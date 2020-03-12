中國嚴防疫情入侵 圖證沙漠蝗蟲之恐怖真相
新冠病毒疫情穩定之際，中國加緊行動，嚴防在東非、西亞、南亞等地肆虐的蝗災疫情侵入。
中國遭遇嚴重肺炎疫情的這個兩、三個月，一場20多年以來最嚴重的蝗災在東非爆發，對當地糧食生產和人民生計造成嚴重威脅。
此後，疫情先後抵達南亞、西亞。
面臨步步逼近的蝗蟲大軍，中國加緊防範。日前，中國農業農村部、海關總署、國家林草局聯合會發佈蝗蟲監測防控預案，要求各地加強預警、排查隱患。
中國官媒稱沙漠蝗蟲入侵風險大大加劇。一旦爆發，將直接威脅農業生產、破壞生態環境，影響正常生活秩序，甚至成為引發社會危機的公共事件。
沙漠蝗蟲到底多恐怖？災區境況到底怎樣呢？
沙漠蝗蟲胃口巨大，每天吃掉的「食物」與體重等同。
此外，沙漠蝗蟲繁殖速度驚人。曾有預計，到六月，總數將增加四百倍。
今年1月，聯合國稱，應對蝗災疫情需要7600萬美元。到3月初，這一數字已經增加到1.38億美元。
迄今為止，聯合國只收到5200萬美元的捐款。其中1000萬不久前來自比爾·蓋茨夫婦的基金會。
蝗災疫情最為嚴重的地區是東非、也門以及海灣國家、伊朗、巴基斯坦和印度。
有些地方，蝗蟲所到之處、莊稼顆粒無收。
最近，民主剛果已經被「感染」。
成群結隊的蝗蟲也先後在科威特、巴林、卡塔爾、伊朗等地登陸。
蝗蟲的生與死和蝗災泛濫真相如何？
請看以下特寫和大全景。
2020年2月，中國的鄰國巴基斯坦因蝗災疫情宣佈進入緊急狀態。
同月，中國政府派遣專家組成的「滅蝗工作組」前往鄰國巴基斯坦，商討援助巴方應對蝗災疫情的計劃。
當時曾有報道說，中國浙江還考慮派遣10萬隻鴨子援助巴基斯坦。
浙江農科院的高級研究員對媒體表示鴨子是「生物武器」。
據說，一隻雞一天能吃掉70隻蝗蟲，一隻鴨一天能吃掉200多只！
迄今，中國政府已經向巴基斯坦交付殺蟲劑噴霧劑，今後還將提供高效遠程噴霧器等其他援助設備。
雲南、西藏、新疆等地比鄰疫情重災區。據中國媒體報道，這些地區已經啟動蝗災應急防控措施。
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