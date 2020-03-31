肺炎疫情：無症狀感染者數據公布後 嚴防輸入能否高枕無憂

圖片版權 Getty Images Image caption 人民生活陸續回歸正軌。

在公眾和媒體近一周的窮追猛打下，中國國家衛健委網站於3月31日首次發佈中國的無症狀感染者病例情況。近期海外地區新冠病例大爆發，無症狀感染者的規模和傳播力成為中港兩地近期的防控重點，中港均採取嚴厲措施防止輸入性病例造成社區爆發。但是否嚴防輸入就可高枕無憂？

中國國家衛健委網站稱，截至2020年3月30日24時，中國大陸接受醫學觀察的無症狀感染者為1541例，其中境外輸入205例。而從4月1日起每日公布無症狀感染者情況。

值得注意的是，除開境外輸入的205例，中國本土有1336例，是境外輸入的六倍多。

無症狀感染者的規模

無症狀新冠病毒感染者指的是，無臨牀症狀（如發熱、咳嗽、咽痛等），呼吸道等標本新型冠狀病毒病原學或血清lgM抗體檢測陽性者。

香港大學醫學院院長梁卓偉3月底指，港大與廣東省最新研究顯示，隱形患者（無症狀感染者）可能佔總感染人數當中的40%。

此前的10天，3月20日世界頂尖學術期刊《自然》（Nature) 發表的文章稱，輕症或者無症狀感染者可能佔所有新冠病毒感染者人數的60%。

截止3月31日，中國新冠病毒累計確診人數約為8.2萬人，中國以外的全球地區有76萬人確診。

圖片版權 Getty Images Image caption 科學界和醫學界正不斷研究無症狀感染者的傳播力。

香港特首林鄭月娥3月17日宣佈，從19日零時起所有由外國入境香港的人士都必須接受14日強制檢疫或醫學監察。許多在海外留學和工作人士利用政策的空窗期返港，未接受強制性檢疫或者醫學觀察。

香港中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌3月28日對香港媒體表示，目前有1%回流返港的無病征人士對病毒呈陽性反應，而3月19日前毋須接受強制檢疫人士約有7萬人，推算當中或有700人帶有病毒並在社區遊走。

許樹昌所推算的約700名無症狀感染者是3月19日新的入境政策實施前的數據。從香港發現第一宗確診案例的1月23日至3月17日前的無症狀感染者群體數目未知。

在中國現階段的疫情披露機制中，無症狀感染者只對疾控內部上報，不向公眾報告。但呼籲中國披露無症狀感染者數據的呼聲日漸高漲。中國媒體吹風說，對公眾披露無症狀感染者數據還是有希望的。

4月1日之前，依據中國的疫情披露機制，無症狀感染者只對疾控單位內部上報不向公眾報告。

無症狀感染者的傳播力

中國浙江寧波市疾控中心傳染病防治所研究人員發表在《中華流行病學雜誌》2020年第41卷的論文研究結果顯示，確診病例的密切接觸者感染率為6.3%，無症狀感染者的密切接觸者感染率為4.11%。

中國媒體《第一財經》以「新冠無症狀感染者密接感染率與確診者無差異」為題報道了該研究。中國媒體《財新》援引上海新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏在3月27日一個研討會上的話稱，其團隊發現有病人從頭到尾無症狀，但病毒血清陽性會延續三個禮拜。

張文宏解釋說，無症狀感染意味著有相當多的人通過自己的免疫功能可以非常好地控制病毒，不像「非典」會引起重症並導致死亡。

張文宏表示，現在極為重要的兩件事，一是阻擋外來輸入，二是醫院體系的快速建立。「現在最大的風險是輸入性風險，這些人回來之後醫院體系是不是已經凖備好了？」

而在前一天的3月26號，中國國務院總理李克強3月26日主持召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議時強調，「要高度重視防治無症狀感染者。」

圖片版權 Xinhua Image caption 中國媒體《第一財經》稱「新冠無症狀感染者密接感染率與確診者無差異」

目前中國多地區將防控重點放在境外輸入上，要求境外回流人士必須進行強制性隔離14天的防控政策。而另一方面，當防控重點落在防境外病例時，中國本土近期陸續出現無症狀感染者傳染案例。

中國河南省3月28日通報稱確診1例新冠患者。這名患者曾與無症狀感染者一同就餐三次。3月27日，1名甲狀腺疾病患者到湖北荊門市一醫院就診入院，3月28日經核酸檢測，結果為新冠肺炎陽性檢測者，診斷為無症狀感染者。

近日中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山接受媒體採訪時表示，中國不存在大量「無症狀感染者」。他認為，如果有的話，這些無症狀感染者一定會把病毒傳染給其他人，使得中國新冠肺炎確診人數更高。但實際上，近段時間以來，中國新確診人數並未上升，反而下降，而一些省份這個數字已經為零，由此推斷，中國無症狀感染者數量並不高。

中國國內質疑者認為，各省為復工存在瞞報病例，強制性將數字清零的情況。其次，按照中國目前第七版的中國國家衛健委診療建議，無症狀感染者不被納入確診病例。

中國無症狀感染者數據公布後，中國網友在社交平台微博上表示擔憂，並希望統計工作能更進一步，將無症狀感染者納入確診病例。

一位網友評論到：「怎麼才能確定自己是否是無症狀感染者？是否可以全國範圍性的普查？怪擔心的。有的無症狀感染者可能自己也不知道，最後成為了傳染源，該咋辦？」

另一位認為：「檢測到的無症狀感染者不納入確診病例！不公布匯總的統計數據，就是對世界人民不負責。」

個人如何防護？

武漢衛健委在回應個人如何預防無症狀感染者帶來的傳染風險時表示，對於一般人群而言，戴口罩、留距離、勤洗手、不聚集等措施是最有效的防護手段。

頂級學術刊物《自然》建議針對輕症和無症狀感染者同樣採取社會疏離措施。

香港大學醫學院院長梁卓偉認為，本次疫情是一場「馬拉松」式持久戰，有可能維持18個月並呼籲市民需有韌力，「咬實牙根」保持社交距離直至有疫苗面世。