圖片版權 Reuters Image caption 許多香港市民在新冠疫情初期就戴上口罩。

香港2003年經歷「非典型肺炎」（SARS，又譯「沙士」），是全球繼中國大陸後疫情第二嚴重的地區。香港在非典型肺炎疫情期間累積的經驗，在這次新型冠狀病毒疫情中上多大用場成為關注焦點。

香港在經歷非典型肺炎疫情後，在政府架構內增設了衛生防護中心等部門統籌應付傳染病的工作，也在醫院加建了不少隔離設施。

當地專家更認為，香港市民的衛生意識顯著提高，是香港能否控制這次疫情的關鍵。

雖然有這樣的配套，香港政府處理這次疫情的手法仍然備受批評，與中國大陸的通報機制等一些非典型肺炎疫情以後設立的措施，在這次疫情中也沒有發揮應有作用。

確診數字倍增

香港截至周四（3月26日） 有453宗新型肺炎確診個案，有四人死亡。

當地新型肺炎感染數字在疫情初期一直穩定，但過去一星期，隨著許多在歐美國家工作或留學的香港居民回港，確診數字差不多增多了一倍。

香港政府早前公布措施，禁止所有從中國大陸、澳門或台灣以外地區的非香港居民入境，所有入境人士也必須進行14天自我隔離，違反隔離令最高可被判囚六個月，當地警方已經拘捕超過20名涉嫌違反隔離令的人。

隨著確診病人不斷增加，香港大學感染及傳染病中心總監何柏良警告，香港必須推行更嚴厲的措施阻斷病毒在當地傳播，否則醫療系統將會崩潰。

香港近星期的新型肺炎確宗個案大幅增加

衛生意識提高

但他早前也指出，香港市民在新型肺炎疫情初期大多按醫護人員的建議戴上口罩，這對控制疫情傳播有幫助，否則疫情會比2003年非典型肺炎的時候「嚴重10倍」。

非典型肺炎當時在香港造成299人死亡，包括八名醫護人員，是繼中國大陸後全球死亡個案第二高的地區。

當年的疫情過去後，香港立法會和醫院管理局先後就疫情處理手法和改善工作作出調查，並提出多項改善建議，包括由醫院管理局統籌購買和儲備醫護人員的個人防護裝備、隨時儲存足夠三個月使用量的裝備、興建更多隔離病房等。

香港市民的防疫意識也普遍提高許多，許多人養成患上傷風感冒等傳染病後，自覺戴上口罩的習慣，許多大廈也會定時清潔升降機、公眾出入口門柄等經常接觸的地方。

Getty 香港2003年非典疫情造成八名醫護人員死亡 4 名醫生

1 名護士

3名病房助理 資料來源：香港政府

專家留意到，香港政府在某些方面的反應比2003年要迅速許多。例如香港政府早在1月8日就把新冠肺炎列入「須呈報」的傳染病，要求各家醫院的醫生如果發現有病人可能患上這種病，就必須通報當局，這比港府2003年的反應要快許多。

香港政府也在1月下旬新型冠狀病毒疫情初情在中國大陸傳播初期，已經啟動一系列的緊急預案，包括定期召開跨部門會議協調各個政府部門的抗疫工作。

圖片版權 Reuters Image caption 香港政府過去數周防止新型冠狀病毒疫情的工作備受批評。

執行欠佳

但啟動這些預案後，香港政府推行後續具體的措施就慢下來，當地媒體甚至批評速度比鄰近的澳門還要慢。

香港與澳門1月時在同一天分別確診當地第一宗新型肺炎個案。澳門在此前已經採取多項措施，包括派員到從武漢抵達的航機機艙內為乘客測量體溫，要求所有入境人士填寫健康申報表。

香港當地出現確診個案當天，特首林鄭月娥正在瑞士出席世界經濟論壇，她派出政務司司長張建宗以署理特首身份召開記者會宣佈防疫措施。林鄭月娥在數天完成會議，回到香港後才公布進一步的措施。

張建宗當時強調，他與林鄭月娥每天都有通電話，讓她了解香港疫情的最新情況。

圖片版權 Anthony Kwan Image caption 香港政府處理新型冠狀病毒的手法備受批評，其中市面口罩供不應求更令市民怨聲載道。

另外，疫情爆發初期，香港出現市面口罩短缺，市民經常需要為購買口罩排隊等候數小時，一些商人也抬高價錢。相比之下，澳門當局推出「限購」計劃，透過指定藥房以指定價錢向公眾發售口罩。

香港政府處理疫情的手法，令泛民主派和建制派立法會議員都齊聲批評。香港最大親北京政黨民建聯形容，政府防疫工作「被動，反應緩慢」。

香港媒體也留意到，當地政府在2003年非典型肺炎疫情後與廣東省衛生廳、澳門健康局和中國國家衛健委設立通報機制，加強各方在疾病資訊方面的交流，但這個機制似乎在應對新型肺炎疫情中沒有發揮應有功效。

武漢市衛健委在去年12月31日發佈新聞稿，宣佈發現新型冠狀病毒，而香港當局在同一天表示接到中國國家衛健委的相關通報。

換句話說，香港公眾與政府只是在同一天接到新型肺炎的通報，令通報機制的效率成疑。

本身是醫生的泛民主派立法會議員郭家麒接受香港媒體訪問時說，通報機制在疫情中沒有發揮效用，香港官員似乎「沒有任何方法直接取得中國大陸的通知或最新疫情情況」。