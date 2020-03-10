圖片版權 Xinhua

3月10日，中國國家主席習近平首次前往新冠肺炎疫情重災區武漢視察。

在全球各地確診人數不斷飆升，意大利全國封城禁足的揪心消息中，習近平武漢之行算是飽受封城之苦的數百萬計的中國民眾難得聽到的「好消息」。

因為，中國最高領導人選擇此時前往武漢，至少說明當地的疫情的確已經受到控制，各級官員有信心習近平深入武漢社區，考察專科醫院，接觸防控一線工作人員都不會有被感染的風險。

而這在疫情最嚴重的時候，應該是沒有十足把握的。

抗疫總指揮

中國官方媒體一如既往，繼續營造習近平的總指揮形象。

官媒評論稱，習近平在「特殊的地點、特殊的時間」的考察彰顯他對「英雄城市、英雄人民的特別重視」，「勝利的曙光已不遠」。

還有官媒稱，習近平親臨武漢，「發出了決戰、總攻的動員令。總書記深入防控形勢最嚴峻、複雜的第一線指揮部署。」

顯然，習近平前往武漢之前當地政府部門一定會有相當多的凖備工作，但卻沒有走漏任何風聲。因此有外國媒體認為，他此行讓人頗感意外。

不過，此前在武漢市委書記王忠林要求展開「感恩教育」之後已經有媒體揣測，他這是在為習近平去武漢做鋪墊。如此看來，外媒的揣測並非空穴來風。

值得一提的是，就在習近平去武漢之前的3月9日，中國總理李克強主持召開了中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議，稱國內疫情防控形勢持續向好。

的確，中國官方公布的確診人數自2月底以來一直持續下降。至3月9日，中國全國只確診了19人，其中湖北確診的病例已經降低到17人。

而作為該領導小組的組長，李克強曾在1月27日，也就是1月23日封城四天之後去武漢指導防疫工作。

媒體關注和解讀

圖片版權 xinhua Image caption 習近平在武漢期間帶了兩種不同的口罩。一種是普通的外科口罩，另一種是這種有防病毒作用的N95口罩。

習近平在中國疫情爆發後首次前往武漢，又是如何被海外觀察人士解讀的呢？

英國《衛報》評論說，中國領導人前往疫情中心發出的信號是，北京認為在對抗新冠病毒的戰役中，「潮已經轉向」，形勢轉好，「已經基本上取得了勝利」。

《衛報》認為，這一抗疫堪稱習近平任期以來面對的最大挑戰，而他曾令人關注地從前線隱身。儘管他發出了許多指示，主持過高規格的政府應對危機工作會議，但公開露面的次數還是少之又少，讓很多人質疑面對民眾的憤怒情緒他是否想甩鍋，把責任推卸給他人。

美國《紐約時報》分析認為，習近平去武漢肯定希望被當成一個信號：中國領導人相信一系列「嚴酷」（draconian）的限制防控措施，其中包括從1月下旬起將數百萬人封在城內抗疫，已經讓疫情得到了控制。

美國《華爾街日報》報道引述觀察人士說，習近平去武漢實際上是宣佈抗疫的初步勝利，是為了給自己指揮抗疫加分，同時消除人們對疫情爆發時政府反應不夠及時所提出的批評。

BBC記者麥迪文（Stephen McDonell）的分析：

圖片版權 Getty Images Image caption 空蕩蕩的武漢街頭。習近平的到訪是否暗示武漢解封指日可待？

中共總書記習近平考察武漢的畫面有多重解讀：不僅可以讓中國人民放心新冠疫情基本上已經得到控制，同時也是給全國開了放行的綠燈。

要發出的信號是，一切都可以按部就班恢復「正常」了。畢竟，如果中國最重要的人都覺得現在進入「魔鬼的肚子」沒有任何危險，那麼其他人肯定都可以回到他們的城市去工作了，更何況絶大部分的城市最近的感染率都歸零。

當然，習近平在新建的火神山醫院看望隔離病房的病人是通過視頻連線。不過，你又怎麼能期待國家領袖進去與他們擁抱呢。

習近平在武漢現身可能意味著湖北部分地區將很快解除封閉，交通至少在省內得以恢復，更多的商店可以開門營業。而在中國其他地方，所有恢復都快得多。

細節耐人尋味

果真如觀察人士所說，武漢解封指日可待，那麼這對被封閉了數十天的武漢數百萬市民來說，確實將是好消息。

習近平在武漢期間也表示，黨和人民感謝武漢人民。這樣的定調，顯然有別於武漢市委書記王忠林上周要武漢人民開展感恩教育。

細心的網民注意到，習近平在武漢期間帶了兩種不同的口罩。一種是普通的外科口罩，另一種是有防病毒作用的N95口罩。至於選擇這兩種口罩，除了考慮在不同環境下的防護作用，是否也有避免領導幹部特殊化的考量，成為網民熱議的話題。

按照目前普遍的防疫政策，許多國家都要求從疫區入境的人士自動隔離14天。有網民提問，習近平去考察完武漢這個疫區中心之後又會不會被隔離14天呢？