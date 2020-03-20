Image caption 在摩洛哥的機場上，大批旅客等候離開。（照片由受訪者提供）

香港市民陳先生3月初與太太以自由行模式前往非洲摩洛哥旅行，原本的沙漠浪漫之旅，變成了滯留當地，四處尋找機票。最後不得不繞道英國尋求返回香港，度假之旅成了一場逃難式的奔波。

陳先生這樣的外遊者還引起香港當地的擔心——政府嚴陣以待，要求這批回家的人接受檢疫和隔離，避免境外輸入病例令當地疫情惡化。

香港近期確診的新冠病例，大多有外遊紀錄，其中部分人不是因為工作需要或留學而出行，而是單純去旅行。像陳先生這樣一度之流摩洛哥的香港居民有上百名之多，因為當地3月中突然宣佈，全面禁止國際航班，觸發大批旅客滯留。

去旅行的香港人在外地被困的消息傳出後，引發網上討論，許多網民認為在疫情蔓延時仍然堅持去旅行，不值得同情，過程中亦可能增加感染或傳播病毒的風險。

度假變逃難

約30歲的香港市民陳先生3月初與太太以自由行模式前往非洲摩洛哥旅行，原本的沙漠浪漫之旅，變成了滯留當地，四處尋找機票的彷徨逃亡記。

3月初，摩洛哥只有零星從外地傳入當地的確診新冠病毒個案。陳先生認為，比起香港還要安全，加上已為旅程籌備大半年，所以決定如期前往。

但摩洛哥鄰近歐洲，西班牙及歐洲多國疫情越來越嚴重，逐步加大防疫力度，採取嚴格封關措施，限制航班升降。

陳先生原本計劃3月24日才回程，但在15日左右就聽說了摩洛哥將會限制航班的消息。

起初，他見當地疫情未有更嚴重，沒有打算即時離開，但慢慢發現自己前往的旅遊景點，遊客疏落，酒店內的人，許多也在打聽有沒有航班離開，他才驚覺事態不對。

「我們參加一個沙漠旅行團，只有我和我太太，該處專門做遊客生意的餐廳只剩下一、兩桌客人，導遊跟我們說，這個月是旺季，不可能沒有人，但街上真的遊客不多，而且導游說我們之後就再沒有團會出發，所有預約都取消。」

Image caption 陳先生和太太兩人包了一個沙漠團。（照片由受訪者提供）

和摩洛哥往來較多的西班牙確診數字不斷上升，他從當地人了解到，其實摩洛哥醫療設備較落後，一般有事都是靠西班牙，當地人防疫意識不足，口罩供應短缺，如果個案增加，也會很危險。

當地亦出現排華情緒，兩人曾經遇到在街上，有人指著他們罵「coronavirus（冠狀病毒）」。

在這種氛圍下，他和太太都沒有心情繼續玩樂，所以決定盡快離開。

「在摩洛哥，我們不熟悉訊息來源，不知政策何時公布，所有的未知都令你很不安，我們無法看電視，只有靠網上的英文報導，當時香港媒體也尚未關注，」他回憶說，「資訊太複雜，你不知道哪個方法離開有保障，我們最初花6、7000港元購買飛往土耳其的機票，但這張機票的出發日期只是比我們原定離開的24日早幾天，所以繼續在網上找航班，見到有更早日期離開就繼續買，之後又買了一張機票前往芬蘭，但出發日期依然只是20日左右，前前後後買了四張機票，花了2、3萬港元，我就是想離開摩洛哥。」

Image caption 摩洛哥鬧市有別於旅遊旺季。（照片由受訪者提供）

摩洛哥政府在3月12日先暫停飛往西班牙的航班，之後突然宣佈3月15日開始，把禁令擴展示所有國際航班，當地機場訊息非常混亂，有些飛機如期起飛、亦有飛機延誤，個別政府獲准安排飛機接走在當地滯留的人。

陳先生和太太試圖在菲斯的機場碰運氣，但機場內一些職員被大批遊客包圍下跑走，「說不關我事的，然後關燈」，大批旅客彷徨無助滯留該處。

「好像把我們當成過街老鼠，」他這樣形容。

彷徨無助之際，陳先生認識同樣被困當地的其他香港人，他們透過社交平台和各種途徑，加入了一個有幾十人面對同樣困境的群組，一起交換消息尋找方法離開摩洛哥。

求助中港政府

他說，曾經向中國和香港政府求助，但得不到積極回應。

「我們一知道鎖國時，已經問過（香港）入境處，但處方告訴我沒有摩洛哥封城的消息，然後叫我們求助中國使領館，但大使館方面只弄了一個微信公眾號叫我們關注，從頭到尾，都沒有立案登記我們的資料。」

後來，身在香港的立法會議員收到香港人求助後公開事件，入境處表示，接獲百多宗求助個案，將積極跟進和協助當地港人離開。

陳先生在港府提供協助前便先行離開。

Image caption 摩洛哥遊戲景點大部分只剩下當地人。（照片由受訪者提供）

他在當地認識了持英國國民海外（BNO）護照的港人，BNO是香港主權移交前英國向港人批出沒有居留權的護照。這些BNO持有人曾經向英國使領館求助，他們提早接獲英國政府通知，得悉英國方面安排了新增的特殊航班，可以讓他們離開。

英國政府和摩洛哥政府協調後，特別加開了100班飛機接走遊客。這些特殊航班在運作上，並不限於只接走英國國民，而是航空公司獲准加開航班後，循正常途徑售出機票，其他國籍的人都可以申請。

如果不是BNO持有人提前從英國外交部職員得知消息，機票可能早被搶光。

陳先生和太太在17日凌晨12時許，睡夢中被其他港人弄醒獲告知相關消息，及時買到這張當天下午約1時前往英國的機票。

「我體會到，你在海外遇難時，香港和中國政府不一定幫得上忙，」他說。

但出發的機場位於馬拉喀什，距離他們所在的城鎮約500多公里，一行人趕緊包車，凌晨坐了6小時的車趕路前往機場。陳先生形容當時很緊張，因為當時未清楚航班接不接受香港特區護照的人，也擔心航班又因為特別原因被取消。

最終，他們順利乘坐飛機逃離摩洛哥抵達英國，入境英國時並沒有受到特殊安排。

但英國確診數目仍然不斷上升，陳先生表示，十分擔心受疫情影響，不會在英國四處旅遊，只會在酒店自我隔離，並在酒店內解決膳食問題，在外的時間一定會戴口罩，做好個人衛生，20日回香港，並按政府要求自我隔離14天。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國機場有旅客做足防護措施。（圖中並非受訪者）

「承受教訓」

港人被困境外向港府求助的消息傳出後，不少香港網民認為，如果是工作需要或留學等必要情況仍然情有可原，但單純去旅遊就是非必要的行為，增加了疾病傳播風險，反對政府用公帑或包機接濟這些不聽勸告的旅客。

陳先生坦言是有少少（一點）後悔去旅行，「當時並沒有外遊警示，港府都沒有警告，人家罵我也沒辦法，我出發時當地只有兩宗個案，想不到它會這樣做，也想不到封關影響這麼嚴重。」

「在網上見到批評，我都有點介意，我們不是想花公帑，只是想政府發聲，特許一些航班讓我們離開，我們當時是有錢也買不到離開的機會，不是想政府免費包機，只要做到英國這樣就足夠。」

香港行政特首林鄭月娥是在3月10日首次呼籲市民避免不必要外遊，此前，政府一般是建議市民切勿前往疫區，而當時只有零星個案的摩洛哥不在此列。

3月17日，林鄭月娥宣佈，除了中國大陸、澳門和台灣外全球各國發出紅色旅遊警示，所有入境者均需接受強制家居隔離14日。對於來自中國大陸的旅客，香港已從2月初開始實施了強制檢疫。

在政府作出呼籲和發出旅遊警示前，已經有不少香港遊客和旅行團已經身在外地，包括陳先生這群被困摩洛哥的香港人。

「真的很不安、緊張和焦慮，也不想面對被人在網上責怪，我自己已經承受了很大的教訓，」他說。

（按受訪者要求，陳先生為化名）