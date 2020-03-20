新冠疫情發展的速度和廣度都超過人們的預期。疫情對經濟的衝擊，一點也不比對醫療系統的衝擊弱。

美國股市頻頻熔斷，以至於短短半個月，下跌的幅度和速度多次創造歷史。

經濟學家討論的焦點，也從「是否會有經濟衰退」，逐漸變為「會有一個什麼樣的經濟衰退」。

疫情最先爆發的中國面臨經濟衰退的壓力。經濟學人智庫（EIU）向BBC中文表示，預計中國今年GDP增長率會大幅下調到2.1%。

對於中國而言，新冠疫情對經濟的影響至少有三個不容忽視的重點：

作為疫情最先爆發地，中國採取最嚴格的封鎖和隔離政策，使經濟活動整體「冰凍」；

中國人均GDP剛剛超過一萬美元，正在努力轉型跨過「中等收入陷阱」，疫情打斷了這一進程；

中國作為「世界工廠」，疫情使全球意識到，過於依賴中國生產能力存在風險，「產業鏈洗牌」之說甚囂塵上。

供給與需求雙冰凍

經濟學家中流傳一則老笑話——「只要教會一隻鸚鵡說『供給』和『需求』，它也能稱為經濟學家。」

然而，當一個經濟體的供給和需求同時冰凍，這只鸚鵡或許也只好搖頭不語。

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需求一端，疫情爆發後，中國先「封城」，再「封省」，湖北之外雖沒有被封，老百姓也足不出戶，不再逛街、聚餐、旅遊、看電影。

熱鬧的春節消費季，有的如電影業一般，被直接清零；有的如汽車銷量遭重創，2月上半月同比下降92%；甚至能源需求也一降再降，過剩的原油裝在船裏，飄在海上，因為找不到買家而無法靠岸。

空無一人的店鋪，傷害的不僅是企業，還有就業。西貝蓨面村在中國400多家門店，停工不到一個月，就出現資金鏈斷裂的風險——由於每月工資開銷達1.56億元，如果三個月疫情還不過去，企業將難以為繼，2萬多個工作機會隨即消失。

圖片版權 Getty Images Image caption 疫情期間，空蕩蕩的北京大興國際機場。

生產一端，難的是春節後復工，由於擔心工人密集的車間成為疫情進再擴散的溫牀，這個「世界工廠」的復工日期一推再推。

這場風暴的中心湖北也是中國四大汽車生產基地之一，僅整車廠就有東風本田、神龍汽車、東風乘用車等10家，年產超過200萬輛，再加上數以千計的零部件廠商，都不得不在疫情影響下停產等候復工。

這種效應如多米諾骨牌一樣，通過產業鏈傳導，越複雜、技術含量越高的產品，受到的影響越大。

無論在中國的哪個角落，都能感知這場「經濟急凍」，但當揭開冰山一角，看到數據時，還是令人倒抽一口涼氣。

中國官方公布的2月中國製造業採購經理指數（PMI），僅為35.7%，大幅下降14.3個百分點，為有記錄以來最低。這一指數一旦低於50%，代表製造業進入衰退。

而原本路透調查預估的中值為46%。數據一齣，「超預期」，「急跌」，「史上最差」這些表述遍布新聞標題。隨後服務業PMI數據甚至更差，用詞也變成「腰斬」，「信心分化」，「慘過金融海嘯」。

1至2月的官方數據顯示，工業、消費、投資下滑都超過兩位數——規模以上工業增加值，同比下降13.5%；社會消費品零售總額，同比降20.5%；固定資產投資，同比下降24.5%。

三項數據都是有記錄以來最低。

經濟學人智庫（EIU）向BBC中文表示，該機構預測中國今年一季度GDP將面臨同比7%的萎縮，全年GDP增長率從5.4%，大幅下調到2.1%。中國未來經濟復蘇更可能是「U形」而非「V形」。

中國今年1-2月工業、投資與消費大幅萎縮

經濟轉型受到的影響

這場疫情來的不是時候。一方面，中國經濟已在承受下行壓力，另一方面，中國經濟正在努力轉型升級，試圖跨過中等收入陷阱。

中國清華大學國家金融研究院院長朱民認為，中國人均GDP達到一萬美元，中國從今年開始開始走向高收入國家階段，能不能跨越中等收入陷阱成為核心問題，而正在此時發生疫情。

中國在改革開放後，利用人口紅利，搞大規模低水平的製造業，以及大量基礎設施建設，經濟總量不斷走高，然而這些「低垂的果實」已被摘完。

此時，擺在中國面前的中等收入陷阱裏，有深陷其中的墨西哥、巴西、馬來西亞；往前望，是鳳凰涅磐的台灣、韓國、新加坡。

能不能跨過去，成為中國最近兩年的經濟主題——「一帶一路」在地域上擴展中國以外的需求，「中國製造2025」是科技含量上向更高層級發展，加大服務業比重是在結構上優化，三個維度不同，但都為創造新動能，邁過陷阱。三者都在疫情面前停下腳步。

哈佛大學肯尼迪學院學者歐緯倫博士（William Overholt）此前表示，中國如果處理不好經濟，像日本一樣陷入停滯，情況將更糟，因為中國收入水平還遠不及日本，中國人不會滿足這一水平，不滿會轉變為政治上的巨大壓力。

產業鏈轉出中國？

這場疫情還有一個意想不到的副作用。過去二十年全球經濟高度產業鏈化——國際公司往往自己不具備生產能力，而是外包給一系列企業，提供各類零件乃至組裝，而這些廠商大多位於中國。

疫情衝擊下的痛感，讓眾多企業，特別全球化浪潮中如魚得水是跨國大公司猛然驚醒，「太多雞蛋都放在中國這只籃子裏」。這種風險意識，可能在疫情過後變成行動，新一輪產業鏈洗牌在所難免，中國是否還能一家獨大？

但也有經濟學家辯解，產業遷徙短期之內並不容易實現。

環顧世界，有的國家比中國的勞動力成本更低，比如越南和孟加拉；有的國家比中國基礎設施更好，包括大部分富裕國家；有的則享有與中國體量相當的國內市場，如印度。但是沒有一個國家能集三者為一身。

路透社分析稱，儘管整個產業鏈的上下游關係以及服務配套，是經過長期以來市場尋求供給與需求所形成的，尚難在短時間內尋找替代，但不能低估全球疫情迅速擴散對全球產業鏈的負面影響，中國官方在加緊醞釀針對性措施為外貿企業提氣增力、加速企業多元化布局，同時更意在穩定國際供應鏈，鞏固自身產業鏈優勢。