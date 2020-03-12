中國嚴防疫情入侵 圖證沙漠蝗蟲之恐怖真相

新冠病毒疫情穩定之際，中國加緊行動，嚴防在東非、西亞、南亞等地肆虐的蝗災疫情侵入。

圖片版權 Reuters Image caption 肯尼亞，蝗蟲鋪天蓋地。孤軍作戰的他能贏嗎？

中國遭遇嚴重肺炎疫情的這個兩、三個月，一場20多年以來最嚴重的蝗災在東非爆發，對當地糧食生產和人民生計造成嚴重威脅。

此後，疫情先後抵達南亞、西亞。

面臨步步逼近的蝗蟲大軍，中國加緊防範。日前，中國農業農村部、海關總署、國家林草局聯合會發佈蝗蟲監測防控預案，要求各地加強預警、排查隱患。

中國官媒稱沙漠蝗蟲入侵風險大大加劇。一旦爆發，將直接威脅農業生產、破壞生態環境，影響正常生活秩序，甚至成為引發社會危機的公共事件。

沙漠蝗蟲到底多恐怖？災區境況到底怎樣呢？

圖片版權 Reuters Image caption 肯尼亞桑布魯

沙漠蝗蟲胃口巨大，每天吃掉的「食物」與體重等同。

此外，沙漠蝗蟲繁殖速度驚人。曾有預計，到六月，總數將增加四百倍。

圖片版權 Reuters Image caption 肯尼亞桑布魯。樹上爬滿了新一代沙漠蝗蟲

今年1月，聯合國稱，應對蝗災疫情需要7600萬美元。到3月初，這一數字已經增加到1.38億美元。

迄今為止，聯合國只收到5200萬美元的捐款。其中1000萬不久前來自比爾·蓋茨夫婦的基金會。

圖片版權 AFP Image caption 烏干達，士兵在噴灑殺蟲劑

蝗災疫情最為嚴重的地區是東非、也門以及海灣國家、伊朗、巴基斯坦和印度。

有些地方，蝗蟲所到之處、莊稼顆粒無收。

圖片版權 Getty Images Image caption 高粱，左邊是蝗蟲啃過的，右邊是完好的莊稼

圖片版權 AFP Image caption 非洲果油樹是當地農民的當家食物、重要的收入來源，但也是蝗蟲最喜歡的食物之一

最近，民主剛果已經被「感染」。

成群結隊的蝗蟲也先後在科威特、巴林、卡塔爾、伊朗等地登陸。

圖片版權 AFP Image caption 這位烏干達婦女手中塑料瓶裏裝的是什麼？正是蝗蟲！

蝗蟲的生與死和蝗災泛濫真相如何？

請看以下特寫和大全景。

圖片版權 Getty Images Image caption 特寫告訴你，這是沙漠蝗蟲的真面目

圖片版權 EPA Image caption 大全景告訴你：鋪天蓋地是什麼概念

圖片版權 EPA Image caption 肯尼亞，這位農民手裏捧著的是蝗蟲屍體

2020年2月，中國的鄰國巴基斯坦因蝗災疫情宣佈進入緊急狀態。

同月，中國政府派遣專家組成的「滅蝗工作組」前往鄰國巴基斯坦，商討援助巴方應對蝗災疫情的計劃。

當時曾有報道說，中國浙江還考慮派遣10萬隻鴨子援助巴基斯坦。

圖片版權 EPA Image caption 肯尼亞桑布魯的沙漠蝗蟲

浙江農科院的高級研究員對媒體表示鴨子是「生物武器」。

據說，一隻雞一天能吃掉70隻蝗蟲，一隻鴨一天能吃掉200多只！

迄今，中國政府已經向巴基斯坦交付殺蟲劑噴霧劑，今後還將提供高效遠程噴霧器等其他援助設備。

雲南、西藏、新疆等地比鄰疫情重災區。據中國媒體報道，這些地區已經啟動蝗災應急防控措施。

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