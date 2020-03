中美媒體戰再度升級 美國三家報社記者被驅逐出境

圖片版權 Getty Images Image caption 《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》2020年年底前記者證到期的美籍記者從即日起4天內向中國外交部新聞司申報名單,並於10天內交還記者證。

中美媒體戰再度升級,北京要求美國三大新聞媒體《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》部分美籍記者交還記者證,今後不得在中國,包括香港、澳門地區繼續從事記者工作。

3月17日,中國突然在夜間宣佈對美國五家媒體採取反制措施,以報復美國最近將中國媒體機構列為外國使團,並限制在美人數等決定。

目前尚不清楚本次被中國驅逐的美國駐華記者總人數,但估計在10人左右。

《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》將損失多名記者,這三家機構是否能夠再派記者填補空缺,還不得而知。但外界普遍估計,他們中很多有多年的中國採訪經驗,勢必影響這幾家媒體對中國的報道能力。

中國宣佈的措施包括:

要求美國之音、《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》、《時代周刊》這五家美國媒體駐華分社向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產信息等書面材料;

要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》2020年年底前記者證到期的美籍記者從即日起4天內向中國外交部新聞司申報名單,並於10天內交還記者證,今後不得在中國大陸,以及香港、澳門繼續從事記者工作;

針對美方對中國記者在簽證、行政審查、採訪等方面採取歧視性限制措施,中方將對美國記者採取對等措施。

中國這些決定旨在報復美國政府「對中國媒體駐美機構和人員的正常新聞報道活動無端設限,無理刁難,不斷升級對中國媒體的歧視和政治打壓」。

圖片版權 EPA Image caption 中美之間的對抗並沒有因為新冠疫情而緩和,反而出現了更多的對立,從病毒的起源擴大到假新聞和污名化指責。

中國所稱的歧視和政治打壓包括2018年12月美國司法部要求中國官媒中國環球電視網(China Global TV Network,簡稱CGTN)登記成為「外國代理人」(foreign agent)。

另外,2020年2月美國將五家中國媒體駐美機構列為「外國使團」,對中國新華通訊社、中國環球電視網(CGTN)、中國國際廣播電台(CRI)、《中國日報》發行公司,以及《人民日報》發行商美國海天發展公司限制人數。

中國認為,這是變相大量驅逐中國媒體的記者。作為初步回應,中國已經驅逐了《華爾街日報》的三名駐華記者,不過當時中國公開說的理由是因為該報刊發了標題為「中國是真正的亞洲病夫」(China Is the Real Sick Man of Asia)的評論文章,而《華爾街日報》拒絶道歉。

中國在驅逐了美國三家媒體的部分記者後仍然強調,歡迎各國媒體和記者依法依規在中國從事採訪報道工作,並將繼續提供便利和協助, 但反對針對中國的「意識形態偏見,反對的是借所謂新聞自由炮製假新聞」。

由於中國通常只給外國駐華記者一年期的簽證和記者證,因此於年底前到期的記者證被吊銷可能影響這三家媒體的很多記者。

美國國務卿麥克·蓬佩歐對中國的決定表示遺憾,並希望北京重新考慮。他說,在全球新冠病毒危機時刻中國採取這一行動,將剝奪世界了解中國的信息。

這三家被中國驅逐記者的美國媒體,以往曾報道過有關中國的敏感問題,包括新疆維吾爾人教育營、中國領導人包括習近平的親戚所牽涉的隱秘財富問題等。

觀察人士普遍認為,禁止這三家美國媒體的記者離開中國大陸後繼續在香港和澳門工作,是這兩個中國特區的新聞自由進一步受到侵蝕的明顯信號。

在中國本次宣佈驅逐美國駐華記者之前,中、美之間在新冠病毒起源問題上針鋒相對,互相指責。彼此之間的對立,是繼中美貿易戰簽署第一階段協議後兩國關係再次緊張。

新冠病毒來源地之爭

中美之間的媒體戰,以及圍繞新冠病毒來源的輿論戰,一波未平,一波又起。

中國宣佈新規前一日,美國總統特朗普在推特上稱新型冠狀病毒為「中國病毒」。這一稱呼引來大量批評他涉嫌種族歧視的聲浪。

17日,特朗普承認他是有意使用這一稱呼的。在白宮簡報會上,當被問到為什麼用「中國病毒」一詞時,他說:「中國宣傳錯誤的信息,說我們的軍隊帶來了病毒。與其爭論,我要以它的來源地來稱呼它,它的確來自中國。」

記者追問,以地名來稱呼傳染病病毒是污名化行為,特朗普對此有何看法。他回答:「我不這樣認為。我認為,說我們軍隊帶來了這個病毒才是污名化。」

特朗普指的是中國外交部發言人趙立堅早前的爭議性發言,趙立堅上周在推特上表示,病毒可能是由美軍帶到武漢的。

中美媒體戰近期時間線

2月3日:《華爾街日報》刊發美國巴德學院教授沃爾特·羅素·米德(Walter Russell Mead)的評論文章時,以《中國是真正的「亞洲病夫」》為標題。

2月18日:美國認定五家中國官方媒體機構為「外國使團」,等同中國政府的一部分。

2月19日 :中國吊銷美國《華爾街日報》(The Wall Street Journal) 三名駐北京記者的記者證,並限定他們5天內離境。

3月3日:美國宣佈對五家中國官方媒體的駐美機構實施僱員數量限制,要求削減60名中國籍僱員。

3月12日:中國外交部發言人趙立堅在推特上稱,新型冠狀病毒可能是由美軍帶到武漢。

3月13日:美國國務院召見中國駐美大使崔天凱,就趙立堅的言論表示抗議。

3月16日:美國總統特朗普在推特上稱新型冠狀病毒為「中國病毒」。

3月17日:北京要求三家美國媒體的部分美籍記者上交記者證,且今後不能在中國內地、香港和澳門從事記者工作。五家美國媒體需上報人員、財務等信息。