圖片版權 Getty Images Image caption 就業直接關係到民生，是最大的民生問題。

2020年中國的應屆高校畢業生有874萬。但官方用語和宣傳中隱去了一個事實，這是歷年來的最高人數，它比剛過去「創新高」的2019年還要多40萬。

而這874萬高校畢業生佔了中國每年新增（城鎮）勞動力的85%。中共定調2020年經濟工作，強調「六穩」政策，即穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，而穩就業首當其衝。

就業直接關係到民生，是最大的民生問題。

新冠疫情下的歷史最高畢業生人群

中國浙江杭州某高校的葉同學是三本學校的學生。她說今年的就業壓力大，加上自己的學歷在就業市場不具備優勢，簡歷直接在初選階段就會被篩掉，而公務員考試相對比較公平，也能錄取三本學生。所以正在凖備公務員考試。

她不是沒有試過找工作這條出路。她說去年秋招投的幾家銀行還給了筆試機會。但春招投了兩家，還沒有消息。本來打算2月底找企業實習，但受疫情影響，只能呆在家中隔離。

「我怕最後公務員考不上，實習也耽誤了。」

葉同學說沒有考上公務員就回外省的家鄉，父母會安排一些工作，但並不是她想要的。

受新冠疫情的影響，餐飲、旅遊和酒店業受到嚴重衝擊；每年供中國學生找工作的春招不得不推遲或者改為網絡招聘。

圖片版權 Getty Images Image caption 2020年，中國有341萬人報考研究生，比2019年增加50多萬人。這也是歷史的新高。

中國21世紀教育研究院副院長熊丙奇對BBC中文形容，「今年學生的就業形勢很艱難。」

他分析稱，中國本身存在畢業生結構性就業難的問題，即：表面看市場需求旺，但大學生不願意去這些有需求的用人單位。比如中小企業需要高中/高職畢業生，但大學生不願意去這些單位。而有些大學的培養結構和專業設置和社會的經濟和產業結構（脫鉤）。

他說，再加之今年人才供給增加，新冠疫情讓市場需求減少。國家為保民生，希望中小企業不裁員，中小企業就不想新增人手。而大學生的求職活動亦受影響。

中國國家統計局的數據顯示，1月份，中國城鎮調查失業率為5.3%；2月份為6.2%。中國招聘網站「前程無憂」發佈的《2020復工調查報告》顯示，截至2月末，有34%受訪的僱主暫緩校園招聘。

中國的畢業生去向主要包括：升學深造；考公務員/事業單位編製；私企/外企吸收畢業生；自主創業。

為了緩解就業壓力，中國從國家層面出手調控。中國政府出台政策稱2020年研究生擴招18.9萬，專升本擴招32.2萬。

2020年，中國有341萬人報考研究生，比2019年增加50多萬人。這也是歷史的新高。

熊丙奇說：「增幅和擴招的幅度是相當的，（中國）國內輿論還是支持的。但（擴招）數量還是有限。可以一定程度地緩解。」

研究生擴招的消息一出，研究生學歷含金量和過度教育的批評接踵而至。中國教育科學研究院研究員儲朝暉對中國媒體表示：「某一個工作崗位事實上只需要招本科生就夠了，但現在有很多博士生去競聘這個崗位。現在我們這個過度教育的現象已經出現了，它本身是增加了交易成本。」

慢就業

圖片版權 Getty Images Image caption 2020年中國的應屆高校畢業生有874萬。但官方用語和宣傳中隱去了一個事實，這是歷年來的最高人數，它比剛過去「創新高」的2019年還要多40萬。

中央出手調控學生升學渠道後，隨後中國又下發通知要求加大事業單位面向高校畢業生的公開招聘力度。

位於武漢的中南財經政法大學本科畢業生何同學說，她現在處於考完研等結果和找工作的狀態。如果上不了理想的研究生專業，她會選擇就業。但今年她已經投簡歷到六、七家公司，目前還沒迴音。

她說每年春招相比於前一年的秋招，春招的公司更少，崗位更少，更多是企業補錄狀態。當時跟她一起凖備考研的同學，去年秋天半途放棄考研，反而找到理想的工作。她說現在懷疑自己當初是不是應該也放棄考研去找工作。

何同學說：「經過這次疫情，大家會覺得說像公務員這種體制內的工作還挺有保障和吸引力。是考不上研究生或者找不到工作的備選。但考公務員的競爭也很激烈。」

「現在這種情況，有工作總是好的。我沒有想過什麼工作都沒找到的情況，找到的可能是『事多、錢少、離家遠』。」

如果工作沒找到，何同學說家裏條件允許，就利用時間學英語，申請境外大學研究生。

延緩就業時間，慢就業，也是中國教育界近年呼籲的改革方向。中國教育部門要求每所高校統計大學畢業生離校時的初次就業率，並把初次就業率作為重要的考核高校就業工作的指標。在中國甚至出現某些高校初次就業率達到99%的數據，但這飽受質疑。

中國21世紀教育研究院副院長熊丙奇建議取消初次就業率的概念，轉而採用用人單位對畢業生的中長期評價體系，讓學生慢就業。

熊丙奇認為，今年畢業生要有「過緊日子的打算」。

他說：「今年的畢業生很焦慮。這是全球大學生都會面臨的問題。就業問題很現實。一方面觀望疫情發展，要接受變化調整期望。不確定因素太大。」

截止3月中旬，中國境內的疫情基本得到控制。歐洲和美國還在爆發的高峰。1月初人們以為疫情會在2020年的夏天結束，但更多流行病專家指出，這樣的期望不現實。英國《衛報》稱，疫情有可能會持續到2021年的春天。

如果疫情持續時間超過一年，不僅會對2020年的畢業生造成影響。下一屆畢業生也會受到餘波的衝擊。