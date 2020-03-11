圖片版權 Getty Images Image caption 武漢一間臨時醫院的病患陸續出院，醫護人員進行清理工作。

3月10日下午，位於武漢市洪山體育館的武昌方艙醫院最後一批49名患者治癒出院，正式休艙閉館。這也標誌著武漢14家收治新冠肺炎輕症患者的方艙醫院患者清零，全部休艙。

中國約8萬新型冠狀肺炎病患中，官方稱超過7成已康復出院，得到世衛組織（WHO）稱讚，指中國疫情得到控制。綜觀各地，台灣出院治癒率卻僅有約3成多、香港約5成，中國明顯有相對高的治癒出院率，為何會有如此落差？

多名執業醫師表示，各地的治癒率和出院數字，會因出院標凖不同而有落差，同時也牽涉到當地疫情的規模、醫療資源、公衛政策。另外，也不排除各地的病程（從發病到康復的過程）時間不同步所致。

BBC中文通過專家學者的說法，試圖釐清這一數字差距背後是否藏有隱憂？

出院標凖不同

「中國可能是在拼出院數！數字高，看起來疫情會比較好。」台灣聯合醫院胸腔重症醫師蘇一峰接受BBC中文專訪時不諱言，中國出院率達到七成，可能是為了國家形象而增加痊癒數字。

事實上，各地出院標凖並不同，台灣規定須連續3次DNA檢測都呈陰性才能出院，且兩次檢測須間隔24小時。

中國國家衛生健康委員會3月4日發佈的《新冠肺炎診療方案》，規範出院標凖為間隔24小時連續2次檢測陰性、體溫恢復正常3天以上、呼吸道症狀明顯好轉以及肺部影像學顯示急性滲出性病變明顯改善。

香港方面，則是沒有發燒症狀、不須吸氧且相隔24小時檢測2次都呈陰性才能出院。比較檢測陰性次數，中國大陸及香港較台灣寬鬆。

不過，香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌曾向媒體表示表示，中國、新加坡及韓國採用的病毒快速測試劑都是由各國的實驗室製造。而香港是採用國際製藥公司研發的測試劑，靈敏度較高，即使只有極少量的病毒，如死去的病毒，亦會呈陽性反應，故留院日數相對較長。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國武漢一名新型冠狀肺炎病患康復，3月2日出院時與醫護人員合影。

蘇一峰表示，判斷能否出院的標凖除了DNA篩檢確定陰性，也會考量醫院的照顧人力，若醫院因疫情嚴重已經人滿為患，可能會允許症狀輕的病患出院。中國國家衛健委專家組成員、北京地壇醫院感染科主任醫師蔣榮猛，則駁斥這樣的說法。

他對BBC中文說：「我是醫生，我的病人能否出院，要確認他的情況能生活自理，病人需要吸氧的話，是不可以回家的。」

蔣榮猛表示，病患若還需要吸氧氣、呼吸困難的話，肯定不能出院。他強調，要符合標凖才能出院，而「不是刻意讓他出院，也不能叫大規模出院。」

另一名中國非呼吸科的執業醫師、廈門大學附屬醫院醫師呂佳藍則向BBC中文表示，治癒的標凖會隨著對病毒的認識一直改變。

中國國家衛生健康委員發佈的《新冠肺炎診療方案》曾做過多次調整，最新發佈的是第七版。

台灣為防止康復病人「複陽」可能，3月2日起規定須連續三次檢測都呈陰性才能出院。

病程結束即出院

呂佳藍指出，病毒性肺炎的病程有一段固定時間，輕症康復、重症死亡，當病程結束後，大部分輕症患者都能治癒。

蔣榮猛也持類似看法。他表示，一般肺炎需要兩周才能康復，而新冠狀病毒大部分普通的病人，病程約兩到三周就會好，隨著中國確診人數下降，治療時間到現在，大部分患者應該都好了，這符合肺炎的特點。

世界衛生組織的資料也顯示，新冠狀病毒的輕症患者康復時間平均約為兩周，重症患者可能需要三到六周才能康復。

呂佳藍說：「台灣和香港都是後面才爆發，病程比較晚開始，治癒當然比較慢。」

台灣醫師蘇一峰同意該說法，他說：「有可能中國最早爆發疫情，因此最快痊癒，其他國家正在開始，所以痊癒的病患沒那麼多。」

疫情規模與醫療資源

醫師稱，病患能否享有足夠的醫療資源，取決於病例數的多寡，也可能間接影響出院率。

台灣中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾病管制署副署長莊人祥向BBC中文指出，台灣現在確診個案相對少，48名病患中，只有4名是重症，所以若病患要求多觀察幾天，都能允許繼續住院。

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣確診48名病患中，只有4名是重症。

他舉例，有一名年邁病患已經確定檢驗三次陰性，符合出院標凖，但因為家中沒有人能照顧，而繼續留院觀察，但這是特殊個案。

莊人祥說，若台灣未來發生大規模的社區傳染疫情，輕症病患要住院或在家隔離，這還可以討論。

蘇一峰認為，台灣方面尚未發生大規模社區傳播，因此將病患留在醫院，確定沒有病毒才出院，「觀察越久，就會造成痊癒速度看起來比較慢」。

年齡因素

多名醫師指出，患者年齡會直接影響康復數字。蔣榮猛說：「年紀較大患者，病情較重的比例高。」

他向BBC中文表示，中國死亡病例中，七到八成都是65歲以上，因此65歲以上的老年人若罹患新冠肺炎，死亡風險肯定是高的。

許樹昌曾向香港媒體指出，60歲或以上人士、因為慢性病及肥胖等因素，均會增加嚴重後遺症風險及病情惡化的機率；年輕患者的抵抗力相對較強，有利於康復進展。