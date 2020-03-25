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英國作家吉卜林（Rudyard Kipling）在將近100多年前（1924年）曾寫過一首《東西方民謠》，詩的頭一句被廣泛引用：「東方是東方，西方是西方，它們永不交匯」。今年初中國湖北武漢開始的疫情，現在已經遍布全球大多數國家。中西方防疫抗疫採用了不同的策略，也引起不同的輿論爭議。

中國通過大規模強制隔離措施有效遏制了疫情蔓延，但是在疫情爆發初期開始的輿論爭議仍然在持續發酵，對中國政府掩蓋真相和延誤的指責已經成了國際批評的焦點。英國當局雖然逐漸加大抗疫力度，但許多公眾仍然抱怨政府措施不力。

周二（3月24日）是英國下令全國防疫封鎖的第一天，街上行人寥寥，但不少人已經戴上了口罩。之前在倫敦外圍地區筆者很少看到有人帶口罩。

英國宣佈的防疫封鎖和居家隔離還是主要靠公眾自覺，並沒有中國式的強制。目前英國疫情蔓延仍然處在上升期，英國輿論擔心英國會步意大利後塵。

在中國宣佈疫情得到基本控制後，武漢作家方方強調說，「不是勝利，而是結束」。

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指責中國」隱瞞疫情「

今年一月武漢疫情爆發初，武漢李文亮醫生和艾芬醫生因為傳播病毒傳染危險性的消息被當局訓誡警告。一月底武漢封城後，當地作家方方通過《日記》描述了武漢封城的生活和死亡慘狀。作者指責當局隱瞞真相並且要問責的文字在中國引起輿論波瀾。

這位武漢作家發出的指責現在變成了中美爭議的一個焦點。

美國總統特朗普就指責中國在疫情初期掩蓋真相，導致疫情全球蔓延，讓世界付出代價。巴西總統波索納洛的兒子、國會議員愛德華多隨後也批評中國隱瞞疫情，把中國疫情同蘇聯解體前發生的切爾諾貝利核災難相提並論，並且要求中國道歉。

還有美國政界人士要求中國為自己的過錯付出經濟補償。3月16日，美國共和黨眾議員吉姆•班克斯（Jim Banks）建議總統迫使中國大幅度解除美國的債務，可以讓中國付關稅並撥款建立冠狀病毒受害者救災基金，幫助美國人。

同期，有北大博士發文建議當局以顛覆國家政權罪調查方方，指責這位武漢作家與境外勢力勾結，要在中國搞顏色革命。方方將這些批評者斥為試圖恢復文革的「極左分子」和「幾個退休高官」。

圖片版權 Getty Images Image caption 意大利北部克雷莫納市（Cremona）新冠肺炎死者下葬時穿著是匿名的醫院病袍。

學習中國抗疫模式？

英國還沒有主要的政界人士像美國總統那樣指責中國。英國政府面對的政治批評主要是對病毒蔓延的反應過於遲緩，沒有及時制定措施幫助受疫情影響嚴重的弱勢群體。

特朗普在當選總統前憑借電視真人秀《學徒》節目成為家喻戶曉的電視名人，而參加該節目的英國著名記者、廣播節目主持人皮爾斯•摩根（Piers Morgan）也借節目讓自己成了美國的名人和特朗普的支持者。但在疫情引發的爭論中，他也對英美政府抗疫不力提出批評。

稍早時候，皮爾斯•摩根批評英國政府沒有像歐洲其他國家那樣採取措施關閉學校，禁止體育賽事，受到其他媒體精英人士的嘲諷。他們說皮爾斯張皇失措、製造恐慌、散佈不和諧。

電視真人秀英國版《學徒》節目主持人、億萬富翁艾倫•休格（Alan Sugar）在社交媒體爭吵中要皮爾斯閉嘴，要他在災難時刻多發表些積極看法，談點有趣的事情。

圖片版權 AFP Image caption 意大利從封城、到封國，防疫措施不斷強化

疫情政治化

周二（3月24日）皮爾斯•摩根發表文章批評了特朗普的冒失和不顧後果。他說，特朗普表示要盡快讓美國恢復正常狀態，那樣會置億萬美國人的生命於危險中。

皮爾斯•摩根說，中國的封城已經奏效。意大利雖然沒有及早採取行動，但經過兩個星期的封城，最終似乎也收到了效果。美國應該學習中國如何封城，不要抱怨眼前所謂的「缺乏自由」。

目前美中兩大國相互指責使疫情問題政治化，世界抗疫的迫切性能否使他們繞開政治分歧進行合作，成了同抗疫相關的重要問題。

吉卜林《東西方民謠》強調東西方不可融合的句子廣為人知，但是詩下面還有幾句的意思很少被人提及：但只要是兩強相遇，即使他們來自地球兩端，所謂東方、西方、邊界、種族…...就都沒有意義了。

圖片版權 Getty Images Image caption 武漢一間臨時醫院的病患陸續出院，醫護人員進行清理工作。