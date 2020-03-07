圖片版權 Thomas Peter - Reuters Image caption 正好在兩省交界處檢查點的路透社記者拍下了這張患者母親流淚的照片。

一名癌症患者在中國跨省邊境的檢查站被困，她母親流淚的照片傳遍全球。 但是，在這之前和之後發生了什麼？

照片上，陸月靜（音譯，Lu Yuejin）用一隻手提著水桶和一袋衣服。她的另一隻手牽著被羽絨被裹著的女兒胡萍。胡萍需要羽絨被保暖，因為她患有白血病。 但更重要的是，她需要離開家鄉湖北。這位26歲的年輕女子2020年1月起在武漢開始接受化療。但2019年年底冠狀病毒疫情在武漢開始爆發，當地醫院不堪重負。

2020年1月28日，醫院告訴她沒有病房了：她必須去別的醫院。 一家人嘗試了湖北省其他10家醫院，但都沒有病牀。胡萍住在湖北省邊界附近，因此她和母親試圖進入江西省。 但是後來，他們在跨越長江上的一座橋上被困住了。

武漢於1月23日封城，隨後湖北其他地區也被封鎖。出於醫療原因可以離開湖北省，但胡萍沒有拿到相關通行證，母女倆無法過橋。陸月靜聽到這個消息時，開始哭泣。 「請帶上我女兒，」她說， 「我不需要過去……求求你，只要讓我的女兒過去。」

附近是路透社的兩名記者波拉德（Martin Pollard）和彼得（Thomas Peter）。她告訴記者們：「我的女兒需要去九江（江西邊境城市）住院。」

「她需要接受治療。但是他們不讓我們過去。」她說話時，揚聲器發出了殘酷的提醒信息：湖北居民被禁止進入江西。

陸月靜說：「我要做的只是挽救女兒的生命！」 她不斷的乞求著，揚聲器同時也不斷發出警告。生病的胡萍裹著被子，坐在馬路上。

一個小時後，一輛救護車到達了檢查站的另一側，母女被允許進入江西。

圖片版權 Thomas Peter - Reuters Image caption 26歲的胡萍（左）2020年在武漢開始了化療。

路透社記者發表了他們的故事，從《日本時報》到《海灣新聞》，整個世界都看到了陸月靜的眼淚。但是，接下來發生的事情到現在還無人知曉。讀到路透社的報道後，BBC循線找到了胡萍的家人，並訪問到她的未婚夫史筱迪。 他告訴BBC當時在邊界上發生了什麼。他說：「我婆婆當時哭了很久，求那些警察。」

「警察過來詳細詢問原因，並得知胡萍是一名嚴重的白血病患者，需要治療。」

「警察請示上級，弄清楚狀況後，並叫來了救護車。」

胡萍被帶到長江對岸的九江大學附屬第三人民醫院，最終住進了醫院。「她現在得到了很好的治療，」未婚夫說， 「由於她年輕，所以恢復得很好。」但他們的擔心還沒有結束。

圖片版權 Thomas Peter - Reuters Image caption 胡萍被帶到長江對岸的九江大學附屬第三人民醫院。

這對年輕人並不富裕。在中國，癌症治療費用可能很高（公共健康保險通常無法支付全部醫療費用）。當被診斷出白血病時，史筱迪製作了一個視頻：「凖新娘突患白血病未婚夫：我們不會放棄的。」

他們收到了數萬人民幣的捐款。他說：「有很多人試圖幫助我們。」但這還不夠。史筱迪已經花了10萬人民幣（ 14,000美元）的積蓄在未婚妻的醫療上，但他說，治療費用將「主要由她的家人負擔」。

他說：「這個家庭現在沒有收入。她的父母都是農民，由於病毒蔓延，不能出去工作。」史並不批評中國政府，也不批評那些曾經拒絶收治未婚妻的醫院。他說：「醫院，醫生，護士，許多是我的同學—他們沒有休息……他們不間斷沒日沒夜的工作，他們非常努力！」

他明白胡萍很幸運能在省界附近的醫院找到一張病牀。他說：「我從新聞中獲悉，有一到兩名患者因無法接受治療而病逝。」他也清楚，生活恢復正常還需要一段時間。

圖片版權 Family handout Image caption 胡萍在江西的醫院找到一張病牀。

「即使她得到了很好的治療，也至少需要兩到三年才能完全康復。即使完全康復，病情仍有機會復發惡化。」

這對情侶8年前在大學相識。 他們是同班同學，專業都是人力資源，在一起3年了。他們本來打算在2020年1月結婚，但後來胡萍白血病被確診，冠狀病毒疫情席捲了整個國家，所有事情都亂套了。

截至3月5日，湖北確診冠狀病毒病例為67,592例，僅武漢市就有49,797例。湖北省有近3,000人喪生。 幾乎佔全球死亡總數的90％。

史筱迪強調，婚禮被推遲但沒有取消。 他說：「我們有信心渡過這一切。她病情好轉後我們就結婚。」

可以想像的是，未來那場婚禮最驕傲的人該是新娘的母親，她將流下喜悅的眼淚。