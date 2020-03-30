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一名世界衛生組織官員接受香港媒體採訪時，避談台灣控制新冠疫情經驗，甚至迴避「台灣」兩字，引起廣泛關注； 批評者認為，疫情肆虐下，為了全人類的健康，世衛組織應該摒棄政治，向更多國家推廣「台灣防疫模式」。

世衛官員的「台灣禁忌」

世界衛生組織（WHO）助理總幹事布魯斯·艾爾沃德（Bruce Aylward）3月28日接受香港媒體訪問，被問及世衛是否重新考慮接納台灣時，艾爾沃德停頓幾秒後稱「聽不到問題」，接著連線突然中斷。

重新接通後，記者重覆問題，艾爾沃德表示：「問別的問題吧！」，但該記者堅持提問台灣議題。艾爾沃德則誇讚中國防疫做得很好，他說：「我們已談過中國了，若你看中國各個地區，其實都做得很好。」 這段視頻在台灣引發高度關注，當地媒體大幅報道稱「「稱世衛官員裝聾避談台灣議題」。國際上，也有許多網友分享影片後並群起激憤留言稱：「希望不要操作政治」、也有人質疑世衛組織「根本屬於中國」。

圖片版權 Getty Images Image caption 世界衛生組織（WHO）助理總幹事布魯斯·艾爾沃德

自從疫情爆發以來，世界衛生組織鮮有對台灣的防疫措施公開表態。但對中國防疫卻讚不絶口，並呼籲全球應該向中國學習；3月5日新興疾病部門代理主管範科霍芙（Maria Van Kerkhove）針對中國防疫舉動，直呼「真的很感動」。世衛對疫情暴發初期中國對諮詢的管控，導致疫情擴散卻隻字不提。

美國華盛頓的兩岸問題專家、戰略與國際研究中心（CSIS）資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）也在她的私人推特分享該影片，並批評「卑鄙可恥」。 台灣外交部在推特上也引述部長吳釗燮的話稱「哇，在WHO連台灣兩個字都不能提啊？」他並呼籲「抗疫情時WHO應把政治放一邊」。

世衛組織3月29日發表聲明表示，台灣在世衛的成員資格問題，主要取決於世衛會員國，不是該組織的工作人員。但強調願意與世界各衛生部門合作，「包括台灣的醫療專家」， 但沒有對其官員採訪中廣受非議表現有所回應。

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「台灣防疫模式」

因為與中國只有一海之隔且往來密切，疫情爆發之初，美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）研究機構1月底曾預測，台灣會是受武漢肺炎侵害風險最嚴重的國家之一。

不過，兩個多月後，台灣控制疫情的成效，受到國際社會讚許。3月26日日本副首相麻生太郎表示，台灣在這次疫情中可說是處理最好的國家，我應該說台灣地區才不會遭中國抗議。包括美國《紐約時報》、《美國公共廣播電台》及英國《衛報》等國際媒體都在近期稱讚台灣的防疫成效，主要談及台灣即早發佈政府管控口罩發放和銷售政策及及時封關等措施。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）3月15日曾在媒體表示，紐西蘭在對抗武漢肺炎疫情上正緊跟「台灣模式」，稱讚「台灣模式」相當成功，尤其是針對疫情期間的大型集會建立有效的規範架構。

雖然「抗疫之戰」仍是現在進行式，談及戰勝與否仍言之過早，但顯然台灣抗疫成效有目共賭。

站在防疫最前線的醫師，談及台灣控制疫情的能力，字句中充滿驕傲。台灣執業醫師黃軒舉例，台灣很早就成立指揮中心，而且幾乎每天都由擔任指揮官的衛生部長出席召開記者會，「世界上哪個國家做得到？一周七天都開記者會，完全沒休息，這需要很有毅力。」 黃軒透露，台灣這次抗疫有所成效除了第一時間禁止來自疫區的國民入境，還有相關配套措施，像是禁止醫護人員出國防止人力不足、要求前線醫師輪流至國際機場排班，防堵確診病患入境等。

不過台灣政府的相關措施一度引發違反人權討論，對此黃軒認為：這些措施在防疫中被視為「安全」，當失去安全、健康，就毫無談論人權空間。

截至3月30日，擁有2300萬人口的台灣有306例新冠肺炎確診病患，5人死亡，大部分確診病例為境外移入，維持相當低的社區傳染率。

台灣總統蔡英文3月30日接受媒體採訪時對此表示，對全世界來講，有了台灣的參與，整個世界的醫療跟衛生體系會做得更好，並強調「希望各國政府在經過這一次的疫情之後，更能理解跟了解台灣的能量」。

台灣與世衛

蔡英文2016年執政後，台灣一直被世衛以「一個中國」原則排除在外，也無法取得「觀察員」的資格，不能參加決策者論壇世界衛生大會。隨著新冠肺炎疫情持續，台灣與世衛組織多年的角力從今年初就再次端上台面。

一月底，加拿大總理及日本首相先後皆公開表示，支持台灣參與世衛組織會議，為前所未見。美國也有資深官員表態中國不應阻礙台灣參與國際組織。

1月29日，加拿大總理特魯多在國會答詢時，表明支持台灣以觀察員身分參與世界衛生組織會議。隔天1月30日，日本首相安倍晉三也表示，有必要讓台灣參加世界衛生組織，否則難以防疫。

英國《經濟學人》3月26日在其亞洲政治專欄主張：「讓台灣加入世界衛生組織」，指出台灣對疫情處理得當，挽救許多生命，並稱「將台灣排除在外，是全球的損失」。台灣政府曾表示，去年12月31日曾經去函給中國及世衛，信中表示根據台灣搜集到的情報顯示，中國湖北武漢有呼吸道疫情出現，除了請教疫情資訊，也擔心有人傳人可能。但當時世衛僅表示「收到了」，並未進一步回覆。

中國代表李強在2月3日世衛總部日內瓦召開執行委員會議強調，北京通過正常渠道"多次且及時與台灣溝通疫情。「所謂的不讓台灣參加世衛大會將導致國際防疫體系出現缺口，是台灣當局圖謀參與世衛大會而編織的謊言和借口，」他說。

多年來推動台灣加入世衛的「台灣醫界聯盟基金會全球衛生研究中心」執行長林世嘉也曾經對BBC中文表示，台灣加入世衛是基於醫療人權的考慮。她舉例說，1998年腸病毒流感肆虐台灣，台灣因為不是世衛會員，而沒有被及時通報疫情，也難與世衛組織會員國合作防疫，造成許多嬰孩喪命。2003年「薩斯」病毒（SARS）肆虐期間也有類似問題。

林世嘉說：「因為台灣被排除在世衛通報體系之外，沒有被即時通報疫情。反而是在疫情嚴重之際，借著『美國政府疾病防疫中心』了解疫情，通報晚了一步，讓許多人在『薩斯』期間病逝。」

不過，台灣胸腔暨重症科醫師黃軒向BBC中文表示，如今，台灣希望加入世衛組織的考量是「國家尊嚴」，台灣能做的比其他國家更多，更希望台灣防疫能成為借鏡，幫助他國防疫。他認為：「台灣做得比其他國家好，我們是希望幫助其他國家，依照台灣模式防疫，或許歐美就不會死那麼多人。」