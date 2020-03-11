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台灣3月11日新增一例新冠病毒確診病例，累積為第48例。

根據中央流行疫情指揮中心公告，此確診病例為台灣北部一名30多歲女性，2020年2月底去英國旅遊，3月初回台灣身體不適後就醫確診。

此確診病患去英國的旅遊史，也同時反映英國境內不斷蔓延的疫情。英國已經證實，其衛生部次官多里斯（Nadine Dorries）3月10日晚確診感染新冠病毒，是英國第一位確診感染新冠病毒的議員。英國疫情的走向影響台灣未來會否會警示台灣人避免前往英國。

台灣人憂心

來自台灣，在英國倫敦某大學任教的陳女士告訴BBC中文，英國政府仍然不鼓勵民眾戴口罩上街，讓她十分不解。她說，學校有新聘教師剛從義大利（意大利）抵達倫敦任教，但英國政府亦沒有對從義大利過來的旅客實行隔離管制或要求其自主健康管理，讓她十分憂心。

陳小姐說，英國政府目前對肺炎疫情的公共衛生概念不像亞洲城市謹慎。她自己還沒有戴上口罩，原因是近日許多亞洲民眾無故在路上被攻擊，讓她憂心成為下一個受害者。陳小姐補充說，在倫敦東南部的寓所附近的大超市，已經開始出現搶購衛生紙（廁紙）的浪潮，架上衛生紙已經被搶購一空，但她說英國官方還沒有任何舉措處理這波搶購潮。

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英國旅遊後感染

指揮官陳時中向台媒解釋，該女子今年2月28日至3月8日獨自前往英國旅遊，返回台灣後於3月9日及10日因為身體不適發燒就醫，經通報檢驗於今日確診，目前收治在負壓隔離病房治療。

指揮中心稱，該女子於境外感染的可能性較高，並將進一步調查個案在英國期間之旅遊行程，並持續追蹤其同住親友、英國當地友人、同機旅客及就醫接觸者等健康情形。

台灣目前有48宗確診，其中26宗為本土病例、22宗為台灣境外輸入。確診個案中，1人死亡、17人解除隔離。官方表示正在隔離的個案病況穩定。

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英國肺炎疫情蔓延嚴重

據《泰晤士報》報道，確認感染新冠病毒的英國衛生部次官多里斯過去一周曾在議會與百餘人接觸，3月10日還跟首相約翰遜一同參加招待會。多里斯3月10日稱已按照政府建議採取了一切防範措施，居家自我隔離。她在衛生部和議會的辦公室同事已經按有關建議採取相關措施。截止3月10日止，英國感染新冠肺炎病例為382人，6人死亡。最新一例死者是80多歲男子，本身患有其他疾病。

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英格蘭銀行3月11日已宣佈緊急降息，以應對新冠病毒爆發遭成的經濟衝擊。利率已從0.75％降至0.25％，使借貸成本回落至歷史最低水平。

曼徹斯特城3月11日對陣阿仙奴（阿森納）的英超比賽已被推遲。

在與希臘奧林匹亞科斯足球具樂部（Olympiakos）老闆埃萬格洛斯·馬里納基斯（Evangelos Marinakis）接觸後，許多阿森納球員現在進行自我隔離，因為前者近日被確診為新冠病毒感染者。