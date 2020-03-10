中國是新冠病毒疫情最早爆發的國家。一方面，當局採取「封城」措施，新的感染數字和死亡人數不斷減少。但另一方面，中國也因在疫情爆發早期試圖掩蓋信息、讓醫生噤聲而飽受詬病。
質疑者認為，如果當局更加開放，是否可以更有效地阻止這種疾病的傳播。
BBC記者沙磊（John Sudworth）專訪世衛組織駐華代表高力（Gauden Galea），詢問他有關中國和世衛組織在疫情應對方面的角色。
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質疑者認為，如果當局更加開放，是否可以更有效地阻止這種疾病的傳播。
BBC記者沙磊（John Sudworth）專訪世衛組織駐華代表高力（Gauden Galea），詢問他有關中國和世衛組織在疫情應對方面的角色。