台灣版口罩外交：1000萬片政府援助口罩贈予誰

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 台灣口罩工廠的作業員將機台上的口罩放到盒子內排好、裝箱。

台灣總統蔡英文周三（4月1日）宣佈，台灣將「基於人道考量」，捐贈1000萬片口罩給全球疫情嚴重國家的醫護人員。

捐贈計劃將包含200萬片醫療口罩會捐予美國，歐洲700萬片（歐盟560萬），100萬片則贈與台灣的邦交國。

本周一（3月30日），台灣宣佈與澳大利亞進行醫療材料交換，以生產口罩原物料交換消毒酒精。蔡英文向媒體說明，台灣政府與本地廠商合作，目前一日可以生產超過一千萬片口罩，因此有餘力先援助疫情嚴重的國家。

歐美肺炎疫情越來越嚴重，各國開始正視口罩的重要性之大背景下，台灣開始對外援助口罩物資，開啟全球外交行動。

擱置過去「金援外交」策略，被阻擋在世界衛生組織（WHO）門外的台灣，開始以「Taiwn can help」（台灣能幫忙）為外交口號，與深陷疫情但尚無邦交的世界各國互動。

與此同時，中國政府也正對全球進行大規模捐贈醫療用品及醫療協助，並於3月18號捐贈大筆醫療物資給歐盟。

ㄧ位歐盟官員對《金融時報》稱，歐盟「歡迎台灣一起對抗病毒」。但他承認「中國的敏感性顯然也牽涉其中」。

全球口罩「慌」

之前眾多歐美國家，對於採用口罩抵抗肺炎病毒並不積極。但隨著疫情加劇，很多歐美國家開始反省。

許多移民歐美或澳大利亞的醫護工作者，在臉書社團「台灣海外covid-19自救會」提到自己的醫療單位口罩嚴重不足，甚至禁止非手術房的醫護工作者使用口罩工作。

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在疫情十分嚴峻的美國，總統特朗普終於在4月1日對外表示，「近期內可能對全美建議在公共場合戴非醫療口罩，以預防病毒散播。」

加州洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）4月2日也公開建議市民出外戴上口罩。根據英國《衛報》報導，世界衛生組織(WHO)也在考慮修改新冠病度疫情防治條例，考慮增添「配戴口罩有利抑止流行病」。

之前，對口罩效用並不積極的歐美媒體，觀察亞洲各國對疫情的控制後，近日亦開始重新評估口罩的功效。

在這一時間點，台灣決定向外捐贈口罩。

台灣版口罩外交

圖片版權 YASCO Image caption 台灣口罩日產能超過一千萬。

台灣外交部稱，「向台灣尋求支援的國家相當多，且很早就提出，首波援助也是提供給受創較重的國家，以提供當地醫護防疫人員更多資源對抗疫情。」

此外，台灣表示將積極與歐盟及美國討論合作研發疫苗的計劃。

美國華府智庫，「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute）主任蕭良其（Russell Hsiao）告訴BBC中文說，由於台灣被阻擋在世衛之外，無法捐款給後者，此次選擇捐贈口罩是一個聰明的公眾外交。

台灣宣佈捐贈口罩之後，歐盟委員會（European Commission）主席馮德雷恩（Ursula von der Leyen）在推特上感謝台灣。

不過，也有反對聲音。國民黨台北市議員徐巧芯批評，指出先前蔡政府強調「先自救才能救人」，現在「言猶在耳，是否應堅持初衷，讓台灣人都先有口罩再幫外人？使用者付費的概念也不該因是外交而變成免費大放送」。她認為「疫情還沒降溫的此刻不宜改變。」

中國外交部發言華春瑩表示，「美國疫情嚴峻，台灣願意提供幫助，大家都樂見其成。但若島內個別人想就疫情搞政治操弄，就得自省自重。」

《金融時報》評論稱，新冠病毒大流行引起的地緣政治角力，也順勢再次浮上台面。

蕭良其判斷，就北京來說，任何擴大台灣國際空間的努力都是可能違反其「一個中國原則」，但是，他認為中國不大可能會就台灣此次的「口罩外交」有太強烈的回應。「因為北京可能理解到，強烈的反制，可能會產生更多的反作用，因為目前看來，各國對於台灣捐贈口罩的反應是十分正面，並且在台灣內部也得到了支持。」

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未來台灣是否透過歐盟或各國官方或非官方（譬如非營利組織NGO) 組織捐贈口罩，也是外界的另一關注點。

台灣外交部發言人歐江安回覆BBC中文稱，將來台灣會過哪些管道，何時醫療用口罩會抵達各國，目前無法回應。

德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz）稱此援助對是場「即時雨」。但該協會告訴BBC，未來口罩將透過哪些管道或組織抵達德國，仍在討論階段，暫時沒有答案。