圖片版權 Getty Images Image caption 3月17日，武漢街頭的隔離欄仍未拆除。

中國新冠疫情中心武漢市的市長周先旺3月18日前往百步亭生鮮市場等幾個地點視察，此行突出兩個重點，一是強調各地要繼續抓好疫情防控，同時要為恢復正常生活經營做好凖備。

武漢市曾因允許百步亭社區在1月舉辦「萬人宴」遭受大量批評，如今周市長來到這裏，可能是想展示疫情中心的防控迎來重要拐點。根據中國衛生健康委員會通報，3月18、19日，中國內地新冠肺炎新增確診病例均為境外輸入。包括武漢在內，中國內地的官方通報本地新增確診病例連續兩天為零。

疫情爆發兩個多月以來，中國第一次回到了本地新增為零的「原點」，各地政府正想辦法在保證疫情不反覆的情況下恢復生產生活。但同時，伴隨其他國家與地區的疫情逐漸加重，以北京為首，中國正採取越來越嚴格的措施應對新壓力。

搖擺不定的解禁

中國領導人習近平3月10日視察武漢後，當地的官方確診數字便直線下降。3月11日，武漢當局通報新增確診病例自2月來首次降至個位數，之後幾天一直保持個位數水平。

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「清零」讓家住武漢的文新十分興奮。「等這一刻好久了，這才是我心中真正的拐點，」他告訴BBC中文。

武漢「封城」以來，他一直留在家中，至今仍不能自由進出小區，吃飯都由社區集中採購送到每座樓，或是通過一些在線購物平台購買。周四的消息讓他鬆了一口氣，但仍不能打消他的擔心。

「現在還不能完全心安，」他說。「這個病毒潛伏期很長，還有可能潛在的傳染源，等到社區連續14天沒有新增時，我才可能放心。」

出現首次「清零」後，武漢開始逐漸放開社區管控。19日，武漢新冠肺炎疫情防控指揮部發佈通知稱，允許「無疫情小區」與「無疫情村」居民在一定條件下活動。其中允許「無疫情小區」居民「分批、分時段、分樓棟」在小區內進行非聚集性的個人活動。如果該小區連續七天沒有新增確診病例出現，還可恢復小區內的便利店、小菜場等正常營業。

除武漢外，湖北一些地方也在逐漸放開出行限制，但政策似乎搖擺不定。3月18日，《人民日報》等媒體轉發湖北黨報《湖北日報》報道稱，除離鄂（湖北）離漢（武漢）防疫卡點外，湖北省內的其他防疫卡點均可拆除，以方便人員流動。但之後《人民日報》與《湖北日報》網站的鏈接均失效。

圖片版權 Getty Images Image caption 儘管中國各地封城措施開始鬆動，但由於缺乏統一標凖，各地民眾復工之路仍然一波三折。

住在黃岡的趙豐稱，他所在的縣目前還是有很多防疫卡點，不過管理比之前「松了很多」。現在湖北各地政策不一樣，出行仍是一件「麻煩的事」。

來自潛江的阿貴最近兩天接到通知，可以返回工作所在的深圳復工。他告訴BBC中文，現在大部分湖北人仍然處在「被困狀態」，不同省、市甚至社區對湖北人的接納態度都不同。

「最好的地方現在憑借湖北健康碼就可以不用隔離，正常工作，有些地方強制湖北人使用自費住進酒店隔離，甚至有的地方仍然拒絶湖北人返工。總之，太艱難了，」他說。

輸入型病例成最大威脅

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在此之前，中國多地已經連續多日無新增病例出現。但是有專家提醒，這並不意味著中國的疫情可以預期在短期內結束。

「作為一個絶對數字，中國還沒到（清零的）那個地步，不過他們正在逐步接近這個水平，」香港城市大學副教授、公共衛生管理專家唐寧思博士（Dr Nicholas Thomas）說。「但現在的問題是輸入型病例，看現在北京的情況就可以知道了，」他告訴BBC中文。

本周一，中國以外國家的確診病例數量首次超過中國境內，中國的防疫重點也轉為境外輸入。首都北京作為中國最重要的國際樞紐之一，首當其衝站上了前線。

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北京市疾病預防控制中心副主任龐星火稱，截至3月18日24時，北京共有境外輸入確診病例64例，成為中國最多輸入型病例的城市。北京衛健委稱，截止目前北京已連續12天無本地新增病例出現。

為了嚴防疫情擴大，北京採取了空前強硬的措施。3月19日，中國民航局、外交部等五部委發佈公告，決定調整目的地為北京的部分國際航班改由天津、呼和浩特、太原等地入境。當天北京當局還發佈通告稱，即日起所有境外入京人員，除70歲以上老人、孕婦等幾類人群外均需送往集中觀察點隔離14天，不再允許居家隔離。

此前，北京已經對所有從境外抵京人員在抵達後立即實施分流管理，當局還建議，在海外的留學生如果不是「十分必須」，應暫停回國。

中國疫情的可能變化

北京還承受著作為首都的防疫政治壓力。中國黨媒小報《環球時報》3月19日引述多名中國體制內研究人員表述稱，被推遲的2020年「兩會」預計會在4月底到5月初舉行。此前路透社也有同樣報道。

圖片版權 Feature China/Barcroft Media via Getty Images Image caption 武漢方艙醫院休艙，輸入型病例成為中國防控疫情的新重點。

唐寧思指出，預計「兩會」仍難在「清零」的狀態下召開。「在政治上來看，中國政府非常渴望向中國和世界展示一切已經回到正常，」他說。「我覺得他們很難找到所有病例，他們會說他們已經找到了大部分病例，但還有那些沒有症狀或是近期才被感染的人很難一一確認，所以我認為未來這個疫情還會在中國持續一段時間。」

他同時提醒，接下來中國的疫情可能出現變化。

「未來幾周內我們可能會看到情況相對平靜，但之後我們可能會看到那些輸入型確診病例在中國傳播開，之後的防控措施可能不會是全市範圍的，而是相對嚴格但有限的，比如自我在家隔離和整棟大樓隔離，」他說。「從這個意義上講，接下來的疫情會更受控。」