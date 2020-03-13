新冠肺炎疫情下，全球各地都出現口罩荒。台灣一度禁止口罩出口一個月，並實施各種措施穩定口罩供應。台灣總統蔡英文日前表示，台灣已做到「單日突破1千萬片的產量」。其中有一小部份，是由在獄中的餘（音譯）先生一個個親手造的。

餘（音譯）先生在10年前因持有毒品及武器被捕，現正於台北監獄服刑。疫情來襲前，他與其他獄友在桃園市一家縫紉工廠造囚衣。現在他們都自願趕工縫紉布口罩，希望增加產量以應付需求。