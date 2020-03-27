圖片版權 Xinhua Image caption 習近平和意大利總理孔特會談

3月20日，中國外交部發言人耿爽說，誰說中國製造的產品攜帶病毒，就不要穿中國生產的防護服，不要用中國出口的呼吸機，以免染上病毒。耿爽此番話 ，凸顯中國對那些質疑中國國際援助和中國製造產品的議論的不滿。

如同武漢疫情爆發引發關於中國當局缺乏透明，壓制言論自由和專制主義的辯論一樣，中國作為製造大國輸出醫療物資和抗疫經驗也引起外部新一輪的質疑。

中國的一帶一路計劃一直被美國及其西方盟友指為中國全球擴展其地緣政治影響力的手段。現在中國的抗疫國際援助，以及中國宣稱的營造推動國際合作、構建國際命運共同體等也被一些評論說成是宣傳戰，試圖分化瓦解西方陣營。

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援助歐洲，打進楔子？

在疫情期間得到中國幫助的國家中，受媒體關注最多的莫過於意大利。

意大利是西方受疫情影響最嚴重的國家之一，也是第一個支持中國一帶一路的西方國家。意大利希望利用中國的一帶一路的能源，鋼鐵，天然氣管道項目，推動意大利增長緩慢的經濟。

新冠疫情全球蔓延，令許多歐盟國家防疫力不從心的時候，歐盟無力顧及意大利請求醫療援助的要求。對此意大利駐歐盟大使馬薩里（Maurizio Massari）撰文說，不幸的是，沒有一個歐盟國家響應歐盟委員會的呼籲， 「只有中國做出雙邊回應。這並非歐洲團結的好跡象。」

意大利外長迪馬約（Luigi Di Maio）也在臉書上公布了一段顯示中國運送醫療物資和人員抵達意大利的視頻，對中國的物資和專業支援表示感謝。

中國外長王毅隨後同意大利外長迪馬約通電話表示，中國要盡力回報在中國抗疫初期從意大利得到的支持。王毅還強調，雖然中國目前對醫療物資的需求也很大，但要克服困難向意大利提供急需的醫療物資援助。

中國已經派出了3批醫療組到意大利，中國的醫療專家和和技術人員傳送武漢抗疫經驗，幫助意大利組建臨時野戰醫院。除了政府援助，中國絲路基金也向意大利民事機構和疫區捐贈了許多防疫物資。

面對疫情擴散，塞爾維亞總統武契奇在3月15日宣佈國家進入緊急狀態時說，「團結的歐洲不存在，我們唯一的希望就是中國。」

正在申請加入歐盟的塞爾維亞無法從歐盟進口急需的醫療設備，因為歐盟在疫情蔓延期間決定限制歐盟國家出口一些醫療防護用品。

該國總統武契奇在宣佈國家進入緊急狀態後說，歐洲的團結並不存在，這是紙上的童話。「他還表示，中國是目前唯一能幫助塞爾維亞的國家。

繼續世界工廠優勢？

彭博社本月初報道說，新冠疫情在多國蔓延，特別是在南亞、中亞地區一帶一路沿線國家的感染疫情，給中國的一帶一路基建開發帶來負面衝擊。

疫情暫時關閉了中國經濟，許多一帶一路沿線國家的中國工程師，工人回國過春節遭遇隔離，不能按時返還。一些國家的一帶一路的項目也陷入停頓。不過這似乎並沒有停止中國利用世界工廠的優勢，營造推動國際合作，世界領導者形象的努力。

全球疫情持續蔓延令許多國家醫療物資供應和生產能力受到極大考驗，中國作為世界製造業大國顯示了工業種類齊全和產業鏈相對完整的優勢。現在中國的許多製造業企業正在進行跨界調整，轉而生產抗疫物資。中國媒體報道，中國生產新能源汽車、電子產品的比亞迪改建生產線開始大量生產口罩和消毒凝膠。

依靠強大的生產能力，中國上周宣佈向82個國家和世界衛生組織，非盟提供檢測試劑，口罩和防護服等物資援助。中國的一些地方政府，企業和民間機構也向韓國，日本，意大利等國捐贈物資。

在新冠疫情蔓延令給歐美國家的公共醫療系統和經濟運行能力帶來前所未有的壓力，令他們不堪重負的時候，中國乘此機會大力開展外援，並且不遺餘力地宣傳其制度優越性。

因此有評論說，抗疫外援也是中國利用疫情削弱西方的民主制度。中國對歐洲國家的援助也被說成離間歐盟團結的楔子，挑戰美國的國際領導地位。

美國《外交政策》雜誌分析說，自由民主國家在保持公開透明的狀態下，凸現出他們應對危機力不從心，而中國以其專制特有的殘酷和高效遏制了疫情危機，並且很快利用西方的弱點，成功地在全球進行宣傳戰。