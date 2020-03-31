習近平到訪浙江力推復工 全球需求仍陷停滯

圖片版權 xinhua Image caption 習近平3月29日在浙江考察。

中國國家主席習近平3月29日赴浙江寧波調研考察。這被視作他3月10日到訪疫情重災區武漢之後，力推「復工復產」的首次考察。

新冠疫情在中國漸趨緩和，然而在經歷了嚴峻疫情後，中國經濟遭到重擊。有機構分析稱，中國第一季度GDP可能會收縮10-11%。有學者認為中國2020年GDP增速可能會放緩至2%。

中國官媒新華社快評指出，習近平在此時到訪浙江，釋放出「加快恢復生產生活秩序、加快推動復工復產的鮮明信號」。

圖片版權 Getty Images Image caption 浙江地處長三角地區，寧波是中國重要的港口城市。

根據新華社報道，習近平在浙江到訪了寧波舟山港穿山港區碼頭，和北侖大碶高端汽配模具園區，了解港口和園區企業復工復產情況。

浙江地處長三角地區，是中國民營經濟最活躍、以出口導向型經濟為主的工業重鎮。寧波舟山港是中國貨物吞吐量最大的港口之一。此外，習近平在浙江工作了近6年，這裏被視為他的大本營。

浙江省早在2月底就已經宣佈，規模以上工業企業的復工率達到98.6%。

但目前中國復工復產仍面臨疫情反覆和市場停滯的矛盾局面。

中國電影主管部門本來發出通知同意3月20日影院重新開業，但恢復營業的電影院又在27日被叫停，開始退票服務。上海東方明珠、水族館等著名觀光旅遊景點也再次宣佈從30日起臨時關閉。遼寧、四川等省內的部分城市文化部門也發佈通知，要求文娛場所再度關閉。多個信號表示，疫情也許並未如此前宣傳所說得到全面控制。

此外，還有跡象表明一些中國企業被迫完成政府的復工要求。一位自稱紡織品工廠小企業負責人的網友在社交媒體微博上抱怨，「上游石油暴跌，下游工廠外貿訂單又接連取消，做一天就虧一天，產品也賣不出去，現在開工每天虧六萬。」

「浙江為了復工率根本不管工廠死活，政府強制工廠機器全開，不讓市場自行調節。」這位網友說。

圖片版權 Getty Images Image caption 習近平到訪的浙江寧波舟山港是中國外貿出口樞紐。雖然中國政府強調復工，但目前國際市場需求仍處於困難狀態。

國際市場停滯

此外，中國的復產情況並非只受到國內疫情限制，國際市場也是重要因素。據中國海關統計，今年前兩個月，中國國內貨物的貿易進出口量比去年同期降低9.6%，其中出口下降15.9%。

根據約翰霍普金斯大學的統計，截至北京時間31日上午，美國確診病例高達16.4萬，排名第一；意大利緊隨其後，超過10萬；西班牙、德國、法國、伊朗、英國等多個國家的病例數以萬計。各國加緊防疫措施，不少地區面臨嚴峻的交通封鎖、企業停滯等狀況。

在華美國商會3月中就疫情對中國119家美國企業所受到的影響發佈報告稱，一半企業遭遇營收大幅度下滑，近4成表示市場需求量持續降低。6成受訪公司認為，8月底前無法恢復正常運作，今年的總營收額將減少10-50%甚至更多。