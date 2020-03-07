肺炎疫情：泉州隔離酒店倒塌70多人受困

圖片版權 AFP Image caption 福建泉州的欣佳酒店突然倒塌，約70多人受困

福建泉州一間被用於隔離新冠肺炎密切接觸者的酒店周六（3月7日）晚間突然發生倒塌事故，有約70多人受困在瓦礫堆下。

當地官員表示，已經從倒塌的欣佳酒店救出大約35人，酒店一共有5層樓。

網絡上的錄像顯示，緊急救難人員在倒塌的瓦礫堆中尋找受困者。

目前還不清楚酒店為何倒塌，也不確定是否有人死亡。

圖片版權 EPA Image caption 緊急救難人員在倒塌的瓦礫堆中尋找受困者

圖片版權 EPA Image caption 救難人員協助受困者脫困

據報道，酒店在當地時間周六晚間7點半（格林尼治時間11:30）左右突然倒塌。

中國官方媒體的報道說，欣佳酒店被用於隔離那些與新型冠狀病毒肺炎確診患者有密切接觸過的人。

據報這間酒店在2018年開幕，有80個客房。

截至周五為止，福建省有296名確診病患，與確診病患有密切接觸者需要隔離的達10,819人。