圖片版權 Reuters Image caption 林鄭月娥否認「封關」太遲，強調措施是按疫情發展決定。

香港新型冠狀病毒確診個案近期激增，行政長官林鄭月娥周一（23日）宣佈大規模擴大抗疫措施，周三凌晨起，從中國大陸，澳門和台灣以外地區乘坐飛機抵港的人所有非香港居民，將不准入境，香港機場將停止一切轉機服務，並要求所有入境人士──無論是否香港居民──都要強制家居檢疫14天，以及研究修例禁止酒吧和食肆賣酒。

首次因疫情「封關」

香港近日每天都有幾十宗新增個案，根據香港衛生防護中心在周一下午公布的數字，香港累計有356宗確診個案，新增個案大部分來自境外輸入或曾與確診者有密切接觸。

為了防止境外輸入病例，港府加大防疫力度。

特首林鄭月娥宣佈周三起實施「封關」措施，從大陸丶澳門丶台灣以外地區坐飛機抵港的非香港居民，不准入境，而如果非香港居民在大陸丶澳門丶台灣等地入境，但14日內去過其他地區，也不准入境。

圖片版權 AFP Image caption 近期乘坐飛機抵達香港的人士防護措施上各顯神通。

港府特別要求，所有來自歐美的人無論有無病症，都會被要求做病毒檢測，以及早發現無病症的潛在確診者。

香港原本已要求澳門丶台灣以外地區入境的人士被強制家居檢疫14天。林鄭月娥周三加碼，加入澳門和台灣，所有抵港人士──無論是否香港居民──均要家居隔離14天。

近期，入境香港的非香港居民數字已經大幅減少。根據香港入境處數字，3月22日只有約1.2萬人入境，當中1.1萬人是香港居民，336人是大陸訪客，805人是其他國家與地區的人士。

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與此同時，因疫情，香港國際機場將歷史上首次停止一切轉機服務。香港是亞洲重要交通樞紐，不少人都會把香港視為中轉站，不過自疫情開始，機場旅客人數已不斷下跌，由去年12月的571.5萬人次下跌至今年2月的188萬人次。官方沒有公布香港近期轉機人數的數據，暫時未知道如何進一步受影響。

新加坡早前亦宣佈由周二凌晨起「封關」，禁止所有外國短期旅客入境或經新加坡轉機，意味著亞洲兩地重要航空樞紐，都已經大幅度減少服務。

林鄭月娥表示，這一輪「封關」措施會在14日後再做檢討。

在歐美疫情擴大時，香港一早有聲音要求香港實施更全面的「封關」措施。林鄭月娥不認為「封關」太遲，強調每次採取的措施都要按疫情變化調整，未來會繼續視乎香港及海外情況，決定要推出「更辣」的措施。

圖片版權 Getty Images Image caption 政府研究推出售酒禁令，預料將令酒吧生意雪上加霜。

香港旅遊熱點丶酒吧林立的蘭桂芳確診多宗個案，這些個案之間並不認識，未知道是否有關聯。

林鄭月娥說，由於酒吧消遣聚會產生確診個案不少，屬於高風險行為，正考慮修例暫時禁止食肆出售和供應酒類飲品，以做到減少社交接觸，但是暫時不會全面關閉食肆， 也不排除日後會進一步要求縮短營運時間及限制座位數目等措施。

香港大學傳染病中心總監何柏良表示，香港正出現社區暴發，政府需要推出戒嚴級別的防疫措施。他批評港府推出措施緩慢，落後形勢，呼籲全面禁止酒吧營運及舉辦婚宴，要求業界只可提供外帶，以及縮短公共交通工具時間和班次。

香港酒吧業協會副主席錢雋永指，賣酒佔大部分酒吧8成生意額，禁止賣酒等同要酒吧停業，將令業界出現結業潮，影響大量員工的生計。

錢雋永認為，有關措施對酒吧業不公道，政府若想減少市民社交接觸，為何只針對酒吧業，而不禁止食肆賣食物。協會不排除稍後會發起工業行動，抗議相關措施。

林鄭譴責違反家居檢疫行為

目前，香港政府向需要家居檢疫的人士派發電子手環，可以透過手機應用程式監督。然而，部分人髮現不能夠啟動程式，亦有人剪斷電子手帶外出吃東西。

圖片版權 Reuters Image caption 香港有人剪掉電子手環逃避強制檢疫，政府將建立舉報熱線。

截至周二，香港警方發現41名需遵守檢疫令人士擅離家居，其中5人已被尋回送往檢疫中心。

林鄭月娥在記者會上，強烈譴責任何意圖違反檢疫令人士，指行為極不負責任，嚴重影響公共衛生及他人健康，政府會公布舉報熱線，追究違令人士。

她一度哽咽地說，前線醫護人員已經抗爭個多月，有人想出街「打下波（打球）」丶「吃一下車仔面 (吃麵)」而違反家居檢疫外出，反問是否對得起前線人員。

她說，政府樂意接回被困各地的香港旅客和留學生，但他們要守規，呼籲被要求家居檢疫丶不斷做社區接觸的人，要認真想想是否該忍耐多一段時間，讓香港有機會打贏這場仗。