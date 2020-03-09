圖片版權 Xinhua Image caption 武漢市開放牀位最多、累計收治病人最多、累計出院人數最多的方艙醫院——江漢方艙醫院在運行了34天後正式休艙。3月9日，內蒙古醫療隊隊員在江漢方艙醫院休艙儀式上。

在中國新冠病毒肺炎疫情出現緩和跡象之際，武漢市委書記王忠林要求在市民中開展「感恩教育」，引起中國民眾的極大反感和憤怒。

應對輿情洶湧，中國當局迅速刪除了相關的報道。其後，湖北省委書記應勇3月8日緊急「滅火」，讚揚武漢人民識大體、顧大局，「積極支持配合黨委政府的各項防控措施」，「我要向武漢人民、湖北人民表示衷心感謝」。

在中國當局應對疫情展開的輿論「正能量」宣傳戰中，王忠林的此番講話被評論為「用力過猛」，「翻車」，刺激出來的民意反彈是當局最不希望看到的。

感恩誰？

上周，湖北省委常委、武漢市委書記王忠林部署：「要在全市廣大市民中深入開展感恩教育，聽黨話、跟黨走，形成強大正能量。」

圖片版權 cnhan.com Image caption 原載《長江日報》上的這一報道已經被刪除，但此報道仍然在互聯網上留下了痕跡。

此言一出，民間輿論大嘩。據香港獨立的傳媒研究計劃（China Media Project）透露的一份中國國務院新聞辦公室下發的通知，當局很快認識到王忠林提倡的「感恩教育」造成了「輿情洶湧」，「公眾的意見反應與某位醫生去世之後的類似」。

像李文亮醫生去世之後一樣，中國社交媒體上的憤怒回應引起了海內外媒體的關注。

英國《衛報》報道稱，王忠林的講話遇到了公眾的諸多嘲諷，《長江日報》似乎刪掉了最初的報道文章。中國媒體據報接到指示不要發表這一文章，也不准發表評論或提及這一事件。

美國《紐約時報》報道也提及這一事件引起的公眾嘲諷和憤怒。

《長江日報》3月8日報道，武漢市委書記王忠林不再提感恩教育，稱「市委、市政府對大家的付出和貢獻表示衷心感謝。」

感恩教育

圖片版權 Xinhua Image caption 抗疫中的「火線入黨」儀式。中國媒體中經常報道「火線入黨」，突出共產黨員在抗疫中的領導作用。

所謂感恩，指感激他人對自己的恩情。普遍認為，感恩一詞始現於西晉史學家陳壽於公元280左右所著的《三國志．卷五七．吳書．駱統傳》，出自「令皆感恩戴義，懷欲報之心。」

德國著名哲學家阿爾伯特·史懷哲（Albert Schweitzer）曾說過一句如今經常被人引用的名言：教育自己要有感恩之心指的是凡事不要覺得理所當然，而是始終尋找並珍惜所有善舉背後的仁慈。訓練自己永遠不要延遲該有的感激言辭和行動。

感恩教育，也是父母撫養子女過程中重要的教育環節。

在中國網民們看來，王忠林的「感恩教育」之所以令人憤慨，在於自稱「人民公僕」的中共官員們透露出的「父母官」心態。它與毛澤東建政之初就出現在中國小學語文教科書中的「吃水不忘挖井人」文章所提倡的「感恩領袖」教育一脈相承。

「感恩教育」事件後，中國媒體人褚朝新發出了「稍有良心，此時都不會要求驚魂未定的武漢人感恩」一文。這一在網上廣為流傳的文章寫道：「你是人民的公僕，你的工作就是為人民服務，如今你所服務的人民家破人亡，逝去的人屍骨未寒，活著的人淚痕未幹，病著的人病體未愈，他們有些不滿完全是情理之中的事情，你應該因為你和你的團隊工作不到位而反思和慚愧，而不是指責你所服務的武漢人民不懂感恩。」

何時問責？

從武漢開始爆發的新冠病毒感染疫情，至今在中國仍有受到控制的跡象。最新的官方數字顯示，3月9日在中國境內的確診感染人數為40人，是疫情爆發以來的最低。

中國多地開始復工復產，但當局仍然強調不能放鬆防疫，必須繼續嚴防疫情複燃。

然而在世界其他國家和地區，新冠病毒感染的人數正在飆升，死亡的病例也在日益增加。

面臨席捲全球的疫情，中國已經開始行動，營造抗疫領頭人的正面形象：向伊拉克、伊朗等多個國家派出專家送出支援，幫助應對不斷惡化的疫情。

至於這次波及世界的疫情，從一開始是如何逃過了中國的疾病預警系統？ 為何敢於發聲的武漢「吹哨人」李文亮醫生會遭遇警方訓誡？中國政府會不會對影響如此之廣的新冠病毒疫情追究責任？許許多多的問題，最終會不會有答案？

對經歷此疫的億萬人來說，等到疫情結束的那一天，他們會感恩誰呢？