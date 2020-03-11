圖片版權 AFP Image caption 世衛總幹事譚德塞擔心的不是成功的抗疫措施能否被各國沿用，而是那些國家政府是否願意借鑒

世界衛生組織WHO宣佈，新型冠裝肺炎定性為大流行疫疾。

新冠肺炎疫情最初大約去年12月在中國武漢爆發，三個月之內蔓延到全世界。就在WHO宣佈疫情定性前的兩周內，全球確診感染病例激增13倍。

世衛組織總幹事譚德塞表示，面對病毒來襲而反應麻木、不作為的情況令他「極為擔憂」。

他形容這種對疫情的麻木輕敵「令人震驚」。

疾病流行和大流行的區別在於範圍，前者疫情擴散範圍較小，後者通常是指傳染病在多個國家乃至全世界流行。

譚德塞敦促各國立刻採取果斷措施控制本國疫情進一步擴散。

他說，有些國家抗疫較成功，而其他許多正在與病毒的聚集性傳染或社區傳播搏鬥的國家，挑戰並不在於他們是否能夠採取同樣的方式，而是會不會那麼做。

他承認,各國政府都必須在保護健康，減少干擾和尊重人類生命之間取得平衡，但疫情當前，誰都無法置身事外，必須一同「冷靜地採取正確的行動來保護地球居民」。

你的器材不支持播放多媒體材料 什麼是「大流行病」？

「大流行疫疾」定義

新冠肺炎疫情開始在中國境外迅速蔓延時，世衛組織一直沒有把它定性為世界大流行疾病，主要考慮是不希望引起恐慌而對控制疫情蔓延又無濟於事。

譚德塞1月24日解釋說：「想要傳遞的關鍵信息是這種病毒是可控的，要給所有國家希望、勇氣和信心。確實有許多國家做到了這一點。」

他說：「現在用『大流行病』一詞不符合事實而且肯定會引起恐懼。」

但世衛組織當時就敦促各國為應對新冠肺炎大流行做好凖備。

最近一次被世衛組織冠以「大流行」疫情的是2009年H1N1流感病毒大爆發。

你的器材不支持播放多媒體材料 新冠肺炎：世衛組織負責人為中國疫情應對辯護

只是一個標籤

一個多月前，世衛組織認為爆發疫情的國家數量，疾病的嚴重程度以及對社會的影響尚未達到「大流行病」的水平。

但是，不少科學家認為當時已經是大流行疾病了，另一些科學家則認為人類正處於疫情的風口浪尖。

當時韓國、伊朗和意大利感染人數激增和不斷出現病死案例，舉世關注。

BBC健康與科技事務記者蓋勒格（James Gallagher）說，歸根結底，「大流行病」只是一個標籤，它不會為世衛組織帶來更多資金或賦予更多新的權力。

世衛組織宣佈疫情蔓延已構成全球緊急狀況，無異於最嚴峻的警告。