圖片版權 Lutiaoyao

中國領導人習近平在新冠疫情爆發以來首次視察武漢，當天外界開始分析新冠肺炎疫情在中國是否接近尾聲，同時一篇關於武漢醫生的文章在中國網絡上引發了一場反抗言論審查的「騷動」。

3月10日早上，具有官方機構背景的中國《人物》雜誌在網上發佈3月刊文章《發哨子的人》，主人公是武漢中心醫院急診科主任艾芬，全文以對她的採訪回顧了她從疫情之初到現在兩個月的經歷與感受。

這篇文章發出後不久便被刪除，幾乎同一時間，新華社發佈消息稱習近平抵達武漢視察，他的一言一行佔據著當天中國各大官方媒體的版面。

但在社交媒體上，中國網友通過各種方式試圖繼續讓這篇文章傳播。在嘗試不同鏈接髮帖均被迅速刪除之後，他們開始用不同文字版本繼續轉帖，讓文章不斷「復活」。

連日來中國確診病例持續下降，但中國的輿論審查強度沒有鬆懈。這次的刪帖餘波顯示，疫情數據下降時，中國民眾對於網絡審查與信息透明的不滿並沒有伴隨輿論管控消減。

你的器材不支持播放多媒體材料 肺炎疫情：武漢之外的「刪帖戰」

發哨子的人

《發哨子的人》格外引起關注的地方在於，文章首次公開，艾芬是「吹哨人」李文亮醫生發出的「SARS冠狀病毒」檢測報告照片的拍照人。除此之外，艾芬還向記者披露了關於疫情初期有關部門反應的一些細節，包括醫院及上級部門對信息的刻意壓制。

文中提到，艾芬在12月30日時接到一份不明肺炎病人的病毒檢測報告，上面寫有「SARS冠狀病毒」。在一位朋友向她問起後，她把報告拍下來發了過去，之後這份報告在武漢醫生們手中迅速流傳，轉發的人當中就包括李文亮和幾位被訓誡的醫生。

之後艾芬被醫院領導批評，有上級部門主任指責她「沒有原則沒有組織紀律造謠生事」，她被要求向其他同事傳達指令，不准再提肺炎的事情，哪怕是自己的丈夫也不能透露。

「我做錯了什麼？我做了一個醫生，一個人正常應該做的事情，」採訪中艾芬稱。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山談李文亮落淚：醫生以後講真話不會再受罰

文章稱，雖然感覺情況十分危險，但由於上級堅稱情況可控，「沒有人傳人」，她只能「眼睜睜看著病人越來越多，傳播區域的半徑越來越大」。

艾芬與李文亮同在武漢中心醫院工作，迄今為止這家醫院在新冠疫情中付出了巨大的代價，截至目前已有4位醫護人員因為感染新冠肺炎去世。中國《財新網》報道稱，這所醫院已有超過230人感染，醫務人員的感染比例和死亡人數列武漢各醫院首位。

「中心醫院的代價這麼大，就是跟我們的醫務人員沒有信息透明化有關，」她在採訪中稱。

「如果這些醫生能夠得到及時的提醒，或許就不會有這一天，」她說，「作為當事人的我非常後悔，早知道有今天，我管他批評不批評我，『老子』（我）到處說，是不是？」

時機犯忌

圖片版權 Xinhua Image caption 有網友評論稱，這篇文章本身內容並不敏感，被刪主要是因為「時機犯忌」。

在信息過濾十分嚴格的當下，這些信息很快點燃了公眾的同情與憤怒之情。但激發更多不滿的，是這篇文章不斷被轉發同時又不斷被封殺的現實。

《人物》的原文發出不到半日便被刪除，而同一上午習近平開始了他的武漢之旅。有網友評論稱，這篇文章本身內容並不敏感，被刪主要是因為「時機犯忌」。

除刪帖外，《人物》雜誌本期出刊也受到影響。這篇文章是該雜誌3月號的封面文章之一，許多民眾試圖通過網上訂購等方式獲得本期實體書，但一些商家告訴BBC中文，出版社已經通知供應商「可能會修改封面或者其他內容」，原本已經定好的封面與內容現在均需「待定」。

公開資料顯示，《人物》雜誌主辦單位為人民出版社。人民出版社是中共及中國政府政治、意識形態書籍的官方出版社。

疫情以來一直關注輿論審查情況的網絡群組「2019肺炎疫情新聞賽博墳場」創建人Hannah Yeung對這篇文章被刪並不感到意外。她對BBC中文表示，這跟之前李文亮相關信息被全網審查的原因一樣，「兩個都是會引發重大輿情的新聞，而且指向的是對於系統的問責」。

她對BBC稱，疫情以來的敏感話題通常都與可以吸取的教訓、中國面臨的體制性問題以及官員不作為等問題有關。

眼花繚亂的反審查

高強度的輿論管制之下，這次刪帖遭遇了始料不及的反作用。從昨天開始，這篇文章仍然在以不同形式在中國網絡上「復活」。一些自媒體曾試圖轉帖原文繼續傳播，但帖子很快都被刪除。之後網友開始用不同版本嘗試接力，先後出現了倒排、側排、繁體字、英文等多種形式，不斷被封之後，網友開始發揮更大創意，通過甲骨文、顏文字、摩斯密碼、火星文、盲文等不同方式，不斷挑戰審查底線。

圖片版權 Screengrab

香港中文大學新聞與傳播學院助理教授方可成向BBC中文指出，這種網友接力的創造性傳播使得傳播變成了一種儀式。「儀式最重要的作用就是連接共同體，讓共同體內部的成員看見彼此，形成公認的價值規範。」

「刪帖是法西斯行為，是白色恐怖，」中國導演葉大鷹在微博上也難掩憤怒，他的父親是創建中國解放軍創建人之一葉挺。

葉大鷹稱，這般刪帖將把疫情中「舉國之力建立起來的黨和國家形象」毀於一旦。「一個連醫生講真話都要冒生命危險的體制，一個只允許歌功頌德的社會，還有什麼幸福指數可言呢？」

此次疫情中，信息透明與言論自由等訴求在中國社會屢屢出現，雖然頻繁遭遇打壓，但這些關鍵詞也在不斷在製造新的輿論爆點出現。

「這次的事情更加說明了每個人還是要堅持自己獨立的思想，因為要有人站出來說真話，必須要有人，這個世界必須要有不同的聲音，是吧。」在這篇瘋狂傳播的文章中艾芬這樣說。