。「她現在得到了很好的治療，」未婚夫說， 「由於她年輕，所以恢復得很好。」但他們的擔心還沒有結束。
這對年輕人並不富裕。在中國，癌症治療費用可能很高（公共健康保險通常無法支付全部醫療費用）。當被診斷出白血病時，史筱迪製作了一個視頻：「凖新娘突患白血病未婚夫：我們不會放棄的。」
他們收到了數萬人民幣的捐款。他說：「有很多人試圖幫助我們。」但這還不夠。史筱迪已經花了10萬人民幣（ 14,000美元）的積蓄在未婚妻的醫療上，但他說，治療費用將「主要由她的家人負擔」。
他說：「這個家庭現在沒有收入。她的父母都是農民，由於病毒蔓延，不能出去工作。」史並不批評中國政府，也不批評那些曾經拒絶收治未婚妻的醫院。他說：「醫院，醫生，護士，許多是我的同學—他們沒有休息……他們不間斷沒日沒夜的工作，他們非常努力！」
他明白胡萍很幸運能在省界附近的醫院找到一張病牀。他說：「我從新聞中獲悉，有一到兩名患者因無法接受治療而病逝。」他也清楚，生活恢復正常還需要一段時間。
「即使她得到了很好的治療，也至少需要兩到三年才能完全康復。即使完全康復，病情仍有機會復發惡化。」
這對情侶8年前在大學相識。 他們是同班同學，專業都是人力資源，在一起3年了。他們本來打算在2020年1月結婚，但後來胡萍白血病被確診，冠狀病毒疫情席捲了整個國家，所有事情都亂套了。
截至3月5日，湖北確診冠狀病毒病例為67,592例，僅武漢市就有49,797例。湖北省有近3,000人喪生。 幾乎佔全球死亡總數的90％。
史筱迪強調，婚禮被推遲但沒有取消。 他說：「我們有信心渡過這一切。她病情好轉後我們就結婚。」
可以想像的是，未來那場婚禮最驕傲的人該是新娘的母親，她將流下喜悅的眼淚。