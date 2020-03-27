圖片版權 Getty Images Image caption 武漢漢口殯儀館的工作人員在進行消毒工作。

在新冠疫爆發逾兩個月後和中國傳統祭奠節日清明到來之前，湖北武漢近日開始允許死者家屬前往殯儀館領取骨灰。

社交媒體圖片顯示，武漢的多個殯儀館和公共墓地都出現大排長龍的現象。中國媒體報道稱，一些逝者親屬需要等五六個小時才能排到號領取。

然而，網上眾多的圖片和視頻在周四（3月26日）遭到刪除，中國的門戶網站亦收到禁令，要求在即將到來的清明節（4月4日）期間，不報道相關悼念信息。

武漢官方通告稱，今年清明節將暫停現場祭掃，全市殯儀館、公墓、骨灰堂也將暫停開展守靈、告別活動。

排隊領取親人骨灰

武漢是中國新冠肺炎疫情的「震中」。當地政府在疫情開始後便規定，無論死者是否是因新冠去世，骨灰都暫停領取，也暫停下葬。

據中國媒體《財新網》報道，在武漢近日重開骨灰領取後，武漢多家殯儀館和公共墓地出現排隊現象。例如，漢口殯儀館在周四（3月26日）的長隊近200米，兩人一排。

據報道，需要領取骨灰的家屬需要在取號機上取號，然後向工作人員提交死亡殯葬證、逝者身份證及自己的身份證件。完成表格提交後，會收到一張票據，以領取空骨灰盒，並在大廳等候叫號。

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武漢目前共有漢口殯儀館、武昌殯儀館、青山殯儀館、蔡甸殯儀館等八家殯儀館，其中三個在中心城區。

一名簡介為「媒體記者」的網友@沙丘2046 在微博上說，他在周四上午10點左右到達漢口殯儀館，大門口沿路停著長長的私家車和志願者車隊。

「進門安保很嚴，到處是便衣，基本一抬手機就有人過來制止。我在裏面待了兩個小時，有的家屬抱著遺照坐在對接點等待，有的抱著骨灰盒從我身邊走過。人很多，很安靜，沒有哭聲，也沒有哀樂，他們就這樣默默地抱著骨灰盒離開，」他寫道。

儘管開放了骨灰領取，但將逝者帶回安葬仍似乎不是一件容易的事。

武漢市民王軍的76歲父親在今年2月因新冠肺炎去世，骨灰一直未能領取。他對BBC說，他在周三（3月25日）收到要求，必須在父親所在單位工作人員的陪同下才能領取骨灰。

「父親單位的人就和我說，一定要他們陪同下我才能去領骨灰。我問他我能不能自己去，他們口氣很強硬，直接說『不行』，我就說那我先不領了，」王軍說。「他們就是想跟著，然後馬上下葬，但這是我的家事，他們憑什麼干預。」

圖片版權 Getty Images Image caption 經歷了兩個多月的封城，防疫人員正在為武漢的「重啟」做凖備。

王軍說，他添加了一個有數百名新冠疫情死者家屬的聊天群組，大部分人都遇到了相同的狀況。逝者生前有工作單位的，需要由工作單位人員陪同領取；沒有工作單位的，需要由社區人員陪同領取。

BBC致電王軍所提及的武昌殯儀館，一名工作人員表示，「現在其實也可以自己來，但因為人數太多，可能要等很久。」當被問及需要等待多久，以及此前是否有類似政策時，該工作人員表示「不清楚」。

3月26日，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部發佈通告稱，為防止清明節期間因集中祭掃引起疫情擴散，今年清明節將暫停現場祭掃，而推出集體祭掃和網絡祭掃。通告說，武漢全市殯儀館、公墓、骨灰堂也將暫停開展守靈、告別活動直到4月30日。

社交媒體的審查

在中國社交媒體上，有關家屬排隊領取骨灰的內容遭到審查，大量現場圖片和視頻遭到刪除，這引發了很多網友不滿。

例如，一名網友僅在微博上發佈了殯儀館排隊的照片，並配文「今早，漢口殯儀館領骨灰的長長隊伍」，圖片不久後便被屏蔽。

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「為什麼有人髮了漢口殯儀館排隊的圖片，卻被刪被限流？我經歷了整個領取過程，社區提前預約了，早上8點到殯儀館排隊4個小時。有多少親屬們的悲傷，憤慨，卻只有認命。多少個沒有被確診的人，最後就成了一個冰冷的盒子？數字之外的他們都被忘了嗎？」一名微博網友評論道。

中國媒體近期廣泛報道意大利和西班牙因疫情有大量人員死亡，無法及時火化和下葬的新聞。#意大利教堂堆滿棺材#甚至成為微博的熱門話題，點擊量超過3.9億。

「意大利的殯儀館、西班牙的棺材可以錄回來給國人看，但本國殯儀館是不可談論、是要被屏蔽的。掩耳可以盜鈴矣，」另一名網友說道。

一名中國門戶網站的編輯對BBC說，中國的互聯網監管部門已要求在即將到來的4月4日清明節期間，不就疫情進行悼念性報道。出於安全考慮，他要求匿名。

圖片版權 Getty Images Image caption 武漢市區的部分公園已重新開放。

死亡人數爭議

有關殯儀館的照片為何牽動當局敏感神經？有人質疑這與一直以來武漢死亡人數的爭議有關。

作為疫情最嚴重的地區，武漢因疫情死亡的人數佔據中國死亡人數的近8成。截止3月27日，中國官方公布武漢的新冠病毒感染確診人數為50,006人，死亡2535人。

但這個數字不斷受到外界的質疑。很多武漢當地人稱，在疫情爆發初期，有許多新冠肺炎疑似患者沒有送醫便在家去世，還有患者送醫後也未獲得確診，只能被算作因「普通肺炎」或「病毒性肺炎」去世。

你的器材不支持播放多媒體材料 肺炎疫情：被封鎖兩個月的湖北「解封」了

財新網報道稱，武漢一位三甲醫院急診科醫生曾透露，在疫情期間，尤其是1月下旬至2月上旬的20天裏，由於核酸檢測不足，其醫院同期有幾乎與新冠肺炎確診死亡病例數量相當的疑似病例去世，以至於在家中死亡及其他非新冠死亡病人的具體數字，只有街道及民政部門掌握。

今年2月，另一家中國媒體《財經》雜誌也曾刊發調查報道《統計數字之外的人：他們死於「普通肺炎」？》。報道稱，武漢某定點醫院上報需要確診的疑似病患需要從科室、到醫院、到區再到市裏層層上報。該醫院醫生表示，如果沒有確診就去世，不會被計算為確診死亡人數，只能算「肺部感染死亡」。另一名定點醫院科室主任則表示，該醫院門診在當時一天有近120名發熱病人，其中大約80名有肺部感染，但只有5名可能最終被收住院。

但這篇報道的網絡版本已在該雜誌官網下架，社交媒體和門戶網站的轉載版也紛紛被刪除。