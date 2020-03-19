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當地時間周四（3月19日）晚，中國官方發佈了對武漢疫情「吹哨人」李文亮醫生有關情況調查的通報。

武漢市中心醫院的眼科醫生李文亮是受到當地警方訓誡的八名吹哨人之一。他們曾在去年12月疫情爆發之初向周圍朋友和親人發出警示。

李文亮因感染病毒於2月6日不治身亡，享年34歲。

李文亮之死在中國民間迅即引發強烈的憤怒、悲慟和要求言論自由的呼聲。曾有分析人士認為，這樣的反應凸現中國民眾對政府的不滿空前高漲，「中共遭遇空前危機」。

2020年2月7日，也就是李文亮去世後第二天，中國國家監委成立調查組赴武漢開始調查。

調查報告說了什麼？

40余天后，調查報告終於面世。那麼報告到底說了些什麼呢？

一、為李文亮醫生定性：他是「2019冠狀病毒疫情的吹哨人」，重新講述了一遍李文亮轉發、發佈有關微信信息的背景和過程。

二、為武漢警方行為定性：武漢市公安局武昌分局中南路派出所「對李文亮醫生出具訓誡書不當，執法程序不規範」。

三、詳細公布了李文亮醫生的發病、治療、搶救以及撫恤、善後等情況。

四、建議湖北省武漢市監察機關對此事進行監督糾正，督促公安機關撤銷訓誡書並追究有關人員責任，及時向社會公布處理結果。

但是通告也指出，武漢市公安局是「按照武漢市關於不明原因肺炎疫情防控工作安排......依據傳染病防治、治安管理等法律法規，以及市衛健委的情況通報」，對在網上出現的轉發、發佈SARS等傳染病信息情況進行的調查處置。

通告沒有對武漢市、衛健委以及有關「法律法規」置評。

官方如何詮釋？

中國官方媒體新華社、中共喉舌《人民網》等在同告公布的同一天還刊登了《國家監委調查組負責人答記者問》。

文章開篇即說，「近日，調查組負責同志接受記者專訪，回答了有關問題。」但是，文章既沒有明確表示這個「近日」是哪一天，也沒有具名負責同志的姓名。

不過，這位負責人在答記者問最後再次為李文亮「定性」，稱他「就是在疫情防控中英勇奮戰、作出貢獻和犧牲的醫務人員隊伍中的一員。」

他還說，「一些敵對勢力為了攻擊中國共產黨和中國政府，給李文亮醫生貼上了對抗體制的『英雄』、『覺醒者』等標籤。這是完全不符合事實的。

他說，李文亮是共產黨員，不是所謂的「反體制人物」。那些別有用心的勢力想煽風點火、蠱惑人心、挑動社會情緒，注定不會得逞。

圖片版權 Xinhua Image caption 3月10日習近平視察武漢

時機與反響

2月7日，李文亮去世第二天北京即成立調查組赴武漢開始調查。此後一個多月，對此項調查為什麼如此難產的質疑多次湧現。

外界注意到，北京除了在調查組派出之後的第二天告知公眾他們已經抵達武漢後，一直沒有發佈過消息。

3月10日，中國領導人習近平視察武漢，傳達出武漢疫情防控初步告捷的信號。

李文亮調查通告發佈的同一天也就是3月19日，中國官方宣佈新增本地確診案例「歸零」。

在中國新浪微博上，短短幾小時，#李文亮醫生有關情況調查通報#閲讀即超過2億，討論數萬，公眾對此關注程度之高可見一斑。

留言中對調查報告「輕描淡寫」的不滿評論並不在少數。有網民說，調查報告「畫了個句號，但也留了個問號」。

這個問號或許涵蓋著多少問題。一個李文亮有了結果，其它吹哨人呢？一個派出所被問了責，其他負責人、體制呢？今後會不會再有「李文亮」？