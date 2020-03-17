中國前兩月工業消費投資大幅下滑 創「有記錄以來最低」

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中國國家統計局周一（3月16日）公布1至2月的經濟數據。多項數據創「有記錄以來最低」，反映出新冠疫情對中國經濟的巨大衝擊。

工業、消費、投資三項主要數據下滑都超過兩位數——規模以上工業增加值，同比下降13.5%；社會消費品零售總額，同比降20.5%；固定資產投資，同比下降24.5%。

三項數據都是歷史新低。

「疫情確實對當前經濟運行造成了比較大的衝擊，」中國國家統計局新聞發言人毛盛勇表示，但疫情對中國經濟的影響短期來看總體是可控的，1至2月份國民經濟經受住了新冠肺炎疫情衝擊。

中國今年1-2月工業、投資與消費大幅萎縮

「有記錄以來最低」

三項創下歷史新低的經濟數字，遠低於預期。

路透社調查預估，工業增加值同比下降1.5%，實際為下降13.5%；預估消費總額，同比降0.8%，實際為同比降20.5%；預估投資同比下降2.8%，實際下降24.5%。

數據下降與實際感受相符。疫情爆發後，中國先「封城」，再「封省」，湖北之外雖沒有被封，大部分老百姓也足不出戶，不再逛街、聚餐、旅遊和看電影。

這個與美國經濟總量不相上下的超級消費大國，開始感受到巨大的需求衝擊。

熱鬧的春節消費季，有的如電影業一般，被直接清零；有的如汽車銷量遭重創，2月上半月同比下降92%。

工業生產也如出一轍。春節後，由於擔心工人密集的車間成為疫情擴散的溫牀，中國各地復工日期一推再推。

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中國官方3月7日的數據顯示，返鄉農民工中還有40%尚未返崗復工。因此，失業率隨主要經濟數據下跌而升高。2月全國城鎮調查失業率錄得6.2%，此前兩個月分別是5.2%和5.3%。

相比之下，中國的房地產價格雖然漲幅放緩，但還比較堅挺。

2月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比升5.8%，漲幅不及上月的6.3%且為2018年7月以來最低，房價同比連漲53個月。環比而言，房價跟此前一個月持平，終結了2015年4月以來，連續57個月的上漲。

值得一提的是，社會對口罩、防護服、酒精等消毒用品的需求急劇攀升，相關產品產能在很短的時間內就得到了極大的提升。

比如口罩，1-2月份新增加的口罩產品產量同比增長了2.9倍。口罩日均產量已經達到了1.16億隻。

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2020年經濟增長目標多少？

毛盛勇在發佈會上表示，中國宏觀調控對沖政策有力有為，完成全年目標的信心沒有改變。

中國一般會在3月的全國「兩會」上宣佈當年的GDP增長目標，但疫情影響下，「兩會」延後召開。

不過2019年「兩會」時，中國國務院研究室負責人在發佈會上表示，預期目標符合全面建成小康社會要求，今明兩年GDP增速只要保持6.2%左右，就可以實現到2020年比2010年翻一番的目標。

去年底，中國官方智庫社科院建議將中國2020年經濟增長預期目標設定為6%左右，指因6%左右的增速能夠實現兩個翻一番目標，而且能夠支撐充分就業目標的實現。

「保6」的說法開始被逐漸提及。不過疫情對改革開放後中國經濟造成「巨大衝擊」。「保6」的聲音幾乎消失，中國似乎已經把經濟發展的重點放在「保就業」上。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國官方3月7日的數據顯示，返鄉農民工中還有40%尚未返崗復工。因此，失業率隨主要經濟數據下跌而升高。

中國國務院總理李克強在3月10日國務院常務會議上表示，所有相關部門在考慮全年工作的時候都要把「穩就業」放在重中之重的位置，「只要今年就業穩住了，經濟增速高一點低一點都沒什麼了不起的」。

3月隨著中國疫情趨緩，逐漸復工復產，再加上前期壓抑的一些經濟活動會逐步釋放，專家預計三月開始中國經濟數據將開始觸底反彈。二季度經濟應該會比一季度有明顯的回升。

然而，疫情雖然在中國趨緩，卻在全球開始蔓延，對中國經濟企穩回升帶來負面影響。投行Pantheon首席亞洲經濟學家比米什（Freya Beamish）表示，疫情在中國以外蔓延，對全球需求影響可能更大，發達國家民間消費增長減弱，對中國有「第二輪衝擊」。