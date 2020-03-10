圖片版權 Johnny Chiang FACEBOOK Image caption 江啟臣以68.8%的得票率，打敗郝龍斌當選國民黨主席。

以近七成票數奪下中國國民黨黨魁的江啟臣，3月9日宣誓就職。致詞中未提及中國大陸所認定的「九二共識」，僅強調堅守中華民國自由民主的制度價值，力求兩岸和平共同福祉。

江啟臣當選國民黨主席後，中國領導人習近平罕見未按慣例致賀電，僅由大陸國台辦表示，盼江啟臣珍惜和維護國共兩黨「堅持『九二共識』、反對『台獨』」的政治基礎。

江啟臣是誰？

今年48歲的江啟臣是國民黨立法委員，是黨內的「青壯派」代表。在參選過程中，他緊抓世代議題，以68.8%的得票率，打敗67歲的前台北市長郝龍斌，被台灣媒體解讀為藍營內的本土派及年輕世代的勝利。

此次主席補選是因台灣2020年初國民黨在台灣大選中潰敗後，原主席吳敦義辭去黨主席後而舉辦，任期至2021年5月20日。

學者出身的江啟臣，從政經歷與國民黨內的資深政治人物相去甚遠。2010年馬英九執政期間，他被延攬擔任台灣行政院新聞局局長，2012年辭職局長後，投入立委選舉勝出，2016年取得連任。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 國民黨的支持者以長輩居多。

江啟臣當選主席，為國民黨帶來一股新鮮的氣息，許多中生代的黨員皆盼望這個百年政黨能通過他的帶領，擺脫老舊思維，甚至擄獲台灣年輕人的心，但這條漫長路困難重重。

3月9日出席就職典禮時，江啟臣表示，世代間需要的是「對話」而不是「對抗」，需要的是「合作」而不是「衝突」，他希望自己能促成黨內不同世代的理解與合作。

習近平未發賀電

兩岸關係上，江啟臣則強調，國民黨必須先重新贏得台灣社會的信任，才能有意義地去談如何拉近兩岸共識。

值得注意的是，江啟臣當選黨主席後，中國領導人習近平罕見地未循慣例致賀電，僅由國台辦發言人表示，希望江啟臣珍惜和維護國共兩黨「堅持九二共識、反對台獨」的政治基礎。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國領導人習近平罕見未按慣例致賀電。

對此，香港浸會大學政治及國際關係學系兼任講師關仲然向BBC中文分析，北京可能試圖以「不表態」的方式，讓外界各自解讀。

他向BBC中文表示，中國其實不希望國民黨走向年輕化及本土化，因為這違背了「與中國合作」的方向，因此「中國比較希望郝龍斌當選」。

不過，他也不排除北京可能仍在思考未來如何和國民黨合作，以及對台政策將怎麼去調整。

美國學者、台灣大學歷史系訪問學者夏威廉（Bill Sharp）也表示類似看法，他認為北京錯估形勢，以為郝龍斌會勝出。他說：「習近平自以為他最了解台灣，但他根本不了解台灣人，尤其是年輕一代的想法。」

他並向BBC中文表示，習近平正面對許多棘手難題要解決，像是新冠狀肺炎、香港抗議、美中貿易戰等，因此台灣並非他需要優先處理的議題。

不提「九二共識」

江啟臣就職致詞中，並未提及「九二共識」，僅表示堅守中華民國自由民主的制度價值。過去在競選國民黨主席時，江啟臣曾經表示：「九二共識顯得過時、欠缺彈性，也逐漸流失民眾信任」。

這明顯與國台辦期待的堅持「九二共識」不同。事實上，國民黨在台灣總統選舉中大敗後，黨內就掀起改革聲浪，齊聲呼籲應該調整兩岸論述。

中國官媒《新華社》3月8日發表評論批評國民黨內部拋棄「九二共識」的聲浪。並在一篇名為「寫給重新出發的中國國民黨」的評論中寫道：「以為丟掉『九二共識』就能與民進黨『搶票』，根本就是自欺欺人的政治幻覺，在兩岸政策立場上隨民進黨起舞或『拿香跟拜』，只會讓原有支持者大失所望、大幅流失。」

夏威廉說，國民黨在上次大選中挫敗就已意識到「九二共識」是主因，因此正要擺脫這樣的論述。他說：「隨著台灣意識升高，這樣的論述已經很難得到台灣人的心。」他認為，未來國民黨可能走親美路線。

他並強調，習近平在2019年1月在《告台灣同胞書》40週年上的對台灣談話，已經「扼殺」了「九二共識」，因為當時把「九二共識」與「一國兩制」劃上等號。而無論哪個政黨，都沒有人支持「九二共識」。

江啟臣曾表示將設置駐美辦公室作為重要的目標。針對訪問美國的規劃，他在3月8日受訪時說，因疫情關係，必須等疫情緩和或者結束再來考慮出訪行程，因此日期目前還沒有定案。

擺脫「親中」路線

國民黨向來以與中國關係良好，能為台灣謀取經濟紅利為政黨主軸，隨著民進黨在總統大選中大勝，「親中」路線明顯不是大部分台灣人民的選擇。

強調要堅守自由民主、力求兩岸和平的江啟臣，接下來一年多的任期將面臨巨大的挑戰。除了面臨最近的罷免韓國瑜行動，明年還有該如何帶領國民黨打贏地方選舉，都是考驗。

中國專欄作家蘭斌強3月9日發表評論稱，「是否承認『九二共識』『一個中國』原則是檢驗台灣政黨是否有『台獨』意識的標凖。」

對於兩岸論線尚未有明確論述的江啟臣，蘭斌強稱他為「分裂意識濃厚的政客」，並強烈質疑江啟臣扛下主席大任後，國民黨在兩岸問題上能否延續國民黨原來的路線。

不過，國民黨未來的兩岸路線可能和中方期待有些不同。關仲然認為，未來國民黨將會盡量淡化並避免主動提及「九二共識」，但面對未來的選舉，仍必須在兩岸關係上有清楚論述，這將是國民黨的最大困難。

團結國民黨

國民黨現在是台灣最大的在野黨，黨內仍有許多非常有影響力的大人物如吳敦義、王金平等人。關仲然認為，江啟臣能否改變國民黨仍得靠黨內其他資深黨員願不願意給他空間，如果背後仍動作頻頻，「那誰當主席都沒有分別」。

關仲然表示，從投票結果來看，黨員明顯都希望政黨能有所改變。但他說，國民黨能否年輕化，並非關係到年紀而是思維問題，江啟臣接下來選誰擔任黨內的領導階層將至關重要。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 台北市國民黨中央黨部前寫著「革新團結」，如今要如何團結是國民黨的最大課題。

另外，美國學者夏威廉也指出，因為新型冠狀病毒疫情，許多台商或台灣幹部可能選擇回台灣或到東南亞，將使台灣人的主體意識越來越強烈，國民黨在台灣生存會越來越困難。