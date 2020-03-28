特朗普簽署「台北法案」 中國稱威脅中美關係台海穩定

圖片版權 GETTY Image caption 保護台灣「外交」的「台北法案」正式納入美國國內法律。

美國總統特朗普當地時間3月26日正式簽署生效簡稱「台北法案」的《2019年台灣友邦國際保護暨強化倡議法案》（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative），該法案要求美國行政部門協助台灣鞏固邦交、參與國際組織以及增強美台雙邊經貿關係。

台灣政府對此表示誠摯感謝，中國官方則曾經多次因「台北法案」向美國表達不滿。中國外交部及國台辦都曾對該法案公開批評，反對美國以任何形式干涉中國內政、破壞一個中國原則和中美三個聯合公報。

「台北法案」是什麼？

美國參議院3月11日通過「台北法案」後，特朗普在3月26日已正式簽署生效。

該法案由長期親台的的美國共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）及共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis）等人於2019年提出參、眾院版本。

3月4日及3月12日，美國眾議院及參議院先後通過這項法案。更早前，2018年當時就有4名共和黨參議員提出「台北法案」，不過因未能排上參議院外交委員會議程而無疾而終。此次已通過的「台北法案」立法目的在於「應對中國日益增加對台灣的施壓，包含限制台灣國際空間以及全球外交認可」。

法案呼籲美國行政部門，對於採取行為傷害台灣安全或繁榮的國家，美國應考慮改變與其經濟、安全及外交接觸，對於與增進與台灣關係的國家，也應考慮調整其交往政策。另外，法案也呼籲美國靠其影響力或其他方式，支持台灣不以主權國家成為國際組織會員，並在其他適當組織中取得觀察員身分。同時，也鼓勵增進美台雙邊經貿關係。

法案的通過和使用

Image caption 台灣駐英國代表處曾在倫敦市中心舉行集會，支持台灣參與世界衛生組織，反對將衛生議題政治化。

有評論稱，特朗普簽署「台北法案」後，代表保護台灣「外交」已納入美國國內法。

該法生效後，共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）及民主黨參議員庫恩斯（Chris Coons）共同發佈新聞稿稱，美國應盡全力支持台灣在國際舞台的地位，也對各國傳達一個強烈的訊息，就是支持中國大陸破壞台灣必須承擔後果。

台灣總統蔡英文2006年上任以來以來，已有7個邦交國與台灣斷交，目前台灣僅有15個邦交國。 「台北法案」被台灣視為美國力挺自己的重大動作。

不過，有學者稱，雖然法案彰顯美國支持台灣的立場，但對於能否發揮其成效及是否落實，持懷疑態度，多個學者認為「台北法案」的象徵意義大於實質意義。

圖片版權 Getty Images Image caption 所羅門群島曾是台灣在太平洋面積最大、人口最多的邦交國，現在已經和台灣斷交。

台灣中華經濟與金融協會副秘書長曾志超就在媒體撰文指出，「美國法案支持不用當真」。

曾志超解釋，美國國會通過支持台灣法案並不少見，而且常出現表決呈現壓倒性的結果，顯示參眾二院對台灣表達堅定的支持。但他強調：「立法通過是一回事，美國政府是否會履行則是另一回事」，並從歷年通過的法案總結出美國政府除了軍購案外，依據友台法案內容執行的比例似乎偏低。

中國兩岸問題專家、亞太智庫研究員齊泰軒在香港媒體針對「台北法案」評論稱，美國所謂的「對台支持」，完全與台灣無關，僅是美國對外政策的一種宣示而已。他解釋，該法案的內容只是把美國政府已在做的事情重申一遍而已，完全談不上美國強化或提升對台支持。

前美國在台協會理事卜道維（David Brown）也對BBC表示，「台北法案」的通過並不意味著美國對台政策會有巨大轉向。他指出，通過與真正使用法案是兩回事。

例如，《台灣旅行法》在2018年3月成為美國法律，為美台官員互訪解禁。美國國務院亞太副助理國務卿黃之瀚（Alex Wong）隨即訪問台灣。但自那以來兩年，台美並未實現更多高層互訪。

新舊版本

一個值得玩味的細節是，《台北法案》立法的版本與2018年首度提出時的版本有諸多不同。新版本加入了關於加強經貿關係、支持台灣參與國際組織的內容，不過，刪除了對於「傷害」台灣的國家，美國將採取何種反制舉措的大量論述。

舊版本以兩章節寫道，對於有意或已經改變或降級對台關係的國家，美國會考慮調整與該國的外交關係，削減甚至中止對其的經濟援助。

而在新版本中，這部分縮至名為「加強對台紐帶」章節下的一小點，用詞也明顯較為保守，刪減了涉及懲罰性措施的部分。

其中載明，對於採取嚴重或重大行動、對台灣安全與繁榮造成傷害的國家，美方會基於自身利益，在與國會協商後，考慮改變與該國的經濟、安全及外交往來。

「新版本的用詞更加平衡、抽象、空洞，主要從積極正面的角度鼓勵其他國家支持台灣，」卜道維說。

法案通過的時機

「台北法案》」立法的時機也值得關注，距離台灣大選結束只有兩個月。

前美國國務院東亞事務局台灣政策辦公室主任、約翰·霍普金斯大學教授葛天豪（David Keegan）對BBC說，美國國會在台灣大選後不久通過「台北法案」，雖然選舉與立法兩者並沒有因果關係，但時機體現了華盛頓對台灣維持強健的民主表示歡迎。

台灣大選在今年一月落下帷幕時，美國國務卿蓬佩奧曾發聲明，祝賀台灣「再次展現強健的民主制度的力量」。

「美國立法機構（國會）與行政機構（政府）目前對台灣議題有一致的態度，」葛天豪指出，「台北法案」體現華盛頓各方對北京針對台灣的威脅性或半威脅性舉動，存有相同憂慮。卜道維也指出，北京執政觀念越來越遠離民主，對外政策日趨「戰狼」，為華盛頓提供了更多親台的政治誘因。

圖片版權 Getty Image caption 繼美國參眾兩院通過台北法案後，3月26日由特朗普簽署後正式生效，台灣官方表示感謝。

3月27日，特朗普與中國領導人習近平應約通電話，兩方就新冠疫情進行討論，並同意保持溝通。

對特朗普在與習近平通話前簽署「台北法案」，台灣前外交官劉仕傑認為，「這是典型的外交籌碼運用。」他在其臉書上寫道：「這法案縱使川普不簽，很快也會自動生效，選在跟習近平通電話前簽了，是希望這通電話能從中國手中拿到好處。」

根據美國立法程序規定，國會兩院通過法案後，總統有10天時間考慮簽署或提出反對，若總統未有行動，法案會在10天後自動生效。

圖片版權 AFP Image caption 台灣總統蔡英文2006年上任以來以來，已有7個邦交國與台灣斷交，目前台灣僅有15個邦交國。

中國反應

中國政府曾多次對「台北法案」提出批評，3月5日，中國外交部發言人趙立堅曾表示，該法案嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，當時他說：「中方要求美國採取切實舉措阻止有關議案通過成法，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。」

中國國台辦發言人朱鳳蓮也曾表示，美國國會涉台議案「公然阻撓其他國家同中國建交、助台拓展所為'國際空間',毫無道理，」中方堅決反對美國「以任何形式干涉中國內政。」

她批評說，美國國會「一而再、再而三操弄所謂涉台議案」，只會在兩岸間挑起更多事端，為中美關係製造更多麻煩。此外，她也稱民進黨政府「總是試圖通過這種形式挾洋自重」,結果只會加劇兩岸關係的緊張和動蕩，破壞台海和平穩定。

《中國台灣網》評論員趙靜3月26日評論，該法案給民進黨面子，卻壞了台灣的「裏子」，並認為，美國明確表示法案是為幫助台灣擴大「國際空間」，這與民進黨一直宣稱的「美台關係史上最佳」正是實現了完美契合。

該評論寫道，「美國挺台法案越多，兩岸關係就越惡劣，台灣的處境就越艱難。」

趙靜認為，美國大打「台灣牌」及多次壓制以華為為首的中國科技企業，是透露出美國對自己「江湖地位」的越來越不自信。