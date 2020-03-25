肺炎疫情政治化：中英輿論爭議熱點
- 2020年 3月 25日
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英國作家吉卜林（Rudyard Kipling）在將近100多年前（1924年）曾寫過一首《東西方民謠》，詩的頭一句被廣泛引用：「東方是東方，西方是西方，它們永不交匯」。今年初中國湖北武漢開始的疫情，現在已經遍布全球大多數國家。中西方防疫抗疫採用了不同的策略，也引起不同的輿論爭議。
中國通過大規模強制隔離措施有效遏制了疫情蔓延，但是在疫情爆發初期開始的輿論爭議仍然在持續發酵，對中國政府掩蓋真相和延誤的指責已經成了國際批評的焦點。英國當局雖然逐漸加大抗疫力度，但許多公眾仍然抱怨政府措施不力。
周二（3月24日）是英國下令全國防疫封鎖的第一天，街上行人寥寥，但不少人已經戴上了口罩。之前在倫敦外圍地區筆者很少看到有人帶口罩。
英國宣佈的防疫封鎖和居家隔離還是主要靠公眾自覺，並沒有中國式的強制。目前英國疫情蔓延仍然處在上升期，英國輿論擔心英國會步意大利後塵。
在中國宣佈疫情得到基本控制後，武漢作家方方強調說，「不是勝利，而是結束」。
指責中國」隱瞞疫情「
今年一月武漢疫情爆發初，武漢李文亮醫生和艾芬醫生因為傳播病毒傳染危險性的消息被當局訓誡警告。一月底武漢封城後，當地作家方方通過《日記》描述了武漢封城的生活和死亡慘狀。作者指責當局隱瞞真相並且要問責的文字在中國引起輿論波瀾。
這位武漢作家發出的指責現在變成了中美爭議的一個焦點。
美國總統特朗普就指責中國在疫情初期掩蓋真相，導致疫情全球蔓延，讓世界付出代價。巴西總統波索納洛的兒子、國會議員愛德華多隨後也批評中國隱瞞疫情，把中國疫情同蘇聯解體前發生的切爾諾貝利核災難相提並論，並且要求中國道歉。
還有美國政界人士要求中國為自己的過錯付出經濟補償。3月16日，美國共和黨眾議員吉姆•班克斯（Jim Banks）建議總統迫使中國大幅度解除美國的債務，可以讓中國付關稅並撥款建立冠狀病毒受害者救災基金，幫助美國人。
同期，有北大博士發文建議當局以顛覆國家政權罪調查方方，指責這位武漢作家與境外勢力勾結，要在中國搞顏色革命。方方將這些批評者斥為試圖恢復文革的「極左分子」和「幾個退休高官」。
學習中國抗疫模式？
英國還沒有主要的政界人士像美國總統那樣指責中國。英國政府面對的政治批評主要是對病毒蔓延的反應過於遲緩，沒有及時制定措施幫助受疫情影響嚴重的弱勢群體。
特朗普在當選總統前憑借電視真人秀《學徒》節目成為家喻戶曉的電視名人，而參加該節目的英國著名記者、廣播節目主持人皮爾斯•摩根（Piers Morgan）也借節目讓自己成了美國的名人和特朗普的支持者。但在疫情引發的爭論中，他也對英美政府抗疫不力提出批評。
稍早時候，皮爾斯•摩根批評英國政府沒有像歐洲其他國家那樣採取措施關閉學校，禁止體育賽事，受到其他媒體精英人士的嘲諷。他們說皮爾斯張皇失措、製造恐慌、散佈不和諧。
電視真人秀英國版《學徒》節目主持人、億萬富翁艾倫•休格（Alan Sugar）在社交媒體爭吵中要皮爾斯閉嘴，要他在災難時刻多發表些積極看法，談點有趣的事情。
疫情政治化
周二（3月24日）皮爾斯•摩根發表文章批評了特朗普的冒失和不顧後果。他說，特朗普表示要盡快讓美國恢復正常狀態，那樣會置億萬美國人的生命於危險中。
皮爾斯•摩根說，中國的封城已經奏效。意大利雖然沒有及早採取行動，但經過兩個星期的封城，最終似乎也收到了效果。美國應該學習中國如何封城，不要抱怨眼前所謂的「缺乏自由」。
目前美中兩大國相互指責使疫情問題政治化，世界抗疫的迫切性能否使他們繞開政治分歧進行合作，成了同抗疫相關的重要問題。
吉卜林《東西方民謠》強調東西方不可融合的句子廣為人知，但是詩下面還有幾句的意思很少被人提及：但只要是兩強相遇，即使他們來自地球兩端，所謂東方、西方、邊界、種族…...就都沒有意義了。
中國新型冠狀病毒疫情大事記
國際醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet）公佈的首例後來被證實是新型冠狀病毒肺炎的患者發病。
一張武漢市衛健委的內部通知在網絡上流傳，稱武漢出現「不明原因」的肺炎，並與該市的華南海鮮市場有關。當天，包括武漢市中心醫院醫生李文亮在內的8人在聊天軟件上發佈疫情消息。
武漢市衛健委首次公開通報肺炎疫情，稱該市目前發現了27例「病毒性肺炎」病例，其中7人病情嚴重。但通報指，未發現「明顯人傳人」證據，也未發現醫務人員感染。當日，中國國家衛健委委派專家組抵達武漢指導工作。
華南海鮮市場被關停，有檢疫人員前來檢測物質。同日，武漢市公安局通報稱，8名網友因發佈不實信息被「依法查處」，其中包括李文亮。
武漢市衛健委通報稱，共發現不明原因肺炎病例44例，未發現明顯「人傳人」證據。同日，新加坡宣佈在機場對來自武漢的旅客進行體溫檢測。
中國國家衛健委確認，「新型冠狀病毒」為疫情病原。協和醫院有多名醫護人員陸續感染。
武漢市衛健委稱，被確診的新型冠狀病毒肺炎病例為41例，其中1人死亡。中國向世界分享病毒基因序列。同日，湖北進入省「兩會」時間。按照慣例，當局一般會在兩會期間降低負面新聞報道頻率。
一名武漢遊客在泰國被確診患有新型冠狀病毒肺炎，成為在中國境外確診的首例病例。
日本宣佈確診該國首個感染病例。從1月11日到1月16日，武漢市衛健委連續7天宣佈未有新增病例。次日，湖北「兩會」閉幕。
武漢市衛健委通報有4例新增病例。國家衛健委派出第二個高級別專家組赴武漢考察。武漢市百步亭社區舉行大量人員聚集的「萬家宴」。
武漢新匯報136例確診病例，北京和深圳也在當日通報2例和1例確診病例，這是中國在武漢以外的地區首次報告疫情情況。當日晚上，醫學專家鐘南山在官方媒體首度確定該病毒可以「人傳人」，並有14名醫護人員感染。同日，國家衛健委發佈公告，宣佈將新型冠狀病毒肺炎納入乙類傳染病，但按甲類防控。根據中國《傳染病防治法》，中國的甲類傳染病僅包括鼠疫和霍亂。
美國確診第一例新型冠狀病毒肺炎病例，這是在亞洲以外的首例確診案例。台灣發現首宗新型冠狀病毒確診病例。湖北省委書記、省長等出席春節團拜會並觀看演出，後受到民眾批評。
香港和澳門分別確診當地首宗新型冠狀病毒肺炎個案。
武漢、黃岡、鄂州等多個湖北城市陸續宣佈「封城」，限制公共交通出入。湖北省的感染病例上升至444例，武漢新增8人死亡。同日，浙江、廣東、湖南等多個省市陸續啓動一級應急響應。北京等地宣佈關閉廟會和著名旅遊景點。
中國迎來農歷除夕，但當晚，社交媒體上出現大量前線醫護人員的求助信息，稱「物資不足」。當日，湖北啓動一級應急響應。當局宣佈在七天內緊急興建「火神山醫院」。
美國宣佈關閉武漢領事館，並安排飛機撤離外交人員。
中國國務院總理李克強前往武漢視察疫情。國務院宣佈延長2020年春節假期至2月2日。當日，中國大陸新型冠狀病毒的死亡病例突破100例，累計確診病例增至4515例。
香港特首林鄭月娥宣佈大幅削減來往中國大陸交通服務，包括關閉高鐵西九龍站，暫停所有來往香港和中國大陸的高鐵、輪渡服務。
世界衛生組織（WHO）宣佈新型冠狀病毒疫情構成「國際突發公共衛生事件」。同日，西藏確診首例病例，代表著疫情已蔓延至中國所有省份。
新型冠狀病毒肺炎的全球確診病例突破1萬例，超越2003年「非典」疫情的8100例確診病例數量。澳大利亞政府宣佈拒絕所有來自或途徑中國的非澳大利亞公民入境。
湖北省宣佈對所有疑似病患進行集中隔離，開始建設方艙醫院。同日，火神山醫院交付。
中國春節假期結束的首個交易日，上證綜指暴跌7%，創下四年半以來最大單日跌幅。中國多家媒體收到報道禁令，要求限制對疫情的報道。
李文亮在感染新型冠狀病毒肺炎後去世，終年34歲。他的去世在社交媒體上引發廣泛悼念。
已有36,000人感染新型冠狀病毒肺炎，超過800人死亡，死亡人數超過「非典」在全球的記錄。