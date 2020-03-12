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3月12日，湖北省政府官網上刊登的一則科普報道造成轟動效應後，成為本次新冠肺炎抗疫宣傳戰中又一篇「被消失」的文章。

在湖北省政府網站的防控科普欄目一篇文章中，來自華中科技大學同濟醫院生殖醫學中心專家團隊提醒：感染新冠肺炎的適齡男性，在康復後應進行生育力檢查。

文章內容的重點是：新冠病毒理論上可能造成睾丸損傷，影響精子生成和雄激素合成，從而影響男性生育能力和性功能。

醫學專家的這一警告，立刻引起中國內外媒體的關注，第一時間被轉載、被報道，也迅速成為中國網民的熱議話題。

就在這一科普文章刊發的同一天，中國衛健委宣佈，中國本輪疫情流行高峰已經過去。

圖片版權 Hubei GOV Image caption 湖北省官網刊登的文章

不久，在湖北省政府網站上，這一文章已經不見了蹤跡。

分析認為，適齡男性感染新冠肺炎後可能影響生育力、性功能的文章，或許是不符合中國抗疫取得初步勝利的正能量宣傳口徑。

科學根據

文章承認，「目前尚無研究證實新冠病毒感染是否損傷睾丸及影響男性生育能力」，但新冠病毒與SARS病毒高度相似，其感染入侵細胞受體相同，即ACE2。

「儘管未在睾丸中檢測出SARS病毒，但SARS感染仍可導致睾丸出現嚴重的免疫性損傷，引起睾丸炎，並造成生殖相關細胞廣泛破壞。」

實際上，這並不是中國國內醫學界人士第一次對新冠病毒可能影響男性生育能力發出警告。

早在2月25日，中國《健康報》曾刊登男科醫生的撰文：「肺炎可影響男性生育能力」。

該文章認為，肺炎從三個方面影響男性生育能力：1）影響精子活動度；2）後遺症會影響精子質量；3）肺炎治療有可能加重腎損傷。

這一文章至今仍然保留在《健康報》網站上。有猜測說，或許是因為發表時的大氣候和發表後的影響--當時沒有引爆中國的微博。

圖片版權 Weibo Image caption 中國微博上#感染新冠肺炎的適齡男性應進行生育力檢查#迅速吸引了2000多萬的閲讀量。

審查刪文

就在湖北省政府網站上的這一科普文章被刪的前一天，中國網民與當局的輿論審查展開了一次前所未有的對決。

觀察者驚呼，這一次的對決是中國特有的大眾傳播事件，必將成為中國媒體研究的一次重大事件被反覆提起。

被中國輿論管控部門刪除的文章是中國《人物》雜誌刊發的《發哨子的人》，主人公是武漢中心醫院急診科主任艾芬，她最先發出的新冠病情報告，實際上是源頭，被包括去世的李文亮醫生轉發。

正是因此，她自稱是「發哨子的人」。

此文刊發的日期極為敏感。3月10日，恰好是中共最高領導人習近平第一次前往疫情中心——武漢視察的大日子。

然而，中國當局的審查刪文卻激發了網絡上的軒然大波：網民們創意無限地發出了當局審查路徑根本無法圍堵的不同版本，被更多的網民編撰成諧音的《嫂子大全》傳播更加廣泛。

與《吹哨子的人》一文相比，有關新冠病毒肺炎影響男性生育能力的科普文章雖然引人關注，卻並沒有觸及中國當局最不希望公眾看到的事實：疫情中心武漢並不缺少敢於揭露真相的醫生，缺少的是面對真相的體制。

所以，相關的討論還在，只不過引發討論的文章已經「被消失」了。