肺炎疫情：防控升級 中國暫停所有外國人入境
- 2020年 3月 26日
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中國加大疫情防控力度，將從28日起暫時停止外國人持目前有效來華簽證和居留許可入境。
中國外交部、中國國家移民管理局在26日發佈公告說，鑒於新冠肺炎疫情在全球範圍快速蔓延，中方決定自2020年3月28日0時起，暫時停止外國人持目前有效來華簽證和居留許可入境。暫停外國人持APEC商務旅行卡入境。
但是公告還說，外國人持公告後簽發的簽證入境不受影響。
公告稱，這是中方為應對當前疫情，參考多國做法，不得已採取的臨時性措施......中方將根據疫情形勢調整上述措施並另行公告。