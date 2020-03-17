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中國國內感染的新冠確診病例數字直線下降，而疫情在其他國家蔓延。有些在疫區生活的海外華人據報為躲避疫情而返鄉，有曾在國外旅行、留學或經商的人回到中國後確診。

中國內地和香港澳門開始將防疫焦點轉為防控從中國外疫區入境的人士。中國政府稱「境外輸入」已成為防疫重點。

入境中國後如何隔離

中國政府在16日的新聞發佈會上稱，3月11日世界衛生組織宣佈新冠疫情「全球大流行」後，中國陸海空口岸入境人員日均達到12萬人，其中，乘國際航班入境的人員日均2萬人，外籍人士佔一成左右。

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中國大陸的一線城市大多要求從境外來的人實施物理隔離。在海關口岸、中途交通、家屬社區三個地方分層實施防疫措施。

在北京，從3月16日起，全球所有國家包括港澳台地區的人來京，除特殊情況外，均需要到集中觀察點，進行14天的隔離觀察。

在上海，16個國家被列為「防疫重點國家」，過去14天內到過這些國家的人進入上海，需要集中或居家隔離。這些國家包括韓國、日本、伊朗、意大利、法國、西班牙、德國、美國、英國、瑞士、瑞典、比利時、挪威、荷蘭、丹麥、奧地利。

浦東新區政府表示，截至3月13日上午7時，浦東為防止新冠疫情輸入，已投用18個隔離點，共接收機場轉送重點國家入境人員4961人。

在交通方面，北京和上海的機場對來自需隔離國家的航班設置了專用停機位，到達旅客經專用通道過關。下機前，海關會派人在機上進行體溫篩查、信息查驗，若發現發熱或疑似新冠肺炎旅客，將直接送至定點醫院。

通過檢疫的人乘坐政府防控部門安排的接駁巴士或私家車離開機場後，前往家中或集中隔離點。

如果在家隔離，隔離對象在抵達小區後還需要簽署《居家隔離健康觀察承諾書》，由社區工作人員不定時通過微信與隔離人員發起位置共享。

另外，在其他一些市級和縣級地區，海外華人華僑、港澳台和留學生被要求通告行程。如果隱瞞出行信息，有可能觸犯法律，受到行政拘留。

澳門和香港

圖片版權 Getty Images Image caption 香港在過去一周內三次發佈紅色外遊警示。

澳門從18日起，將禁止所有非本地居民進入澳門，中國大陸、香港和台灣居民除外。

香港已從2月8日起對中國內地旅客實施14天強制隔離檢疫。香港特首林鄭月娥3月17日稱，可能擴大範圍，從19日起要求所有由外國入境香港的人都要強制隔離14天。這一消息尚未得到官方正式宣佈。

香港在過去一周內三次發佈紅色外遊警示。過去兩周香港新增57例新冠病毒確診病例，其中約九成是輸入性病例或其密切接觸者。