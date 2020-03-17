圖片版權 Getty Images Image caption 小湯山醫院

中國周一（3月16日）在首都北京的郊區重新啟用了一座SARS時期接收重症患者的標誌性定點醫院，用於應對新冠疫情。

小湯山定點醫院位於北京北端，距離中心城區約30公里。北京市疫情防控領導小組決定，從本周起重新啟用它，主要用於篩查從國外到訪北京旅客中的疑似病例，以及對一些非重症患者進行治療。

2003年，中國的首都成為SARS（非典/沙士）疫情的重災區。北京當局決定用七天時間建成了這座定點醫院，收治患者680人。2010年，北京已將臨時病房拆除。

重啟小湯山

圖片版權 Getty Images Image caption 2月16日小湯山醫院工地。早在1月23日，即武漢宣佈封城首日，北京當局便宣佈重啟小湯山醫院的計劃。

北京宣佈重啟小湯山醫院當天，正值北京推出新規、要求所有從境外抵京的旅客一律集中隔離14天之際。

中國媒體報道稱，小湯山醫院設立了1000餘張牀位，主要用於北京海關檢疫後有風險人員的進一步醫學篩查，包括對確診病例或疑似病例進行治療觀察等。

報道稱，小湯山醫院的百名醫護人員主要從市屬醫院中選派，包括呼吸、感染、重症、急診、兒科、放射等，並可以與北京其他的定點醫院進行遠程會診。

北京早在1月23日，即武漢宣佈封城首日，便宣佈重啟小湯山醫院的計劃。當局隨後調動近5000名工人進駐位於北京昌平的小湯山施工，重建病房、餐廳、鍋爐房、ICU等區域。新建病區病房為箱式房搭建而成。這些臨時房屋一共五排，每排三層。

北京並未公布小湯山醫院與其他定點醫院的具體分工差異，但BBC注意到，截至目前北京已有近20家醫院被列為新冠肺炎的定點醫院。其中，市級的有三所，包括地壇醫院、佑安醫院和解放軍第五醫學中心。

北京：新的「抗疫」戰場？

圖片版權 Getty Images Image caption 中國在過去一日新增確診病例數僅為21例，但值得一提的是，其中20例均為從海外"倒灌"的病例。

在小湯山醫院啟用時，中國整體的疫情已呈現好轉跡象。在武漢，用於收留輕症新冠病人的十餘家方艙醫院已經全部宣佈休艙。中國官方稱，從中國各省援助湖北的數以千計的醫生將在周二開始陸續撤離。

中國官方周二（3月17日）公布的最新數字顯示，中國在過去一日新增確診病例數僅為21例，但值得一提的是，其中20例均為從海外「倒灌」的病例。

中國境外的感染人數在兩天前已超過中國境內，歐美多國的疫情形勢日趨嚴峻。作為中國最主要的對外窗口，首都北京的壓力明顯增大，這可能是當局重開小湯山的重要原因。

據中國媒體報道，北京市新冠肺炎定點醫院地壇醫院連續兩周篩查從機場轉來的人員近千名，已發現確診病例23人。

在周一的一場國務院發佈會上，中國官員表示，從3月11日以來，中國陸海空口岸入境人員日均12萬人次。其中，乘國際航班入境的人員日均2萬人次，外國人佔比一成左右，這些人均是需要觀察的對象。

北京隔離和轉運隔離

圖片版權 Getty Images Image caption 抵達北京首都機場的入境人員將被統一運送至位于城市東北郊的中國國際展覽中心新館進行統一轉運。

目前，北京市已宣佈了嚴格的入境隔離措施。所有從中國境外到訪北京的旅客，都需要接受強制性的集中隔離，並且費用需要自理。有特殊情況的，經嚴格評估，可進行居家觀察。

根據規定，入境人員將被統一運送至位于城市東北郊的中國國際展覽中心新館進行統一轉運。如果是目的地為北京的旅客，將有大巴車把旅客統一轉運至北京市內的集中觀察點進行14天隔離。如果是目的地為中國其他省份的旅客，則由各自省份的救護車輛轉運至當地隔離。

BBC記者在北京看到，目前北京街頭幾乎所有的餐館、便利店和其他商鋪都在對顧客進行體溫檢測，並要求登記姓名、電話和身份證信息。北京還專門開發了名為「健康寶」的手機小程序，要求居民每天通過拍照「打卡」，在進出小區和寫字樓時必須出示。

截至北京時間周二（3月17日）中午，北京已累計確診415例，其中境外輸入確診病例41例，目前治癒出院病例366例。

此前，位於北京核心城區的復興醫院發生院內群體感染事件，導致至少36名院內人員感染，包括8名醫護人員，9名保潔人員，19名患者和患者家屬。由於勾起了人們對於SARS時期病毒在首都大肆擴散的記憶，北京一度風聲鶴唳。

「非典」記憶

圖片版權 xinhua Image caption 小湯山醫院

2003年，SARS疫情首先在中國廣東省順德市出現，隨後席捲中國全國，但當時疫情最為嚴重的地區並非廣東，而是北京，有超過2400人感染，147人死亡。

當年4月，北京市為了控制疫情，選址北京正北六環外小湯山的一家用於療養的醫院附近，在7天之內新建了專門接收SARS患者的院區。建築面積達到2.5萬平方米，可容納1000張病牀。在5月1日啟用後，1000多名醫療人員進駐醫院。

小湯山醫院在隨後兩個月內，收治了近700名SARS病人，佔據中國總感染人數的近七分之一，其中死亡人數8人，病死率相比其他地方較低。

2003年疫情結束後，曾經的臨時病房被廢棄。遺留建築雜草叢生，破敗不堪。

直到7年後的2010年4月，原北京市衛生局宣佈，拆除小湯山的SARS院區。2012年，小湯山醫院更名為「北京市小湯山康復醫院」，僅保留康復醫療職能。